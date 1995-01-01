Приглашаем вас совершить настоящее путешествие в прошлое! Комфортабельный автобус станет машиной времени, а опытный и эрудированный гид – проводником, с помощью которого вы погрузитесь в удивительный мир истории 📖 Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика с братьями на Новгородскую землю до средних веков.
Вы побываете в Перынском ските – месте с особой энергетикой – и в уникальном «сказочном» музее деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы». Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ в Новгородском кремле и в Софийском соборе.
А еще в этот день у вас будет возможность погулять и
в самых прекрасных уголках Великого Новгорода и его окрестностей.
Программа тура:
посещение Перынского скита
экскурсия к одному из древнейших монастырей России
посещение места, где стояло самое крупное языческое капище Новгородской земли
посещение живописных мест на берегу реки Волхов и озера Ильмень
экскурсия по Ярославову дворищу, где собиралось новгородское вече
экскурсия по музею деревянного зодчества «Витославлицы»
вы посетите тематические экспозиции и выставки внутри деревянных строений музея (билет включен в тур)
экскурсия по Детинцу
экскурсия по Софийскому собору
экскурсия к удивительному памятнику «Тысячелетие России»
посещение впечатляющего Варлаамо-Хутынского монастыря
Что входит
трансфер на автобусе с кондиционером
увлекательный рассказ сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
захватывающая программа тура, которая позволит вам погрузится в удивительный мир истории Древней Руси
доступ ко всем достопримечательностям по программе
возможность сделать запоминающиеся фотографии и продегустировать наливки и настойки, созданные по древним рецептам
Что не входит
дополнительные развлечения (катание на лошадях, фото в костюмах и т. д. )
питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус (обед - 400 руб. /чел. )
приобретение сувенирной продукции, по желанию
рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, метро Московская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.