Приглашаю познакомиться с историческими районами Петербурга: Центральным, Васильевским островом и Петроградской стороной. Экскурсия будет проходить на комфортабельном автомобиле BMW с остановками у главных достопримечательностей. Я покажу вам не только классический город, но и его неизвестные стороны. Поделюсь местными тайнами и легендами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Петроградская сторона. Я расскажу, как называлась главная площадь района. Какая известная балерина здесь жила и кто впоследствии поселился в её особняке. Какой мост считается самым красивым на Петроградке и кто его построил. Чем знаменит крейсер «Аврора», кроме холостого выстрела, ставшем сигналом к началу революции.

Васильевский остров. Это самый большой остров Петербурга. Вы узнаете, для кого строилось нынешнее здание университета и почему оно такое длинное. Сколько лет египетским скульптурам и как они попали в город. Что на острове может исполнить ваше желание и в честь кого назван первый постоянный мост через Неву.

Центральный район. Я раскрою, почему Невский проспект не получился прямым и кто каждый день гулял вокруг Александровской колонны. Какой музей носит гордый статус самого большого в мире и сколько в нем экспонатов. Почему Исаакиевский собор так долго строился и чем Спас на Крови отличается от других храмов.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном авто — BMW 5. Транспорт включён в стоимость.