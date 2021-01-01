Санкт-Петербург – город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала -Свободный день/Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты)
водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат – Сортавала – залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – Дом «У Мастера» – парк "Бастионъ" - Сортавала - парк Ваккосалми и гора Кухавуори - Лахденпохья: магазин форелевого хозяйства – Санкт-Петербург
Данный тур дает прекрасную возможность посетить все самые яркие места Карелии за 3 дня. Вас ждут 2 дня насыщенных экскурсий и возможность во второй день тура насладиться уединением в спокойном городе Сортавала или отправиться на экскурсию ⛳ к лесным водопадам и месту добычи полудрагоценного камня “карельский гранат”.
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
⬤ Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
⬤ Проживание в отеле выбранной категории в городе Сортавала
⬤ Завтраки в отеле (кроме категории отелей "Стандарт")
⬤ Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)
⬤ Дегустация настоек в г. Лахденпохья
⬤ Посещение рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмов
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Экскурсия по Рускеала “Мраморный каньон” с местным гидом
⬤ Дополнительное свободное время в горном парке
⬤ Экскурсия в музее под открытым небом Северная Фиваида
⬤ Экскурсия в музее “У Мастера”
⬤ Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
⬤ Авторская экскурсия «Парк Ваккосалми. Загадки наследия горы Кухавуори»
⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов.
Что не входит
⬤ Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты), водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат: 1600 р. /взр, от 1050 р. /дети до 12 лет
⬤ Комплексные обеды в туре: 350-450 р. /взр. ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Взрослый - 250 руб. Школьники, Студенты - 150 руб. Дети до 7 лет - бесплатно⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое) по ценам парка⬤ Входной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустацией: 450 р. /взр., 350 р. /дети до 16 лет.
⬤ Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 1 600 р. /взр., 1050 р. /реб. В период с 02. 01. 2021 по 10. 01. 2021 стоимость для взрослого 1 800 р. /чел, для ребенка до 12 лет 1 250 р. /чел.
Начало
🚩 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;
Место завершения
🏁 СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м.Озерки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.