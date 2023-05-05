Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)

Архитектурные шедевры в подсветке и главное зрелище летнего Петербурга - на экскурсии в мини-группе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Белая ночь сама по себе Восьмое чудо света, а художественная иллюминация площадей и проспектов города делают её совершенно особенной.

В группе до 7 человек вы увидите основные достопримечательности Северной столицы и те, что в стороне от классических маршрутов.

А с пристаней набережной полюбуетесь разведением трёх мостов и эскадрой, курсирующей по красавице-Неве.
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Ночной Петербург и развод мостов (осмотр с набережной)
Ближайшие даты:
5
мая
11
мая
12
мая
13
мая
18
мая
19
мая
20
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Атмосферный Петербург летней ночью

🔹 В вечерней подсветке перед вами предстанут Зимний дворец, Исаакиевский собор, Конногвардейский манеж, ансамбли и панорамы красивейших набережных Петербурга с видами на Петропавловскую крепость, Васильевский остров и другие знаменитые места города.

🔹 Ночное время позволит охватить не только самые известные памятники центра, но и доехать до шедевров в более отдалённых районах города. Так, вы увидите Таврический дворец, Кикины палаты, Смольный собор и Смольный Новодевичий монастырь.

🔹 В пути вас будут сопровождать рассказы о столице Российской империи, её истории, застывшей в архитектуре, и мистические сюжеты из жизни таинственного города на Неве. В программе запланированы две остановки с выходами: у Михайловского замка и Смольного собора.

Развод мостов: увидеть хотя бы раз!

Традиционное действо, которое еженощно собирает тысячи зрителей, — главный символ летнего Петербурга. Оно станет кульминацией нашей экскурсии. С пристаней на набережной вы полюбуетесь разведением Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. Увидите, как курсируют по Неве вереницы теплоходов. И пополните коллекцию впечатлений зрелищем, без которого невозможно представить Северную столицу.

🚐 После экскурсии мы можем довезти вас до отелей в районе исторического центра (Васильевский остров, Петроградский остров, Выборгская сторона в него не входят).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом комфортабельном минивэн Volkswagen Caravelle
  • Сезонность — с начала мая до конца сентября
  • При бронировании уточняйте возможность доставки до вашего отеля
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 23:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. Гостиный Двор
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На машине
Можно с детьми
Ночные
Обзорные
Дворцы, замки и особняки
Адмиралтейство
Популярные места
Исаакиевский собор
Музеи
Религиозные
Невский проспект
Михайловский замок
Зимний дворец
Развод мостов
Водные развлечения
Спас на Крови
Смольный собор
Таврический дворец
Медный всадник
Белые Ночи
Вечерние
Набережная
Мосты
На микроавтобусе

Похожие туры из Санкт-Петербурга

На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
140 отзывов
В тренде
На мотоцикле по ночному Питеру или к разводным мостам
Зарядиться драйвом, катаясь по мостам и набережным города
Площадь Александра Невского
Завтра
20 апр
21 апр
22 апр
3 250 за человека
Разводные мосты глазами петербуржца
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
2 часа
145 отзывов
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Ваш адрес
20 апр
22 апр
23 апр
24 апр
10 400 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
Ночная экскурсия по Петербургу и развод мостов
Открыть легенды Северной столицы и загадать желания на фоне сияющих главных достопримечательностей
на Дворцовой площади
28 апр
29 апр
30 апр
5 мая
1 790 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ