взрослыми и детьми. Умею тонко чувствовать красоту и люблю интересно показывать её другим людям. Быть гидом — это моё призвание. С 2018 года я провел сотни экскурсий и получил огромное количество восторженных отзывов. Но я не останавливаюсь на достигнутом, постоянно совершенствую свои навыки и осваиваю новые знания, ведь это тоже очень важная часть профессии гида. Цель моих экскурсий — помочь гостям погрузиться в удивительную и прекрасную атмосферу былой имперской столицы, приобщиться к её тайнам и открыть для себя её чарующую красоту.