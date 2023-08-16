Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

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На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу

Проехать по знаковым местам города и увидеть развод мостов на групповой экскурсии
Эта экскурсия позволит вам увидеть ночной Петербург с двух классических ракурсов.

Сначала на автобусе в группе до 50 человек вы познакомитесь с Дворцовой площадью, крейсером «Аврора», Казанским собором, Стрелкой Васильевского острова и другими визитными карточками города. А затем с теплохода полюбуетесь легендарным разводом мостов над Невой.
4.2
100 отзывов
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.

Что вас ожидает

В первой части экскурсии на автобусе вы проедете по главным достопримечательностям Петербурга, слушая в дороге истории Северной столицы.

Основные точки маршрута

  • Казанский собор и Дом Зингера
  • Перспектива Невского проспекта
  • Дворцовая площадь с великолепным Зимним дворцом
  • Ансамбль Исаакиевской площади с памятником Николаю I
  • Стрелка Васильевского острова
  • Сфинксы на Университетской набережной
  • Крейсер «Аврора»

Разводные мосты с воды

После полуночи вы пересядете на теплоход и проплывёте вдоль берегов Невы, чтобы с лучшей точки полюбоваться знаменитым разводом мостов!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Посадка в автобус начинается с 22:15. Продолжительность экскурсии с 22:30 до 02:15. Окончание маршрута после теплоходной прогулки на Дворцовой набережной (могут быть изменения в маршруте).
  • Экскурсия проводится на автобусе (рассадка свободная) и на теплоходе
  • Продолжительность теплоходной экскурсии — 1,5 часа. Во время экскурсии вы увидите разводку 3-х мостов (Дворцового, Троицкого, Литейного).
  • В дни государственных праздников мосты не разводятся (01 мая, 09 мая, 12 июня, 04 ноября)
  • Прогулка проводится до 11 ноября: возможность бронирования на 12 ноября и более поздние даты уточняйте, пожалуйста, у гида

Дополнительно

  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

в среду и субботу в 22:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Дети до 7 лет1500 ₽
Пенсионеры2300 ₽
Школьники2000 ₽
Студенты2300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 22:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17106 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 100 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
15
3
19
2
2
1
2
А
Были на экскурсии 15 августа. Остались очень довольны. Экскурсовод как в автобусе, так и на теплоходе увлекательно рассказывают историю города. Капитан катера очень аккуратно подплывал к мостам. И мы смогли рассмотреть разведение мостов одними из первых в непосредственной близости от мостов. А катеров и теплоходов было неимоверное количество. Обязательно порекомендуем друзьям.
Были на экскурсии 15 августа. Остались очень довольны. Экскурсовод как в автобусе, так и на теплоходе
Были на экскурсии 15 августа. Остались очень довольны. Экскурсовод как в автобусе, так и на теплоходе
Были на экскурсии 15 августа. Остались очень довольны. Экскурсовод как в автобусе, так и на теплоходе
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М
Отличная экскурсия. С 23:00 до 00:30 на автобусе. Небольшие остановки у Исакиевского собора и Ростральных колонн. В конце у сувенирного Берёзка. Далее переход на теплоход. Нижняя палуба обогревается, удобно сидеть,
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хороший вид. В момент развода мостов все выходят на верхнюю палубу (берите тёплые вещи, не помешают). Очень интересный рассказ экскурсовода, позновательно и доступно.
По завершению высадка в 02:30 на Адмиралтейской наб. 2, и мы успели перейти на Васильевский остров по Благовещенскому мосту.

Отличная экскурсия. С 23:00 до 00:30 на автобусе. Небольшие остановки у Исакиевского собора и Ростральных колонн.
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Ольга
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
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Нина
Замечательная и интересная экскурсия оставила кучу положительных эмоций.
Замечательная и интересная экскурсия оставила кучу положительных эмоций.
Замечательная и интересная экскурсия оставила кучу положительных эмоций.
Замечательная и интересная экскурсия оставила кучу положительных эмоций.
Замечательная и интересная экскурсия оставила кучу положительных эмоций.
Замечательная и интересная экскурсия оставила кучу положительных эмоций.
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М
Интересная автобусная часть и зрелищная теплоходная! Одевайтесь потеплее! Рекомендую!
Интересная автобусная часть и зрелищная теплоходная! Одевайтесь потеплее! Рекомендую!
Интересная автобусная часть и зрелищная теплоходная! Одевайтесь потеплее! Рекомендую!
Интересная автобусная часть и зрелищная теплоходная! Одевайтесь потеплее! Рекомендую!
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Игорь
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин сувениров Берёзка, куда заезжали в процессе мероприятия, оказался с неоправданно дорогим ценником.
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин
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