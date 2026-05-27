По парадному Петербургу с биноклем, или Красота в деталях

Услышать захватывающие и забавные истории города и рассмотреть удивительные подробности
Героями прогулки по Петербургу с биноклями станут античные боги и богини, прекрасные девы и сказочные чудовища, причудливые маскароны и изысканные орнаменты — недоступные обычному глазу.

Любуясь красотой, поговорим о величии имперской столицы, её грандиозных ансамблях, шедеврах архитектуры и их создателях. Такого Петербурга вы ещё не видели!
Описание экскурсии

  • Я расскажу о знаменитых личностях, исторических фактах и легендах
  • Особое внимание мы обратим на детали, которые украшают дворцы и храмы, мосты и памятники
  • Бинокли позволят вам разглядеть недоступные глазу нюансы главных символов города: адмиралтейский кораблик, ангелов, армиллярную сферу Кунсткамеры, царственных львов и овеянных тайной египетских сфинксов
  • Вы заглянете в глаза Медному всаднику и узнаете, почему его зрачки имеют форму… впрочем, лучше один раз это увидеть:)
  • Найдёте скрытое от глаз большинства гостей место, где величественно восседает сама Фортуна – богиня удачи, которую ещё называют богиней города
  • Узнаете, что за башенка возвышается над крышами Зимнего дворца
  • Выясните, кто придумал шлемы для английских констеблей и как возводили колоннаду Исаакиевского собора
  • И многое другое

На нашем маршруте: Дворцовая площадь — Арка Главного штаба — Александровская колонна — Зимний дворец — Атланты у здания Нового Эрмитажа — Самый венецианский мост Петербурга — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост — Сенатская площадь — Медный всадник — Исаакиевская площадь — Исаакиевский собор

Организационные детали

  • Участие детей младше 6 лет — по договорённости
  • Бинокли я выдаю
  • Мы закончим у Исаакиевского собора — после вы при желании посетите его и подниметесь на колоннаду (билет не входит в стоимость)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1875 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1500 ₽
Дети с 7 до 16 лет1500 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я — гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам с большим опытом работы, городской аккредитацией и всеми необходимыми лицензиями. С огромным удовольствием делюсь своими познаниями в области истории, архитектуры и искусства Санкт-Петербурга со
взрослыми и детьми. Умею тонко чувствовать красоту и люблю интересно показывать её другим людям. Быть гидом — это моё призвание. С 2018 года я провел сотни экскурсий и получил огромное количество восторженных отзывов. Но я не останавливаюсь на достигнутом, постоянно совершенствую свои навыки и осваиваю новые знания, ведь это тоже очень важная часть профессии гида. Цель моих экскурсий — помочь гостям погрузиться в удивительную и прекрасную атмосферу былой имперской столицы, приобщиться к её тайнам и открыть для себя её чарующую красоту.

