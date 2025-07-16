Петергоф для России — то же самое, что Версаль для Франции. Побывать в Петербурге и не посетить Петергоф невозможно.
Не случайно это самый популярный маршрут среди туристов! Разрушенный во время войны,
Не случайно это самый популярный маршрут среди туристов! Разрушенный во время войны,
Описание экскурсииПарк Александрия Маршрут этой захватывающей экскурсии в Петергоф начинается в автобусе по трассе и продолжается в петергофском парке Александрия, который назван в честь супруги Николая I. Вы увидите прекрасно отреставрированный Фермерский дворец, прогуляетесь по пейзажному парку, пройдете через Руинный мост. В парке Александрия расположено несколько сооружений, в том числе Дворец Коттедж и Фермерский дворец. Одно из самых интересных сооружений в Александрии — это Готическая капелла. Недалеко от Капеллы находится могила П. И. Эрлера, замечательного мастера-садовода, принимавшего активное участие в создании пейзажных парков Петергофа. Фермерский дворец в парке Александрия Во время экскурсии мы посетим отреставрированный Фермерский дворец, который хранит атмосферу семьи Александра II. Здание дворца для нужд семьи было перестроено архитектором Штакеншнейдером из здания Фермы для будущего императора Александра II (старшего сына Николая I). Особое внимание при осмотре залов стоит уделить Синему кабинету. Здесь хранится каретная подушка со следами крови Александра II, после смертельного ранения на набережной Екатерининского канала. Художественную значимость музею придает собрание живописи и скульптуры. Нижний парк Петергофа и фонтаны Мы обязательно побываем в Нижнем парке Петергофа. Он протянулся вдоль побережья Финского залива на 2 километра, общая его площадь составляет 102 гектара. Летом в нем одновременно функционируют около 150 фонтанов и 4 мощных каскада. Важно:
- Проход на все объекты осуществляется без очереди. Эту экскурсию часто выбирают для посещения с детьми.
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер и документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионеры, инвалиды, и т. д.).
• Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер и документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионеры, инвалиды, и т. д.).
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Александрия
- Фермерский дворец
- Руинный мост
- Дворец Коттедж
- Готическая капелла
- Нижний парк
- Фонтаны и каскады в Нижнем парке
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Экскурсия по трассе
- Входные билеты по программе
- Посещение Фермерского дворца
- Прогулка по парку Александрия
- Прогулка по Нижнему парку с осмотром фонтанов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Думская, д. 2, киоск «Турсервис»
Завершение: Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.)
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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