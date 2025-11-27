Главная особенность этой прогулки — возможность увидеть Исаакиевский собор с воды. С этого ракурса его массивный золотой купол кажется особенно величественным. По пути вы полюбуетесь гармоничной панорамой набережных — от крепости Петра I до Дворцового моста. На неспешной водной прогулке вы увидите Петербург таким, каким его задумывали архитекторы.
Описание водной прогулки
- Начнём прогулку от Ждановской набережной на Петроградской стороне — отсюда открываются виды на зелёные острова и широкую гладь Малой Невы
- Пройдём мимо Петропавловской крепости с золотым шпилем собора, бастионами и крепостными стенами, которые хранят дух Петровской эпохи
- У Стрелки Васильевского острова перед вами откроется знаменитая панорама: Ростральные колонны, здание Биржи и широкие просторы Невы
- Проплывём под Дворцовым мостом, и вы полюбуетесь роскошным фасадом Зимнего дворца, а затем — шпилем Адмиралтейства
- Главная точка маршрута — Исаакиевский собор: с воды его массивный купол кажется особенно величественным и сияющим. Здесь остановимся, чтобы сделать для фото
Обратите внимание: эта водная прогулка не предполагает экскурсионного сопровождения.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном катере Larson 210 c мягкими сиденьями и тентом от солнца и дождя. Катер рассчитан на 8 пассажиров
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для всех пассажиров предусмотрены спасательные жилеты
- При желании на борту вы сможете подключить свою музыку по Bluetooth. Также вы можете принести с собой лёгкие закуски и напитки (кроме красного вина и красных ягод — чтобы не испачкать обивку)
- При плохой погоде капитан может изменить маршрут или предложить перенос прогулки на другой день
- За штурвалом будет опытный капитан из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ждановской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с
