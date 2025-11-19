Магия вечернего Петербурга на обзорной автобусной экскурсии
Получить максимум впечатлений и узнать город за один вечер
Эта обзорная экскурсия будет не совсем обычной — мы составили программу таким образом, чтобы вы насладились романтичным зимним Петербургом. Вы погрузитесь в атмосферу ночного города, где каждый момент наполнен магией и красотой. И в качестве бонуса — эффектные кадры и незабываемые впечатления, которые останутся с вами надолго.
Описание экскурсии
Вечерний романтический Петербург в новогодней подсветке — это яркие эмоции и впечатления. Мы сделаем знакомство с ним максимально насыщенным и содержательным. Покажем всё лучшее в городе за один вечер и поделимся историческими фактами.
Невский проспект
Главная улица города предстанет перед вами в вечернем освещении — динамичная, яркая, с оживлённой атмосферой и видами на знаковые здания.
Исаакиевский собор (остановка, 10 минут)
Один из крупнейших православных храмов мира и один из главных символов города — с мощными колоннами и величественным куполом.
Дворцовая площадь
Центр имперского Петербурга. Вы проедете мимо Зимнего дворца прямо по Дворцовой набережной. Насладитесь мостами и увидите Петропавловскую крепость.
Смольный собор (остановка, 10-15 минут)
Бывший институт благородных девиц, а ныне музей и резиденция губернатора Санкт-Петербурга.
Площадь Александра Невского (остановка, 10 минут)
Крупный транспортный узел в конце Невского проспекта, в центре которого расположен памятник великому князю Александру Невскому. А историческим сердцем выступает величественная Александро-Невская лавра — старинный монастырь и важнейшая духовная святыня города.
Организационные детали
25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а оставшуюся часть — после бронирования. Мы пришлём вам ссылку для оплаты, т. к. у нас нет возможности принимать наличные. После оплаты вы получите документ с подтверждением. При отмене экскурсии менее, чем срок за 48 часов мы не сможем вернуть предоплату
Посадка в автобус на первой точке начинается за 15 минут до начала экскурсии, далее автобус следует по маршруту с остановками в местах дополнительной посадки
