Мои заказы

Магия вечернего Петербурга на обзорной автобусной экскурсии

Получить максимум впечатлений и узнать город за один вечер
Эта обзорная экскурсия будет не совсем обычной — мы составили программу таким образом, чтобы вы насладились романтичным зимним Петербургом. Вы погрузитесь в атмосферу ночного города, где каждый момент наполнен магией и красотой. И в качестве бонуса — эффектные кадры и незабываемые впечатления, которые останутся с вами надолго.
Магия вечернего Петербурга на обзорной автобусной экскурсии© Ольга
Магия вечернего Петербурга на обзорной автобусной экскурсии© Ольга
Магия вечернего Петербурга на обзорной автобусной экскурсии© Ольга

Описание экскурсии

Вечерний романтический Петербург в новогодней подсветке — это яркие эмоции и впечатления. Мы сделаем знакомство с ним максимально насыщенным и содержательным. Покажем всё лучшее в городе за один вечер и поделимся историческими фактами.

Невский проспект

Главная улица города предстанет перед вами в вечернем освещении — динамичная, яркая, с оживлённой атмосферой и видами на знаковые здания.

Исаакиевский собор (остановка, 10 минут)

Один из крупнейших православных храмов мира и один из главных символов города — с мощными колоннами и величественным куполом.

Дворцовая площадь

Центр имперского Петербурга. Вы проедете мимо Зимнего дворца прямо по Дворцовой набережной. Насладитесь мостами и увидите Петропавловскую крепость.

Смольный собор (остановка, 10-15 минут)

Бывший институт благородных девиц, а ныне музей и резиденция губернатора Санкт-Петербурга.

Площадь Александра Невского (остановка, 10 минут)

Крупный транспортный узел в конце Невского проспекта, в центре которого расположен памятник великому князю Александру Невскому. А историческим сердцем выступает величественная Александро-Невская лавра — старинный монастырь и важнейшая духовная святыня города.

Организационные детали

  • 25% стоимости вы оплачиваете на сайте, а оставшуюся часть — после бронирования. Мы пришлём вам ссылку для оплаты, т. к. у нас нет возможности принимать наличные. После оплаты вы получите документ с подтверждением. При отмене экскурсии менее, чем срок за 48 часов мы не сможем вернуть предоплату
  • Посадка в автобус на первой точке начинается за 15 минут до начала экскурсии, далее автобус следует по маршруту с остановками в местах дополнительной посадки

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2320 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станций метро «Гостинный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 117 туристов
Мы команда энтузиастов! Поможем вам открыть для себя магию Санкт-Петербурга и красоты Ленинградской области. А ещё организуем незабываемую прогулку по рекам и каналам города, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух Северной Венеции. Мы любим наш город и считаем, что Санкт-Петербург никого не оставит равнодушным.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Встреча с Петербургом: большая обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
1.5 часа
-
20%
8763 отзыва
Групповая
Встреча с Петербургом: большая обзорная экскурсия на автобусе
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
712 ₽890 ₽ за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
На машине
На микроавтобусе
3 часа
662 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
Завтра в 10:00
21 ноя в 10:00
9900 ₽ за всё до 7 чел.
Магия вечернего Петербурга
На автобусе
3 часа
126 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Вечерний Санкт-Петербург: экскурсия по сияющим дворцам и соборам
Белые ночи и вечерняя подсветка превращают Санкт-Петербург в сказочный театр. Погрузитесь в историю города и полюбуйтесь его величественными дворцами и соборами
Начало: На площади Искусств
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 и 20:00, во вторник и среду в 19:30
Завтра в 19:30
21 ноя в 19:30
1790 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге