Сперва совершим променад по центру Санкт-Петербурга: пройдём вдоль Мойки и канала Грибоедова, разговаривая о литературе и театре, о великих поэтах и беспечной питерской богеме. Город предстанет перед нами своей парадной стороной и покажет самые яркие достопримечательности. А затем мы погрузимся в высокое искусство в главном его пристанище — Эрмитаже.

Описание водной прогулки

Маршрут

Спас на Крови

Конюшенная площадь

Храм Спаса Нерукотворного образа

Набережная реки Мойки

Зимняя канавка

Миллионная улица, Атланты Нового Эрмитажа

Дворцовая площадь

Эрмитаж (главное здание), экскурсия

Променад (1 час 15 минут)

Только во время пешей прогулки можно увидеть красоту Санкт-Петербурга в деталях, прочувствовать его душу. Остановиться на минутку на старинной набережной и представить, как звучат молодые голоса Владимира Маяковского, Александра Блока, Всеволода Мейерхольда… Наш гид расскажет вам о судьбах поэтов и других творцов прошлого века, покажет, где веселилась литературная элита, а куда спешили по утрам за продуктами и только что выловленной рыбой обеспеченные петербуржцы.

Погружение в искусство

Не побывать в Эрмитаже, будучи в Петербурге, нельзя. Конечно, все коллекции не изучить за один визит и даже за годы регулярных посещений: здесь представлено более 3 миллионов произведений искусства и исторических ценностей! Но вы обязательно увидите:

калейдоскоп парадных залов — украшенную полудрагоценным камнем Малахитовую гостиную, сияющий золотом Гербовый зал, Концертный зал с лепным декором, грандиозный Георгиевский, где проходили императорские церемонии

— украшенную полудрагоценным камнем Малахитовую гостиную, сияющий золотом Гербовый зал, Концертный зал с лепным декором, грандиозный Георгиевский, где проходили императорские церемонии произведения искусства золотой эпохи Ренессанса — творения Леонардо да Винчи, полотна Рафаэля и Тициана. Хватит времени и на созерцание сюжетов Рембрандта и Рубенса

— творения Леонардо да Винчи, полотна Рафаэля и Тициана. Хватит времени и на созерцание сюжетов Рембрандта и Рубенса артефакты глубокой древности — таинственные египетские мумии, роскошные саркофаги, гордые статуи и многое другое

Организационные детали