Посетить три старейших района города и узнать о них интересные факты с профессиональным гидом
Приглашаю познакомиться с историческими районами Петербурга: Центральным, Васильевским островом и Петроградской стороной.
Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле BMW с остановками у главных достопримечательностей. Я покажу вам не только классический город, но и его неизвестные стороны. Поделюсь местными тайнами и легендами.
Петроградская сторона. Я расскажу, как называлась главная площадь района. Какая известная балерина здесь жила и кто впоследствии поселился в её особняке. Какой мост считается самым красивым на Петроградке и кто его построил. Чем знаменит крейсер «Аврора», кроме холостого выстрела, ставшем сигналом к началу революции.
Васильевский остров. Это самый большой остров Петербурга. Вы узнаете, для кого строилось нынешнее здание университета и почему оно такое длинное. Сколько лет египетским скульптурам и как они попали в город. Что на острове может исполнить ваше желание и в честь кого назван первый постоянный мост через Неву.
Центральный район. Я раскрою, почему Невский проспект не получился прямым и кто каждый день гулял вокруг Александровской колонны. Какой музей носит гордый статус самого большого в мире и сколько в нем экспонатов. Почему Исаакиевский собор так долго строился и чем Спас на Крови отличается от других храмов.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто — BMW 5. Транспорт включён в стоимость.
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айтан — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Айтан. я лицензированный гид. Родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь любимой работой уже 23 года. История — она бесконечна. Не зря говорят: «Век живи, век учись». Я следую этому завету. Лекции, курсы, выставки помогают мне постоянно расширять знания о городе. Приглашаю вас на свои экскурсии! Будет интересно и занимательно: с байками, легендами и смешными историями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
2 июня 2024
Отличный вариант первой обзорной экскурсии. Двоим взрослым и одному подростку точно не было скучно. Прекрасный гид, интересные рассказы, полезные рекомендации, комфортное передвижение. Спасибо большое Айтан за правильный старт, данный нашему небольшому путешествию по Санкт-Петербургу)
Анжелика
31 мая 2024
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно проведенное время. Очень комфортабельный автомобиль, продуманный маршрут, ну и конечно профессиональный и очень душевный гид. Всё прошло в очень лёгкой непринуждённой атмосфере. Время пролетело просто незаметно. Мы в восторге!!! Благодарим Айтан за высокий профессионализм и подход к своему делу. Вы супер! Однозначно рекомендуем!!! Спасибо!
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Ирада
31 мая 2024
Добрый день нам очень понравилось экскурсия была замечательная
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Инна
26 мая 2024
Чудесная обзорная экскурсия. Экскурсовод любит и знает город, прекрасно ведет экскурсию.
Ольга
22 мая 2024
Отлично организованная экскурсия, начиная с продуманного автомобильного маршрута и заканчивая, самое главное, содержанием и презентацией материала. Прекрасно провели время- 2,5 часа пролетели незаметно. С Айтан очень приятно общаться, узнали интересные факты, увидели Петербург глазами петербурженки ❤️
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Альберт
18 мая 2024
Именно такими должны быть экскурсии и экскурсоводы! Всё только самое интересное, важное. Никакой воды. Все акценты расставлены правильно. Маршрут оптимальный. 2.5 часа на одном дыхании. Клиентоориентированность на высоте! Экскурсовод влюблён в город и профессию! Профессионал! Всем рекомендую!
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Ольга
4 мая 2024
Хочу сказать, что нам определенно повезло с гидом! Она отлично знает историю города, грамотно подает материал, рассказывет интересно. Айтан обладает приятным голосом, доступно и подробно рассказывает.
Экскурсия проходит по историческим районам города, на комфортабельной машине. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии! Нам всё понравилось!
Айтан, спасибо Вам большое!
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Артур
30 апр 2024
Айтан владеет знаниями города на все пять с плюсом! Безупречные коммуникативные навыки и способности к ведению организаторской деятельности! Остался в восторге от экскурсии. Знакомство с городом действительно прошло нескучно)))
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Екатерина
20 апр 2024
Всё очень понравилось, было очень интересно слушать. Маршрут охватывает самые известные достопримечательности, экскурсия у нас проходила в 22:00, поэтому никаких пробок не было. Останавливались, фоткались. Погода была отвратительная, но с Айтан нам было тепло, сухо и интересно)) Рекомендуем!
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