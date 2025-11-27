Мои заказы

Золотой купол Исаакиевского собора - с воды

Полюбоваться главными символами Петербурга с палубы компактного и манёвренного катера
Главная особенность этой прогулки — возможность увидеть Исаакиевский собор с воды. С этого ракурса его массивный золотой купол кажется особенно величественным. По пути вы полюбуетесь гармоничной панорамой набережных — от крепости Петра I до Дворцового моста. На неспешной водной прогулке вы увидите Петербург таким, каким его задумывали архитекторы.
Описание водной прогулки

  • Начнём прогулку от Ждановской набережной на Петроградской стороне — отсюда открываются виды на зелёные острова и широкую гладь Малой Невы
  • Пройдём мимо Петропавловской крепости с золотым шпилем собора, бастионами и крепостными стенами, которые хранят дух Петровской эпохи
  • У Стрелки Васильевского острова перед вами откроется знаменитая панорама: Ростральные колонны, здание Биржи и широкие просторы Невы
  • Проплывём под Дворцовым мостом, и вы полюбуетесь роскошным фасадом Зимнего дворца, а затем — шпилем Адмиралтейства
  • Главная точка маршрута — Исаакиевский собор: с воды его массивный купол кажется особенно величественным и сияющим. Здесь остановимся, чтобы сделать для фото

Обратите внимание: эта водная прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном катере Larson 210 c мягкими сиденьями и тентом от солнца и дождя. Катер рассчитан на 8 пассажиров
  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для всех пассажиров предусмотрены спасательные жилеты
  • При желании на борту вы сможете подключить свою музыку по Bluetooth. Также вы можете принести с собой лёгкие закуски и напитки (кроме красного вина и красных ягод — чтобы не испачкать обивку)
  • При плохой погоде капитан может изменить маршрут или предложить перенос прогулки на другой день
  • За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ждановской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с
читать дальше

воды — другой ритм, другие ракурсы, другая магия. Покажем как знаковые места, так и тайные уголки. Парам — романтика под разводными мостами, семьям — весёлые приключения, компаниям — стильный отдых на воде. Каждая прогулка — особенная, под ваши желания. Опытные капитаны, тёплая атмосфера, забота о деталях. Добро пожаловать на борт — ваше приключение начинается!

