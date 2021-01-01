Данный тур дает прекрасную возможность посетить все самые яркие места Карелии за 3 дня. Вас ждут 2 дня насыщенных экскурсий и возможность во второй день тура насладиться уединением в спокойном городе Сортавала или отправиться на экскурсию ⛳ к лесным водопадам и месту добычи полудрагоценного камня “карельский гранат”.

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: