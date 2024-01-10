Оценить архитектуру города из окна автобуса и рассмотреть императорские ценности в Эрмитаже
Вы увидите основные достопримечательности — Дворцовую площадь, Адмиралтейство, «Медного всадника».
Узнаете, как жили члены императорской семьи — что коллекционировали, какие устраивали балы и где принимали гостей.
А после отправитесь в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, где рассмотрите драгоценные предметы, дипломатические подарки и личные вещи императоров.
Узнаете, как жили члены императорской семьи — что коллекционировали, какие устраивали балы и где принимали гостей.
А после отправитесь в Золотую или Бриллиантовую кладовую Эрмитажа, где рассмотрите драгоценные предметы, дипломатические подарки и личные вещи императоров.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 300 ₽
|Льготный
|2 200 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|1 700 ₽
|Дошкольник
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Главные локации центра Петербурга
На нашем пути — Невский проспект, Исаакиевская, Сенатская и Дворцовая площади. А ещё — Адмиралтейство, памятник «Медный всадник» и здания Сената и Синода в стиле позднего классицизма.
Тайны императорской семьи
Во время поездки мы расскажем:
- Все ли Романовы любили Зимний дворец
- Что коллекционировала жена князя Владимира Романова Мария
- Каким был дресс-код на последнем грандиозном балу Романовых в 1913 году
И многое другое!
Галерея драгоценностей
Вы побываете в одной из кладовых Эрмитажа — Золотой или Бриллиантовой. В Золотой кладовой полюбуетесь золотом скифских царей и искусными китайскими украшениями. А в Бриллиантовой — шедеврами ювелирного искусства с древнейших времён до 20 века и драгоценностями Романовых.
После посещения кладовой вы сможете самостоятельно изучить Главный музейный комплекс Эрмитажа (билет включён в стоимость).
Организационные детали
- Выбор кладовой зависит от решения и подтверждения Эрмитажа. Мы узнаём об этом за три-четыре дня до экскурсии.
- Автобусная экскурсия занимает 2,5 часа, экскурсия по кладовой — 1,5 часа, самостоятельное пребывание в Эрмитаже после экскурсии — без ограничений
- Остановки: Исаакиевская или Сенатская площадь, Конюшенная или Дворцовая площадь. Остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2211 туристов
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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