Идём смотреть Петербург не парадный, а настоящий. Пройдём по Невскому проспекту, заглянем в переулки и поднимемся повыше. Я расскажу про сердце Кутузова, апельсины Елисеева и металлический клевер. Архитектура, храмы и улицы — с неожиданной стороны и личным взглядом.

от 5000 ₽ за человека

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание водной прогулки

Встречаемся у метро «Гостиный двор» — и выходим на Невский проспект. Здесь кипит жизнь, смешиваются языки и эпохи. Величественные здания, магазины, кафе — всё манит и завлекает.

Погуляем и увидим Елисеевский магазин, Казанский собор, Спас на Крови, канал Грибоедова и Марсово поле.

Поднимемся на Думскую башню, откуда открывается отличный вид на Петербург. Невский, как артерия, пронизывает город, а внизу змеёй извивается канал Грибоедова, отражая небо и облака.

Мы расскажем:

Как купец Елисеев искал свежую землянику на Рождество и пытал работников апельсинами

Куда делось сердце Кутузова

Как Александр II так и не отвертелся от своей судьбы и при чём тут гадалка

Почему Грибанал — вполне нормальное слово

