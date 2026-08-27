Прогулка на современном электросудне соединит исторический центр Санкт-Петербурга с его современной архитектурой.
Вы увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», «Газпром Арену» и «Лахта-центр», пройдёте по Неве и Малой Неве, а затем выйдете в акваторию Финского залива. На борту — панорамные окна, открытая палуба, ресторан и аудиоэкскурсия.
Вы увидите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», «Газпром Арену» и «Лахта-центр», пройдёте по Неве и Малой Неве, а затем выйдете в акваторию Финского залива. На борту — панорамные окна, открытая палуба, ресторан и аудиоэкскурсия.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал на Дворцовой набережной — Эрмитаж — Дворцовый мост — Кунсткамера — Стрелка Васильевского острова — Петропавловская крепость — Троицкий мост — крейсер «Аврора» — акватория Малой Невы — пассажирский порт — Морской фасад — «Газпром Арена» — «Лахта-центр» — Финский залив.
Что вас ожидает
- Виды на Эрмитаж и Дворцовую набережную
- Панорамы Морского фасада и пассажирского порта
- Осмотр «Газпром Арены» и «Лахта-центра» с воды
- Выход в акваторию Финского залива
Водный транспорт нового поколения
- Электрическая силовая установка делает поездку тихой и комфортной: на борту нет вибраций и запаха топлива
- К услугам гостей:
— три салона разных категорий
— просторная открытая палуба и панорамные окна
— ресторан с концепцией «Родные берега», где собраны блюда из разных регионов России
Организационные детали
- С 1 сентября отправление будет от причала Петропавловская крепость (со стороны Мытнинской набережной)
- Путешествие проходит на электросудне «Ломоносов» или «Орешек»
- В стоимость входит только водная прогулка
- Еду и напитки можно заказать отдельно по меню ресторана
- При неблагоприятной погоде (туман, волна, сильный ветер) и/или закрытии судоходства в акватории Финского залива по другим причинам — поездка отменяется или переносится на другой день
ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый "Комфорт"
|1800 ₽
|Дети от 5 до 10 лет "Стандарт"
|1100 ₽
|Взрослый "Стандарт"
|1300 ₽
|Детский до 5 лет бесплатно
|Бесплатно
|Группа от 1 до 4 человек "Бизнес"
|10 000 ₽
|Дети от 5 до 10 лет "Комфорт"
|1300 ₽
|+1 человек к группе "Бизнес"
|2500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 22980 туристов
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