Экскурсия замечательна тем, что в один день вы насладитесь красотами двух блистательных царских резиденций, прекрасных парков и дворцов.
В сопровождении профессионального гида вы узнаете множество удивительных фактов о возникновении этих резиденций
В сопровождении профессионального гида вы узнаете множество удивительных фактов о возникновении этих резиденций
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Путевая экскурсия и дорога Рассказ про Петербург, дамбу, немного про Кронштадт (будем проезжать мимо), Ораниенбаум, Петергоф). Мы поедем в Кронштадт по очень красивому маршруту: вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина и мимо Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании, мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. Далее наша дорога пройдет по воде! Не по самой воде, конечно, а по гребню Дамбы, по верху которой проложена 6-ти полосная магистраль. Таким образом, мы пересечем Финский Залив, узкий в этом месте, поперек, и окажемся на южном берегу. Ораниенбаум В этой поездке мы поговорим о главном последователе Петра I — Александре Даниловиче Меншикове, создании им на болотистых берегах райского дворца, золотых апельсинах в его саду и ударах коварной судьбы. Вы узнаете также о Петре III, самом несчастливом императоре, его 186 днях правления, Потешной крепости и снова об ударах судьбы. В Ораниенбауме прошли о юные годы императрицы Екатерины II, именно здесь, по ее указу был создан новомодный Китайский дворец в стиле Рококо. А рядом с дворцом пруд, по которому плавают белоснежные лебеди. Мы прогуляемся по аллеям пейзажного парка, посетим павильон катальной горки и мысленно прокатимся по ней, и обсудим, как коротали свой досуг венценосные особы. Коснемся музыкальной и культурной жизни этих мест поговорим о музе вдохновительнице Елене Павловне, ее судьбе, дочерях и потомках. Ораниенбаум единственный комплекс, который не пострадал во время ВОВ, стены его помнят события истории и судьбы живших здесь людей. Петергоф На этой прогулке мы познакомимся с Петергофом, поговорим о его блестящей и вместе с тем, трагической судьбе, его возрождении из пепла и божественных красотах, которые он подарил миру. Мы увидим Большой Петергофский Дворец, Большой каскад, фонтан Самсон, дворец Марли, сад Венеры, фонтаны Адам и Ева, каскад Золотой и Львиный, фонтаны Клоши и Менажерные, фонтаны Чаши, Воронихинскую колоннаду и Прокофьевских львов. Мы поговорим об устройстве фонтанов Петергофа, и его главных украшениях, Павильоне Эрмитаж, Дворце Монплезир, полюбуемся собственным садом его Величества, узнаем историю фонтанов Сноп, Солнце, Пирамида. Повеселимся рядом фонтанами-шутихами, придуманными для развлечения гостей самим Петром I. Полюбуемся Римскими фонтанами и каскадом Драконий не обойдем вниманием Банный и Екатерининский корпус, узнаем о предназначении оранжерей и вольеров для птиц, и напоследок пройдемся по наполненной романтикой набережной Финского залива.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ораниенбаум
- Петергоф
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты в парки и дворцы (оплачиваются дополнительно)
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем / кофе
- В осенне-зимний период вход в парки бесплатный, а прогулка также очень приятна, а для посещения дворцов - это самое время (билеты в свободной продаже, во дворцах тихо и спокойно!)
- Важная информация: билеты в Большой Петергофский Дворец в летний период нужно покупать заранее онлайн, за 10 дней. Если вы бронируете нашу экскурсию накануне и билетов уже нет - мы предложим вам альтернативный вариант (например, посещение одного из малых дворцов, прогулка на паровозике в соседний парк Александрия, большая прогулка по Нижнему парку (по тем местам, которые не входят в основную экскурсию, но не менее красивы)
- Продажа билетов в большой Петергофский Дворец и Нижний парк производится онлайн. После бронирования экскурсии здесь на сайте, ваш гид отправит вам ссылку, по которой вы сможете купить билеты (или купит для вас билеты по предоплате)
- Экскурсии во дворцах проводят сотрудники музея. Гид будет ожидать внизу
- ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ И ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВОРЦОВ
- ПЕТЕРГОФ
- Цены билетов:
- ПАРК
- Взрослые 600 р
- БОЛЬШОЙ ПЕТЕРГОФСКИЙ ДВОРЕЦ
- Учащиеся от 14 до 18 лет 450 р
- Учащиеся от 7 до 14 лет (с экскурсией) 300 р
- ОРАНИЕНБАУМ
- Режим работы: ежедневно 8:00-20:00, Кассы: 10:00-18:00
- Свободный вход в парк: 8:00-10:00, 18:00-20:00
- Стоимость билетов
- Билет для взрослых РФ и ЕАЭС - 400 ₽
- Билет для учащихся (14-18 лет) РФ и ЕАЭС - 150 ₽
- БОЛЬШОЙ МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ
- Режим работы: 10:30-18:00 Кассы (для индивидуальных посетителей): 12:00-13:30, 15:15-16:45
- Выходной день - вторник, Санитарный день - последняя среда месяці
- Билет для взрослых РФ и ЕАЭС - 450 ₽
- Билет для учащихся (14-18 лет) РФ и ЕАЭС - 350 ₽
- ДВОРЕЦ ПЕТРА III
- Режим работы: 10:30-18:00 Кассы (для индивидуальных посетителей):
- 10:30-11:30, 13:30-15:30 Выходной день - понедельник
- Билет для взрослых РФ и ЕАЭС - 350 ₽
- Билет для учащихся (14-18 лет) РФ и ЕАЭС - 300
- КИТАЙСКИЙ ДВОРЕЦ
- Режим работы: 10:30-18:00 Кассы (для индивидуальных посетителей): 10:30-12:00, 14:00-15:30
- Выходной день - понедельник Санитарный день - последний вторник месяц
- Билет для учащихся (14-18 лет) РФ и ЕАЭС - 300 ₽
- ПАВИЛЬОН КАТАЛЬНОЙ ГОРКИ
- 12:00-13:30, 15:15-16:45 Выходной день - вторник Санитарный день - последняя среда месяца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
4 июня 2024
Здравствуйте! Хочу выразить большую благодарность нашему гиду Ирине, спасибо Вам большое от моих внуков Александры и Матвея (7,5 лет и 8,5 лет). Мы с Вами Уважаемая Ирина провели чудесно время
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