Неклассический Невский с подъёмом на Думскую башню

Взглянуть глазами петербуржца на город, где Грибанал - не ругательство
Идём смотреть Петербург не парадный, а настоящий. Пройдём по Невскому проспекту, заглянем в переулки и поднимемся повыше. Я расскажу про сердце Кутузова, апельсины Елисеева и металлический клевер. Архитектура, храмы и улицы — с неожиданной стороны и личным взглядом.
Описание водной прогулки

Встречаемся у метро «Гостиный двор» — и выходим на Невский проспект. Здесь кипит жизнь, смешиваются языки и эпохи. Величественные здания, магазины, кафе — всё манит и завлекает.

Погуляем и увидим Елисеевский магазин, Казанский собор, Спас на Крови, канал Грибоедова и Марсово поле.

Поднимемся на Думскую башню, откуда открывается отличный вид на Петербург. Невский, как артерия, пронизывает город, а внизу змеёй извивается канал Грибоедова, отражая небо и облака.

Мы расскажем:

  • Как купец Елисеев искал свежую землянику на Рождество и пытал работников апельсинами
  • Куда делось сердце Кутузова
  • Как Александр II так и не отвертелся от своей судьбы и при чём тут гадалка
  • Почему Грибанал — вполне нормальное слово

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
  • Подъём на Думскую башню включён в стоимость
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
С 2015 провожу как классические, так и необычные экскурсии по своему любимому городу. Живу тут с рождения и всегда восхищаюсь нашим Петербургом. Буду рад показать его и вам, дорогие путешественники. Работаю с давно сформированной командой опытных аттестованных гидов.
