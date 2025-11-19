Эта обзорная экскурсия будет не совсем обычной — мы составили программу таким образом, чтобы вы насладились романтичным зимним Петербургом. Вы погрузитесь в атмосферу ночного города, где каждый момент наполнен магией и красотой. И в качестве бонуса — эффектные кадры и незабываемые впечатления, которые останутся с вами надолго.

Описание экскурсии

Вечерний романтический Петербург в новогодней подсветке — это яркие эмоции и впечатления. Мы сделаем знакомство с ним максимально насыщенным и содержательным. Покажем всё лучшее в городе за один вечер и поделимся историческими фактами.

Невский проспект

Главная улица города предстанет перед вами в вечернем освещении — динамичная, яркая, с оживлённой атмосферой и видами на знаковые здания.

Исаакиевский собор (остановка, 10 минут)

Один из крупнейших православных храмов мира и один из главных символов города — с мощными колоннами и величественным куполом.

Дворцовая площадь

Центр имперского Петербурга. Вы проедете мимо Зимнего дворца прямо по Дворцовой набережной. Насладитесь мостами и увидите Петропавловскую крепость.

Смольный собор (остановка, 10-15 минут)

Бывший институт благородных девиц, а ныне музей и резиденция губернатора Санкт-Петербурга.

Площадь Александра Невского (остановка, 10 минут)

Крупный транспортный узел в конце Невского проспекта, в центре которого расположен памятник великому князю Александру Невскому. А историческим сердцем выступает величественная Александро-Невская лавра — старинный монастырь и важнейшая духовная святыня города.

