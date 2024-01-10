Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Оценить архитектуру города из окна автобуса и рассмотреть императорские ценности в Эрмитаже

Вы увидите основные достопримечательности — Дворцовую площадь, Адмиралтейство, «Медного всадника».

Узнаете, как жили члены императорской семьи — что коллекционировали, какие устраивали балы и где принимали гостей.

А после отправитесь в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, где рассмотрите драгоценные предметы, дипломатические подарки и личные вещи императоров.
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Обзорная по Петербургу + посещение Золотой или Бриллиантовой кладовой
Ближайшие даты:
10
янв
12
янв
17
янв
19
янв
24
янв
26
янв
31
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 300 ₽
Льготный2 200 ₽
Школьник (7-13 лет)1 700 ₽
Дошкольник1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Главные локации центра Петербурга

На нашем пути — Невский проспект, Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади. А ещё — Адмиралтейство, памятник «Медный всадник» и здания Сената и Синода в стиле позднего классицизма.

Тайны императорской семьи

Во время поездки мы расскажем:

  • Все ли Романовы любили Зимний дворец
  • Что коллекционировала жена князя Владимира Романова Мария
  • Каким был дресс-код на последнем грандиозном балу Романовых в 1913 году
    И многое другое!

Галерея драгоценностей

Вы побываете в одной из кладовых Эрмитажа — Золотой или Бриллиантовой. В Золотой кладовой полюбуетесь золотом скифских царей и искусными китайскими украшениями. А в Бриллиантовой — шедеврами ювелирного искусства с древнейших времён до 20 века и драгоценностями Романовых.

После посещения кладовой вы сможете самостоятельно изучить Главный музейный комплекс Эрмитажа (билет включён в стоимость).

Организационные детали

  • Выбор кладовой зависит от решения и подтверждения Эрмитажа. Мы узнаём об этом за три-четыре дня до экскурсии.
  • Автобусная экскурсия занимает 2,5 часа, экскурсия по кладовой — 1,5 часа, самостоятельное пребывание в Эрмитаже после экскурсии — без ограничений
  • Остановки: Исаакиевская или Сенатская площадь, Конюшенная или Дворцовая площадь. Остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровМузеиЛетниеОбзорныеЭрмитажПопулярные местаДворцовая площадьДля студентовСамое главноеИскусство

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
822 отзыва
Популярное предложение
Обзорная экскурсия с Эрмитажем в Петербурге
Исследуйте культурное наследие Санкт-Петербурга, наслаждаясь комфортом автобусной экскурсии и эксклюзивным входом в Эрмитаж
Сегодня
Завтра
30 дек
2 янв
от 1 890 за человека
Шедевры великого города + Эрмитаж
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5.5 часов
2 отзыва
Шедевры великого города + Эрмитаж
Автобусная экскурсия по историческому центру Петербурга и посещение Эрмитажа без очереди
возле станции место «Площадь Восстания»
Сегодня
Завтра
30 дек
31 дек
17001 530 за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Групповая поездка на автобусе по историческому центру с визитом в главный музей города
у метро «Площадь Восстания»
Завтра
30 дек
31 дек
2 янв
1 850 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ