читать дальше Петергоф вновь восстал из пепла и сверкает свежей позолотой.



За один день изучить все достопримечательности невозможно, поэтому мы предлагаем тур с посещением двух прекрасных пейзажных парков и Фермерского дворца Александра II. Доставьте себе удовольствие!

Петергоф для России — то же самое, что Версаль для Франции. Побывать в Петербурге и не посетить Петергоф невозможно.Не случайно это самый популярный маршрут среди туристов! Разрушенный во время войны,