Описание экскурсии

Путевая экскурсия и дорога Рассказ про Петербург, дамбу, немного про Кронштадт (будем проезжать мимо), Ораниенбаум, Петергоф). Мы поедем в Кронштадт по очень красивому маршруту: вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина и мимо Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. Далее наша дорога пройдет по воде! Не по самой воде, конечно, а по гребню Дамбы, по верху которой проложена 6-ти полосная магистраль. Таким образом, мы пересечем Финский Залив, узкий в этом месте, поперек, и окажемся на южном берегу. Ораниенбаум В этой поездке мы поговорим о главном последователе Петра I — Александре Даниловиче Меншикове, создании им на болотистых берегах райского дворца, золотых апельсинах в его саду и ударах коварной судьбы. Вы узнаете также о Петре III, самом несчастливом императоре, его 186 днях правления, Потешной крепости и снова об ударах судьбы. В Ораниенбауме прошли о юные годы императрицы Екатерины II, именно здесь, по ее указу был создан новомодный Китайский дворец в стиле Рококо. А рядом с дворцом пруд, по которому плавают белоснежные лебеди. Мы прогуляемся по аллеям пейзажного парка, посетим павильон катальной горки и мысленно прокатимся по ней, и обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы. Коснемся музыкальной и культурной жизни этих мест поговорим о музе вдохновительнице Елене Павловне, ее судьбе, дочерях и потомках. Ораниенбаум единственный комплекс, который не пострадал во время ВОВ, стены его помнят события истории и судьбы живших здесь людей. Петергоф На этой прогулке мы познакомимся с Петергофом, поговорим о его блестящей и вместе с тем, трагической судьбе, его возрождении из пепла и божественных красотах, которые он подарил миру. Мы увидим Большой Петергофский Дворец, Большой каскад, фонтан Самсон, дворец Марли, сад Венеры, фонтаны Адам и Ева, каскад Золотой и Львиный, фонтаны Клоши и Менажерные, фонтаны Чаши, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов. Мы поговорим об устройстве фонтанов Петергофа, и его главных украшениях, Павильоне Эрмитаж, Дворце Монплезир, полюбуемся собственным садом его Величества, узнаем историю фонтанов Сноп, Солнце, Пирамида. Повеселимся рядом фонтанами-шутихами, придуманными для развлечения гостей самим Петром I. Полюбуемся Римскими фонтанами и каскадом Драконий не обойдем вниманием Банный и Екатерининский корпус, узнаем о предназначении оранжерей и вольеров для птиц, и напоследок пройдемся по наполненной романтикой набережной Финского залива.