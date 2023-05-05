Белая ночь сама по себе Восьмое чудо света, а художественная иллюминация площадей и проспектов города делают её совершенно особенной. В группе до 7 человек вы увидите основные достопримечательности Северной столицы и те, что в стороне от классических маршрутов. А с пристаней набережной полюбуетесь разведением трёх мостов и эскадрой, курсирующей по красавице-Неве.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Атмосферный Петербург летней ночью

🔹 В вечерней подсветке перед вами предстанут Зимний дворец, Исаакиевский собор, Конногвардейский манеж, ансамбли и панорамы красивейших набережных Петербурга с видами на Петропавловскую крепость, Васильевский остров и другие знаменитые места города.

🔹 Ночное время позволит охватить не только самые известные памятники центра, но и доехать до шедевров в более отдалённых районах города. Так, вы увидите Таврический дворец, Кикины палаты, Смольный собор и Смольный Новодевичий монастырь.

🔹 В пути вас будут сопровождать рассказы о столице Российской империи, её истории, застывшей в архитектуре, и мистические сюжеты из жизни таинственного города на Неве. В программе запланированы две остановки с выходами: у Михайловского замка и Смольного собора.

Развод мостов: увидеть хотя бы раз!

Традиционное действо, которое еженощно собирает тысячи зрителей, — главный символ летнего Петербурга. Оно станет кульминацией нашей экскурсии. С пристаней на набережной вы полюбуетесь разведением Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. Увидите, как курсируют по Неве вереницы теплоходов. И пополните коллекцию впечатлений зрелищем, без которого невозможно представить Северную столицу.

🚐 После экскурсии мы можем довезти вас до отелей в районе исторического центра (Васильевский остров, Петроградский остров, Выборгская сторона в него не входят).

Организационные детали