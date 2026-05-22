Вы увидите основные достопримечательности — Дворцовую площадь, Адмиралтейство, «Медного всадника».
Узнаете, как жили члены императорской семьи — что коллекционировали, какие устраивали балы и где принимали гостей.
А после отправитесь в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, где рассмотрите драгоценные предметы, дипломатические подарки и личные вещи императоров.
Узнаете, как жили члены императорской семьи — что коллекционировали, какие устраивали балы и где принимали гостей.
А после отправитесь в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, где рассмотрите драгоценные предметы, дипломатические подарки и личные вещи императоров.
Описание экскурсии
Главные локации центра Петербурга
На нашем пути — Невский проспект, Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади. А ещё — Адмиралтейство, памятник «Медный всадник» и здания Сената и Синода в стиле позднего классицизма.
Тайны императорской семьи
Во время поездки мы расскажем:
- Все ли Романовы любили Зимний дворец
- Что коллекционировала жена князя Владимира Романова Мария
- Каким был дресс-код на последнем грандиозном балу Романовых в 1913 году
И многое другое!
Галерея драгоценностей
Вы побываете в одной из кладовых Эрмитажа — Золотой или Бриллиантовой. В Золотой кладовой полюбуетесь золотом скифских царей и искусными китайскими украшениями. А в Бриллиантовой — шедеврами ювелирного искусства с древнейших времён до 20 века и драгоценностями Романовых.
После посещения кладовой вы сможете самостоятельно изучить Главный музейный комплекс Эрмитажа (билет включён в стоимость).
Организационные детали
- Выбор кладовой зависит от решения и подтверждения Эрмитажа. Мы узнаём об этом за три-четыре дня до экскурсии.
- Автобусная экскурсия занимает 2,5 часа, экскурсия по кладовой — 1,5 часа, самостоятельное пребывание в Эрмитаже после экскурсии — без ограничений
- Остановки: Исаакиевская или Сенатская площадь, Конюшенная или Дворцовая площадь. Остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 12:30
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дошкольник
|1500 ₽
|Льготный
|2800 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|2000 ₽
|Стандартный билет
|2900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 12:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5872 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия великолепная, невероятной красоты изделия в Бриллиантовой комнате. Гид прекрасный, очень много узнала нового. Жаль, что не разрешена фото и видео съемка, экспонаты потрясные!
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Экскурсия очень впечатлила. Золотая кладовая богата историей, интересными событиями. Экскурсовод в Эрмитаже - человек с большим опытом и стажем преподнесла весь материал познавательно, интересно, с чувством юмора. Затем мы остались
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Отличная обзорная экскурсия. Всем рекомендую. Экскурсовод замечательно знает свое дело. Единственное запасайтесь повербанками и зарядкой, тем более если потом идете в музей, так как красивых мест много и батарейки не хватает на все)
+2
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и
Все прошло отлично
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Чудесная содержательная экскурсия. Хорошо, что есть обзорная часть на автобусе - везде пофотографироваться успели! О Золотой Кладовой говорить не буду- слов не хватит, чтобы описать это великолепие! Посетите обязательно! И еще нам повезло - на экскурсию пришли 4 туриста из 15, то есть экскурсия была практически индивидуальная 😄
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М
Экскурсия очень понравилась, проехались по всем знаковым местам города, кое-где выходили для фото. Может быть можно сделать автобусную часть чуть короче.
Экскурсия по золотой кладовой была отличная - очень содержательно и легко.
Экскурсия по золотой кладовой была отличная - очень содержательно и легко.
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