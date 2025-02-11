Приглашаем вас на комфортную пешеходную экскурсию по историческому центру Санкт-Петербурга.
Мы посетим храм Воскресения Христова (Спас на Крови), где 1 марта 1881 года произошло последнее покушение на жизнь императора Александра II.
Во время экскурсии вы узнаете о жизни и правлении этого выдающегося монарха, а также о причинах и последствиях его гибели.
Мы посетим храм Воскресения Христова (Спас на Крови), где 1 марта 1881 года произошло последнее покушение на жизнь императора Александра II.
Во время экскурсии вы узнаете о жизни и правлении этого выдающегося монарха, а также о причинах и последствиях его гибели.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Комфортная пешеходная экскурсия с посещением храма Воскресения Христова (Спас на Крови) в историческом центре города по маршруту императора Александра II 1 марта 1881 года. Тогда было совершено последнее покушение на его жизнь. Мы пройдем по известным улицам Петербурга, а также сможем взглянуть на фасады уникальных памятников нашего города – магазин Купцов Елисеевых, Михайловский манеж, Михайловский дворец и театр. Последней точкой нашей прогулки станет выдающийся памятник храмовой архитектуры. Императора Александра II называют «Освободителем» ведь именно он отменил крепостное право в Российской Империи. Он погиб в результате террористического акта, организованного тайной революционной организацией «Народная воля». В ходе экскурсии мы постараемся ответить на вопросы кто это сделал, как, где, почему и кому это могло быть выгодно. Мы осмотрим снаружи и изнутри уникальный памятник храмовой архитектуры — «Спас на Крови», который воздвигнут на месте смертельного ранения императора. Важная информация:
- Экскурсия подойдёт для всех гостей нашего города. Если вы впервые в Петербурге, вы сможете прогуляться по его известным улицам и познакомиться с основными памятниками и их историей в ходе рассказа. Вы сможете увидеть изнутри исключительный памятник петербургской храмовой архитектуры.
- Если вы опытный турист, вас особенно заинтересуют необычные исторические факты, связанные с жизнью и правлением Императора Александра II. Вы сможете взглянуть на историю формирования этой исторической личности с немного другого ракурса.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы пройдем по известным улицам Петербурга - Малая Садовая улица, Манежная площадь, Итальянская улица, Инженерная улица, площадь Искусств, набережная канала Грибоедова
- Сможем взглянуть на фасады уникальных памятников нашего города
- Магазин Купцов Елисеевых, Михайловский манеж, Михайловский дворец и театр, и посетим храм Воскресения Христова (Спас на крови)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, д. 56
Завершение: Наб. канала Грибоедова, д. 2Б, лит. А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- 1. Одевайтесь по погоде, чтобы наша прогулка была максимально комфортна. Можно взять дождевик или зонтик, на случай дождя
- 2. Билеты в музей «Спас на крови» приобретаются отдельно. Купить билеты можно в кассе или заранее на сайте музея
- 3. Не забудьте документы, подтверждающие право на льготы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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