Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Эта экскурсия позволит вам увидеть ночной Петербург с двух классических ракурсов.
Сначала на автобусе в группе до 50 человек вы познакомитесь с Дворцовой площадью, крейсером «Аврора», Казанским собором, Стрелкой Васильевского острова и другими визитными карточками города. А затем с теплохода полюбуетесь легендарным разводом мостов над Невой.
Сначала на автобусе в группе до 50 человек вы познакомитесь с Дворцовой площадью, крейсером «Аврора», Казанским собором, Стрелкой Васильевского острова и другими визитными карточками города. А затем с теплохода полюбуетесь легендарным разводом мостов над Невой.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту.
Что вас ожидает
В первой части экскурсии на автобусе вы проедете по главным достопримечательностям Петербурга, слушая в дороге истории Северной столицы.
Основные точки маршрута
- Казанский собор и Дом Зингера
- Перспектива Невского проспекта
- Дворцовая площадь с великолепным Зимним дворцом
- Ансамбль Исаакиевской площади с памятником Николаю I
- Стрелка Васильевского острова
- Сфинксы на Университетской набережной
- Крейсер «Аврора»
Разводные мосты с воды
После полуночи вы пересядете на теплоход и проплывёте вдоль берегов Невы, чтобы с лучшей точки полюбоваться знаменитым разводом мостов!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Посадка в автобус начинается с 22:15. Продолжительность экскурсии с 22:30 до 02:15. Окончание маршрута после теплоходной прогулки на Дворцовой набережной (могут быть изменения в маршруте).
- Экскурсия проводится на автобусе (рассадка свободная) и на теплоходе
- Продолжительность теплоходной экскурсии — 1,5 часа. Во время экскурсии вы увидите разводку 3-х мостов (Дворцового, Троицкого, Литейного).
- В дни государственных праздников мосты не разводятся (01 мая, 09 мая, 12 июня, 04 ноября)
- Прогулка проводится до 11 ноября: возможность бронирования на 12 ноября и более поздние даты уточняйте, пожалуйста, у гида
Дополнительно
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
в среду и субботу в 22:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Пенсионеры
|2300 ₽
|Школьники
|2000 ₽
|Студенты
|2300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 22:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 17106 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии 15 августа. Остались очень довольны. Экскурсовод как в автобусе, так и на теплоходе увлекательно рассказывают историю города. Капитан катера очень аккуратно подплывал к мостам. И мы смогли рассмотреть разведение мостов одними из первых в непосредственной близости от мостов. А катеров и теплоходов было неимоверное количество. Обязательно порекомендуем друзьям.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная экскурсия. С 23:00 до 00:30 на автобусе. Небольшие остановки у Исакиевского собора и Ростральных колонн. В конце у сувенирного Берёзка. Далее переход на теплоход. Нижняя палуба обогревается, удобно сидеть,
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия насыщенная. Гид Жанна очень интересно рассказала о достопримечательностях. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная и интересная экскурсия оставила кучу положительных эмоций.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Интересная автобусная часть и зрелищная теплоходная! Одевайтесь потеплее! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия интересная, места посещения на автобусе выбраны со вкусом, водная часть тоже соответствовала ожиданием. Единственно, магазин сувениров Берёзка, куда заезжали в процессе мероприятия, оказался с неоправданно дорогим ценником.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу»
Групповая
Санкт-Петербург и развод мостов: ночная прогулка на теплоходе
От тихих каналов - к парадной Неве и обратно
Начало: У Аничкова моста
Расписание: ежедневно в 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
2000 ₽ за человека
Групповая
Мосты повисли над Невой: прогулка на теплоходе на развод мостов
Прокатиться ночью по Неве и полюбоваться разводом четырех мостов
Начало: На причале "Сенатская пристань" или "Дворцовая при...
Завтра в 00:30
15 авг в 00:30
1950 ₽ за человека
Групповая
Развод мостов: главная ночная классика Петербурга
Пройти по Неве и Фонтанке в самое романтичное время суток
Начало: На причале "Аничков мост", "Зелёный мост" или "Мос...
Завтра в 00:25
15 авг в 00:25
1950 ₽ за человека
Групповая
Прогулка на развод мостов «Ночной круиз-концерт»
Прокатиться на двухпалубном теплоходе под разводными мостами и потанцевать под известные мелодии
Начало: На причале "Румянцевский спуск", "Сенатская приста...
Сегодня в 23:59
Завтра в 00:15
2900 ₽ за человека
2500 ₽ за человека