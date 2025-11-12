Идём смотреть Петербург не парадный, а настоящий. Пройдём по Невскому проспекту, заглянем в переулки и поднимемся повыше. Я расскажу про сердце Кутузова, апельсины Елисеева и металлический клевер. Архитектура, храмы и улицы — с неожиданной стороны и личным взглядом.
Встречаемся у метро «Гостиный двор» — и выходим на Невский проспект. Здесь кипит жизнь, смешиваются языки и эпохи. Величественные здания, магазины, кафе — всё манит и завлекает.
Погуляем и увидим Елисеевский магазин, Казанский собор, Спас на Крови, канал Грибоедова и Марсово поле.
Поднимемся на Думскую башню, откуда открывается отличный вид на Петербург. Невский, как артерия, пронизывает город, а внизу змеёй извивается канал Грибоедова, отражая небо и облака.
Мы расскажем:
- Как купец Елисеев искал свежую землянику на Рождество и пытал работников апельсинами
- Куда делось сердце Кутузова
- Как Александр II так и не отвертелся от своей судьбы и при чём тут гадалка
- Почему Грибанал — вполне нормальное слово
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
- Подъём на Думскую башню включён в стоимость
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
С 2015 провожу как классические, так и необычные экскурсии по своему любимому городу. Живу тут с рождения и всегда восхищаюсь нашим Петербургом. Буду рад показать его и вам, дорогие путешественники. Работаю с давно сформированной командой опытных аттестованных гидов.Задать вопрос
