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Приглашаем вас на комфортную пешеходную экскурсию по историческому центру Санкт-Петербурга.



Мы посетим храм Воскресения Христова (Спас на Крови), где 1 марта 1881 года произошло последнее покушение на жизнь императора Александра II.



Во время экскурсии вы узнаете о жизни и правлении этого выдающегося монарха, а также о причинах и последствиях его гибели.