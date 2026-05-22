Вы увидите основные достопримечательности — Дворцовую площадь, Адмиралтейство, «Медного всадника». Узнаете, как жили члены императорской семьи — что коллекционировали, какие устраивали балы и где принимали гостей. А после отправитесь в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, где рассмотрите драгоценные предметы, дипломатические подарки и личные вещи императоров.

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Описание экскурсии

Главные локации центра Петербурга

На нашем пути — Невский проспект, Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади. А ещё — Адмиралтейство, памятник «Медный всадник» и здания Сената и Синода в стиле позднего классицизма.

Тайны императорской семьи

Во время поездки мы расскажем:

Все ли Романовы любили Зимний дворец

Что коллекционировала жена князя Владимира Романова Мария

Каким был дресс-код на последнем грандиозном балу Романовых в 1913 году

И многое другое!

Галерея драгоценностей

Вы побываете в одной из кладовых Эрмитажа — Золотой или Бриллиантовой. В Золотой кладовой полюбуетесь золотом скифских царей и искусными китайскими украшениями. А в Бриллиантовой — шедеврами ювелирного искусства с древнейших времён до 20 века и драгоценностями Романовых.

После посещения кладовой вы сможете самостоятельно изучить Главный музейный комплекс Эрмитажа (билет включён в стоимость).

Организационные детали