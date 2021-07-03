Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу

Проехать по знаковым местам города и увидеть развод мостов на групповой экскурсии

4.5
137 отзывов
Эта экскурсия позволит вам увидеть ночной Петербург с двух классических ракурсов.

Сначала на автобусе в группе до 50 человек вы познакомитесь с Дворцовой площадью, крейсером «Аврора», Казанским собором, Стрелкой Васильевского острова и другими визитными карточками города.

А затем с теплохода полюбуетесь легендарным разводом мостов над Невой.
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу
На автобусе и теплоходе по ночному Петербургу

Что вас ожидает

В первой части экскурсии на автобусе вы проедете по главным достопримечательностям Петербурга, слушая в дороге истории Северной столицы.

Основные точки маршрута

  • Казанский собор и Дом Зингера
  • Перспектива Невского проспекта
  • Дворцовая площадь с великолепным Зимним дворцом
  • Ансамбль Исаакиевской площади с памятником Николаю I
  • Стрелка Васильевского острова
  • Сфинксы на Университетской набережной
  • Крейсер «Аврора»

Разводные мосты с воды
После полуночи вы пересядете на теплоход и проплывёте вдоль берегов Невы, чтобы с лучшей точки полюбоваться знаменитым разводом мостов! А затем вы продолжите знакомиться с городом на автобусе: увидите Михайловский замок, бросите монетку у Чижика-Пыжика и загадаете желание на Семимостье.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Посадка в автобус начинается с 22.30. Продолжительность экскурсии с с 23.00 до 05.00. Метро начинает работу в 05.40. Окончание маршрута у станции метро пл. Восстания (Московский вокзал).
  • Экскурсия проводится на автобусе (рассадка свободная) и на двухпалубном теплоходе типа «Москва»
  • Продолжительность теплоходной экскурсии — 1, 5 часа. Во время экскурсии увидим разводку 3х мостов (Дворцового, Троицкого, Литейного)
  • В дни государственных праздников мосты не разводятся (01 мая, 09 мая, 12 июня, 04 ноября)
  • Прогулка проводится до 11 ноября: возможность бронирования на 12 ноября и более поздние даты уточняйте, пожалуйста, у гида

Дополнительно

  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
🚩 Начало и место завершения: от Гостиного Двора
Когда: ежедневно в 23:00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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137 реальных отзывов от туристов

О
3 июля 2021
Экскурсия впечатлила, гид Елена Михайловна просто супер, молодец, большой объем информации нам выдала, причем как как-то ненавязчиво, водитель Павел - профессионал своего дела. Всё прошло замечательно, интересно и познавательно. Рекомендую.
Е
2 июля 2021
Спасибо!
О
29 июня 2021
Время экскурсии пролетело незаметно. Осталось масса впечатлений. Всем гостям Санкт-Петербурга рекомендую посетить экскурсию и увидеть ночную жизнь города.
О
28 июня 2021
Экскурсия выше всяких похвал, экскурсовод мастер своего дела!
Наталья
26 июня 2021
Отличная экскурсия. Всё понравилось. Буду рекомендовать знакомым)))
Л
25 июня 2021
Хорошая экскурсия, плохо что заканчивается до открытия метро. Нам повезло, что не было дождя.
Т
24 июня 2021
К сожалению, часть которая была на корабле прошла не так хорошо. На корабль нас запустили самыми последними. Внутри было уже несколько экскурсионных групп. Места остались только на нижней палубе. Корабль был наполнен полностью. Лучше брать отдельно город экскурсию и самостоятельно корабль. Тогда можно будет приехать заранее и попасть на верхнюю палубу. Это более чем реально, так как одновременно с нами ходили несколько кораблей и судя по всему всем хватало место наверху. А лучше всего брать экскурсию на катер, если погода позволяет.
Ирина
Ответ гида:Татьяна, добрый день! Благодарим за обратный отзыв. Сейчас в городе много желающих на ночную экскурсию, мы отправляем по несколько автобусов каждый день. В связи с тем, что разводка мостов пользуется большим спросом мы не можем гарантировать всем группам места на верхней палубе. Мы стараемся приезжать раньше, чтобы туристы смогли занять лучшие места, но порядок посадки групп на теплоход регулирует администрация судоходной компании. Посадка на теплоход начинается за 15-20 минут до отправления.
А
24 июня 2021
Экскурсия понравилась, очень информативно и доступно рассказывал гид, для интереса загадывали нам разные загадки) делали остановки давали время на фото, подходили к памятникам. Развод мостов волшебный, но надо обязательно брать с собой курточку, не смотря на аномальную жару в 35 градусов днём ночью мы земерзли в футболках.
Е
23 июня 2021
Здравствуйте. Приехав в Петербург, решили посетить данную экскурсию, потому что прежде всего интересовало разведение мостов. Прочитала, что данная экскурсия рассчитана на группу до 50 человек. Все устроило. В назначенное время пришли на место сбора. Найти его не составляет труда. В 22.30 началась посадка в автобус. Первый ряд за водителем был зарезервирован для внучки гида, температура в автобусе была комфортная. С самого начала женщина Юля пыталась продавать сувениры (книги, диски, календари). В 23 часа экскурсия началась, и всё, казалось бы, было хорошо. Проехали мимо Медного всадника, постояли на Исаакиевской площади, отправились на Васильевскую стрелку, ооочень долго постояли около Авроры, затем поехали на пристань «Зимняя канавка», где, к своему ужасу, я увидела забитую верхнюю палубу (только с неё можно увидеть развод мостов) двухпалубного судна «Москва»! Как оказалось, здесь мы были уже в составе гораздо большем, чем 50 человек! Гид на судне давала странную информацию, сменяющуюся ужасно громкой музыкой (Долина, Корнелюк и т. д.) То, ради чего мы отправились на эту экскурсию, мы так и смогли увидеть… настроение было испорчено(((Из заявленных 1, 5 часов экскурсии мы провели на пристани около получаса((В первой автобусной части претензий в нас не было, и мы надеялись как-то сгладить удручающие впечатления от водной части. Но не тут-то было(((Сев в автобус, мы еще раз проехали по ТОМУ ЖЕ маршруту и выехали в район Кировского завода, где в 3 утра на предложили посетить столовую!!! Люди в автобусе начали роптать, но гид строгим голосом заявила, что водитель нуждается в отдыхе и туалете)))))) 1, 5 часа ему не хватило)))) Надежда еще на что-то интересное нас покинула, и мы уехали на такси из этой точки! Уважаемые организаторы данного проекта, это откровенная халтура и сервис очень низкого качества! Неужели в Петербурге нечего показывать, кроме столовых в заводском районе и Медного всадника? Ещё раз убедились, что «групповая» значит «плохо»!!! Никому не советую! Если хотите увидеть развод мостов, возьмите индивидуалку, или поинтересуйтесь с пристрастием, что за борт будет на воде!
Ирина
Ответ гида:Екатерина, добрый день! Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия. Сразу хочется отметить, что кроме Вас из туристов никто не высказывал недовольства. В описании экскурсии указано, что группа до 50 чел в автобусе. Теплоход рассчитан на 120 чел, мы не одна фирма в городе, которая продает эту экскурсию. Поэтому к загрузке теплохода мы не имеем никакого отношения, так ка мы не являемся его владельцами. Гид, с которым Вы ездили, давно у нас работает, буквально перед Вашим отзывом на нее был написан хороший отзыв. Мы со своей стороны поговорим с судоходной компанией по поводу загрузки теплохода. Будем рады видеть Вас на наших других экскурсиях.
М
22 июня 2021
Понравилась экскурсия на автобусе и теплоходе по ночному Петербургу. Гиду Галине огромное спасибо. Хороший большой автобус, водитель умница. Не большой минус - теплоход. Уж очень много народа для такой открытой палубы. Сейчас стоит жара, ночи тёплые. Естественно все желали быть под открытым небом, на свежем воздухе. Впечатление всё равно осталось хорошее. Не пожалели что поехали. Спасибо всем организаторам.
О
22 июня 2021
Отлично организовано. Гид много рассказывает и знает историю отлично. Получилось посмотреть 4 разводных моста. Все это с рассказами гида и под музыку. Очень завораживает. Однако, экскурсия после мостов по ночному городу перенасыщена, тяжело воспринимается информация, т. к. ее очень много. По каждому дому и месту. Не понятно зачем еще 30 минут терять на посещение столовой, тем более в эпидемию. Экскурсанты покидали автобус намного раньше, чем закончилась экскурсия. Лучше сократить до 3 часов ночи. А так все хорошо. Спасибо!
Е
22 июня 2021
экскурсия была в ночь 15.06. забыла имя мужчины экскурсовода. очень достойно все рассказал и показал в автобусном туре. остановки локаций были интересные. давали время для фото. Экскурсия по Неве + разводные мосты -это полный восторг. погода была отличная, белые ночи. потом поехали в столовую с демократичными ценами. встреча была у киоска у гостиного двора Давранов. , видимо это партнеры. В общем было классно! рекомендую.
К
21 июня 2021
Были на этой экскурсии 19 июня, сама экскурсия прекрасна и замечательная, но есть одно большущее НО!!!! Гид ужасен, настолько монотонно и скучно, совершенно не захватывающие, когда пересели на теплоход гид был просто супер, стихи, песни, легенды и байки, честь и хвала такому гиду! Вернувшись вновь в автобус просили закончить экскурсию поскорее, тк хотелось спать и совершенно не хотелось слушать непрофессионального гида. .. Даже слышали комментарии водителя, что ему маршрут не понравился, тк возили по одним и тем же местам по два раза, а часть мест не посетили. .. Ещё раз повторю, ночной Питер и сама суть экскурсии прекрасны, но все зависит от гида!
Ирина
Ответ гида:Ксения, добрый день! Благодарим за обратный отзыв. Сожалеем, что Вам не понравилась экскурсия. Экскурсия проведена в полном объеме, жалоб со стороны туристов не поступало. В автобусе вместе с Вами был сотрудник нашей компании, она также мне подтвердила, что все туристы уходили довольными и никто не жаловался на гида.
А
19 июня 2021
Отличная экскурсия, перед которой точно стоит выспаться! На автобусе с увлекательным гидом проезжаете основные достопримечательности центра, далее попадаете на пароход. Там гид не очень интересный, но зато можно понаблюдать за красотами Невы. Финальная часть экскурсия вновь с очень интересным гидом, так что стоит как следует поспать перед ней :)
Т
17 июня 2021
Очень неплохо! Нам понравилось. Правда на чижика-пыжика сил уже не хватило)))
Ещё 122 отзыва

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