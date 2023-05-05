Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе
В группе до 7 человек вы увидите основные достопримечательности Северной столицы и те, что в стороне от классических маршрутов.
А с пристаней набережной полюбуетесь разведением трёх мостов и эскадрой, курсирующей по красавице-Неве.
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Описание
Что вас ожидает
Атмосферный Петербург летней ночью
🔹 В вечерней подсветке перед вами предстанут Зимний дворец, Исаакиевский собор, Конногвардейский манеж, ансамбли и панорамы красивейших набережных Петербурга с видами на Петропавловскую крепость, Васильевский остров и другие знаменитые места города.
🔹 Ночное время позволит охватить не только самые известные памятники центра, но и доехать до шедевров в более отдалённых районах города. Так, вы увидите Таврический дворец, Кикины палаты, Смольный собор и Смольный Новодевичий монастырь.
🔹 В пути вас будут сопровождать рассказы о столице Российской империи, её истории, застывшей в архитектуре, и мистические сюжеты из жизни таинственного города на Неве. В программе запланированы две остановки с выходами: у Михайловского замка и Смольного собора.
Развод мостов: увидеть хотя бы раз!
Традиционное действо, которое еженощно собирает тысячи зрителей, — главный символ летнего Петербурга. Оно станет кульминацией нашей экскурсии. С пристаней на набережной вы полюбуетесь разведением Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. Увидите, как курсируют по Неве вереницы теплоходов. И пополните коллекцию впечатлений зрелищем, без которого невозможно представить Северную столицу.
🚐 После экскурсии мы можем довезти вас до отелей в районе исторического центра (Васильевский остров, Петроградский остров, Выборгская сторона в него не входят).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на новом комфортабельном минивэн Volkswagen Caravelle
- Сезонность — с начала мая до конца сентября
- При бронировании уточняйте возможность доставки до вашего отеля
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 23:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. Гостиный Двор
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 23:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.