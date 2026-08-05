Провести вечер на стилизованном теплоходе «Корюшка» под рок-хиты
Ночная прогулка по Неве на теплоходе-ресторане «Корюшка» — это разводные мосты, огни Петербурга, музыка и атмосфера паба на воде.
Вы увидите Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтенский и Благовещенский мосты, сможете выйти на открытую палубу и заказать еду или напитки в ресторане.
Описание экскурсии
Теплоход в стиле стимпанк
«Корюшка» — это не просто прогулочный теплоход, а паб на воде со своим характером. В интерьерах — шестерёнки, фактуры, приглушённый свет и эстетика старинных механизмов. Атмосфера здесь свободная и неформальная.
Ночная Нева и разводные мосты
Маршрут проходит по главной водной артерии города. Вы станете свидетелями развода пяти знаменитых мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтенского и Благовещенского. Огни набережных, отражения в воде и панорамы Петербурга сделают вечер особенно зрелищным.
Музыка и настроение паба
На борту прозвучат культовые рок-хиты. Это прогулка без лишней формальности: можно подпевать знакомым песням, общаться, фотографироваться на палубе и просто наслаждаться городом.
Ресторан и бар на борту
Во время прогулки работает ресторан и бар. Вы сможете заказать еду и напитки, провести вечер в зале на главной палубе или подняться на открытую обзорную террасу.
Несколько зон для отдыха
На теплоходе есть зал на главной палубе, открытая верхняя палуба для панорамных видов и фото, а также вип-салон с более камерной атмосферой и повышенным уровнем комфорта. Всем гостям при посадке предложат приветственный аперитив, а посетителям вип-салона — комплимент от ресторана и специальные места на открытой палубе.
Организационные детали
Время в пути — 1 ч 45 мин
Обратите внимание, что в государственные праздники мосты не разводятся. Разводка может быть также отменена по погодным условиям
Компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами
С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Адмиралтейской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
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конечно, впечатлениях! С нами вы можете отправиться в Петергоф или Кронштадт, на прогулку по Большой и Малой Неве, Фонтанке, Мойке, каналу Грибоедова. Увидеть, как разводятся мосты, и расслабиться после насыщенного дня под чудесную музыку, любуясь набережными Невы.
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