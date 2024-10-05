Парадный Петербург + Эрмитаж

Выполнить план-минимум: пройти по набережным каналов и местам поэтов и побывать в главном музее
Сперва совершим променад по центру Санкт-Петербурга: пройдём вдоль Мойки и канала Грибоедова, разговаривая о литературе и театре, о великих поэтах и беспечной питерской богеме. Город предстанет перед нами своей парадной стороной и покажет самые яркие достопримечательности. А затем мы погрузимся в высокое искусство в главном его пристанище — Эрмитаже.
Парадный Петербург + Эрмитаж
Парадный Петербург + Эрмитаж
Парадный Петербург + Эрмитаж
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание водной прогулки

Маршрут

  • Спас на Крови
  • Конюшенная площадь
  • Храм Спаса Нерукотворного образа
  • Набережная реки Мойки
  • Зимняя канавка
  • Миллионная улица, Атланты Нового Эрмитажа
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж (главное здание), экскурсия

Променад (1 час 15 минут)

Только во время пешей прогулки можно увидеть красоту Санкт-Петербурга в деталях, прочувствовать его душу. Остановиться на минутку на старинной набережной и представить, как звучат молодые голоса Владимира Маяковского, Александра Блока, Всеволода Мейерхольда… Наш гид расскажет вам о судьбах поэтов и других творцов прошлого века, покажет, где веселилась литературная элита, а куда спешили по утрам за продуктами и только что выловленной рыбой обеспеченные петербуржцы.

Погружение в искусство

Не побывать в Эрмитаже, будучи в Петербурге, нельзя. Конечно, все коллекции не изучить за один визит и даже за годы регулярных посещений: здесь представлено более 3 миллионов произведений искусства и исторических ценностей! Но вы обязательно увидите:

  • калейдоскоп парадных залов — украшенную полудрагоценным камнем Малахитовую гостиную, сияющий золотом Гербовый зал, Концертный зал с лепным декором, грандиозный Георгиевский, где проходили императорские церемонии
  • произведения искусства золотой эпохи Ренессанса — творения Леонардо да Винчи, полотна Рафаэля и Тициана. Хватит времени и на созерцание сюжетов Рембрандта и Рубенса
  • артефакты глубокой древности — таинственные египетские мумии, роскошные саркофаги, гордые статуи и многое другое

Организационные детали

  • Пешеходную экскурсию для вас проведёт один из наших гидов, а экскурсию по Эрмитажу — музейный гид
  • Билеты в Эрмитаж включены в стоимость

во вторник и субботу в 14:30

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослые2 500 ₽
Дети до 6 лет1 ₽
Пенсионер2 300 ₽
Студент2 300 ₽
Школьник (7-13 лет)2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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