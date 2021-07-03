Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Здравствуйте. Приехав в Петербург, решили посетить данную экскурсию, потому что прежде всего интересовало разведение мостов. Прочитала, что данная экскурсия рассчитана на группу до 50 человек. Все устроило. В назначенное время пришли на место сбора. Найти его не составляет труда. В 22.30 началась посадка в автобус. Первый ряд за водителем был зарезервирован для внучки гида, температура в автобусе была комфортная. С самого начала женщина Юля пыталась продавать сувениры (книги, диски, календари). В 23 часа экскурсия началась, и всё, казалось бы, было хорошо. Проехали мимо Медного всадника, постояли на Исаакиевской площади, отправились на Васильевскую стрелку, ооочень долго постояли около Авроры, затем поехали на пристань «Зимняя канавка», где, к своему ужасу, я увидела забитую верхнюю палубу (только с неё можно увидеть развод мостов) двухпалубного судна «Москва»! Как оказалось, здесь мы были уже в составе гораздо большем, чем 50 человек! Гид на судне давала странную информацию, сменяющуюся ужасно громкой музыкой (Долина, Корнелюк и т. д.) То, ради чего мы отправились на эту экскурсию, мы так и смогли увидеть… настроение было испорчено(((Из заявленных 1, 5 часов экскурсии мы провели на пристани около получаса((В первой автобусной части претензий в нас не было, и мы надеялись как-то сгладить удручающие впечатления от водной части. Но не тут-то было(((Сев в автобус, мы еще раз проехали по ТОМУ ЖЕ маршруту и выехали в район Кировского завода, где в 3 утра на предложили посетить столовую!!! Люди в автобусе начали роптать, но гид строгим голосом заявила, что водитель нуждается в отдыхе и туалете)))))) 1, 5 часа ему не хватило)))) Надежда еще на что-то интересное нас покинула, и мы уехали на такси из этой точки! Уважаемые организаторы данного проекта, это откровенная халтура и сервис очень низкого качества! Неужели в Петербурге нечего показывать, кроме столовых в заводском районе и Медного всадника? Ещё раз убедились, что «групповая» значит «плохо»!!! Никому не советую! Если хотите увидеть развод мостов, возьмите индивидуалку, или поинтересуйтесь с пристрастием, что за борт будет на воде!