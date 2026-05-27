Героями прогулки по Петербургу с биноклями станут античные боги и богини, прекрасные девы и сказочные чудовища, причудливые маскароны и изысканные орнаменты — недоступные обычному глазу.
Любуясь красотой, поговорим о величии имперской столицы, её грандиозных ансамблях, шедеврах архитектуры и их создателях. Такого Петербурга вы ещё не видели!
Описание экскурсии
- Я расскажу о знаменитых личностях, исторических фактах и легендах
- Особое внимание мы обратим на детали, которые украшают дворцы и храмы, мосты и памятники
- Бинокли позволят вам разглядеть недоступные глазу нюансы главных символов города: адмиралтейский кораблик, ангелов, армиллярную сферу Кунсткамеры, царственных львов и овеянных тайной египетских сфинксов
- Вы заглянете в глаза Медному всаднику и узнаете, почему его зрачки имеют форму… впрочем, лучше один раз это увидеть:)
- Найдёте скрытое от глаз большинства гостей место, где величественно восседает сама Фортуна – богиня удачи, которую ещё называют богиней города
- Узнаете, что за башенка возвышается над крышами Зимнего дворца
- Выясните, кто придумал шлемы для английских констеблей и как возводили колоннаду Исаакиевского собора
- И многое другое
На нашем маршруте: Дворцовая площадь — Арка Главного штаба — Александровская колонна — Зимний дворец — Атланты у здания Нового Эрмитажа — Самый венецианский мост Петербурга — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост — Сенатская площадь — Медный всадник — Исаакиевская площадь — Исаакиевский собор
Организационные детали
- Участие детей младше 6 лет — по договорённости
- Бинокли я выдаю
- Мы закончим у Исаакиевского собора — после вы при желании посетите его и подниметесь на колоннаду (билет не входит в стоимость)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1875 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Дети с 7 до 16 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Я — гид-экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам с большим опытом работы, городской аккредитацией и всеми необходимыми лицензиями. С огромным удовольствием делюсь своими познаниями в области истории, архитектуры и искусства Санкт-Петербурга со
