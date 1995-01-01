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Великий Новгород: сердце земли русской

4.6
13 отзывов
CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Добро пожаловать на страницы русской истории! Из Петербурга вы поедете в Великий Новгород.

Прогуляетесь 👣 по комплексу Свято-Юрьева монастыря, основанного Ярославом Мудрым у озера Ильмень.

Совсем рядом вас ждут Витославлицы, деревянная сказка под открытым небом — избы с сохранившимися прялками и игрушками, церкви и мельница.

Тут можно покататься на лошадях, купить сувениры 🎁.

Затем вы посетите самый древний кремль России — Детинец и Новгородскую Софию.

Побываете на дегустации настоек и наливок.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 🔭Обзорная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской

Что вы увидите

  • Новгородский кремль
  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Юрьев монастырь
  • Перынский скит
  • Ярославово дворище
  • Софийский собор
  • памятник "Тысячелетие России"
  • Варлаамо-Хутынский монастырь
Приглашаем вас совершить настоящее путешествие в прошлое! Комфортабельный автобус станет машиной времени, а опытный и эрудированный гид – проводником, с помощью которого вы погрузитесь в удивительный мир истории 📖 Руси от дохристианского периода и прихода Рюрика с братьями на Новгородскую землю до средних веков.
Вы побываете в Перынском ските – месте с особой энергетикой – и в уникальном «сказочном» музее деревянного зодчества под открытым небом «Витославлицы». Вас ждет увлекательная экскурсия ⛳ в Новгородском кремле и в Софийском соборе.
А еще в этот день у вас будет возможность погулять и
в самых прекрасных уголках Великого Новгорода и его окрестностей.

Программа тура:

  • посещение Перынского скита
  • экскурсия к одному из древнейших монастырей России
  • посещение места, где стояло самое крупное языческое капище Новгородской земли
  • посещение живописных мест на берегу реки Волхов и озера Ильмень
  • экскурсия по Ярославову дворищу, где собиралось новгородское вече
  • экскурсия по музею деревянного зодчества «Витославлицы»
  • вы посетите тематические экспозиции и выставки внутри деревянных строений музея (билет включен в тур)
  • экскурсия по Детинцу
  • экскурсия по Софийскому собору
  • экскурсия к удивительному памятнику «Тысячелетие России»
  • посещение впечатляющего Варлаамо-Хутынского монастыря
Что входит
  • трансфер на автобусе с кондиционером
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • захватывающая программа тура, которая позволит вам погрузится в удивительный мир истории Древней Руси
  • доступ ко всем достопримечательностям по программе
  • возможность сделать запоминающиеся фотографии и продегустировать наливки и настойки, созданные по древним рецептам
Что не входит
  • дополнительные развлечения (катание на лошадях, фото в костюмах и т. д. )
  • питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус (обед - 400 руб. /чел. )
  • приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • рекомендуем взять с собой фотоаппарат, т. к фотоссесия в стоимость не входит
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, метро Московская
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской
Великий Новгород: сердце земли русской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
CharmTravel
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13 отзывов оставили туристы

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