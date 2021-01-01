СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Рускеальская сказка
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • ☃️Зимняя
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 11 350 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала -Свободный день/Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты)
  • водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат – Сортавала – залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – Дом «У Мастера» – парк "Бастионъ" - Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори - Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Данный тур дает прекрасную возможность посетить все самые яркие места Карелии за 3 дня. Вас ждут 2 дня насыщенных экскурсий и возможность во второй день тура насладиться уединением в спокойном городе Сортавала или отправиться на экскурсию ⛳ к лесным водопадам и месту добычи полудрагоценного камня “карельский гранат”.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • ⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • ⬤ Проживание в отеле выбранной категории в городе Сортавала
  • ⬤ Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
  • ⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
  • ⬤ Дегустация настоек в г. Лахденпохья
  • ⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
  • ⬤ Экскурсия по Рускеала “Мраморный каньон” с местным гидом
  • ⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
  • ⬤ Экскурсия в музее под открытым небом Северная Фиваида
  • ⬤ Экскурсия в музее “У Мастера”
  • ⬤ Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • ⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
  • ⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов.
Что не входит
  • ⬤ Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат: 1600 р. /взр, от 1050 р. /дети до 12 лет
  • ⬤ Комплексные обеды в туре: 350-450 р. /взр. ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Взрослый - 250 руб. Школьники, Студенты - 150 руб. Дети до 7 лет - бесплатно⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое) по ценам парка⬤ Входной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустацией: 450 р. /взр., 350 р. /дети до 16 лет.
  • ⬤ Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1 600 р. /взр., 1050 р. /реб. В период с 02. 01. 2021 по 10. 01. 2021 стоимость для взрослого 1 800 р. /чел, для ребенка до 12 лет 1 250 р. /чел.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;
Место завершения
🏁 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м.Озерки
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка
Рускеальская сказка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
СканТур
СканТур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

СканТур проводит ещё 4 экскурсии

Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
1 590
24 часа
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
2 350
24 часа
Путешествие в "Рускеалу" первым классом
Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.
2 250
24 часа
Псков – Изборск – Печоры. Легенды псковского края.
Каменные стражи Северо-Запада
1 890
24 часа
Каменные стражи Северо-Запада

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2106 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1530 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва