Ночная прогулка по Неве на теплоходе-ресторане «Корюшка» — это разводные мосты, огни Петербурга, музыка и атмосфера паба на воде. Вы увидите Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтенский и Благовещенский мосты, сможете выйти на открытую палубу и заказать еду или напитки в ресторане.

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Описание экскурсии

Теплоход в стиле стимпанк

«Корюшка» — это не просто прогулочный теплоход, а паб на воде со своим характером. В интерьерах — шестерёнки, фактуры, приглушённый свет и эстетика старинных механизмов. Атмосфера здесь свободная и неформальная.

Ночная Нева и разводные мосты

Маршрут проходит по главной водной артерии города. Вы станете свидетелями развода пяти знаменитых мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтенского и Благовещенского. Огни набережных, отражения в воде и панорамы Петербурга сделают вечер особенно зрелищным.

Музыка и настроение паба

На борту прозвучат культовые рок-хиты. Это прогулка без лишней формальности: можно подпевать знакомым песням, общаться, фотографироваться на палубе и просто наслаждаться городом.

Ресторан и бар на борту

Во время прогулки работает ресторан и бар. Вы сможете заказать еду и напитки, провести вечер в зале на главной палубе или подняться на открытую обзорную террасу.

Несколько зон для отдыха

На теплоходе есть зал на главной палубе, открытая верхняя палуба для панорамных видов и фото, а также вип-салон с более камерной атмосферой и повышенным уровнем комфорта. Всем гостям при посадке предложат приветственный аперитив, а посетителям вип-салона — комплимент от ресторана и специальные места на открытой палубе.

Организационные детали