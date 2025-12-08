Встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Карелию. По пути остановимся в Приозерске. Затем обнимаемся и фотографируемся с хаски, любуемся Рускеальскими водопадами, не замерзающими даже зимой, обедаем с видом на живописный лес.

Далее — прогулка по заснеженному Мраморному каньону в «Рускеале». Зимой в разноцветной подсветке его стены и своды особенно красивы. Если захотите, за доплату можно прокатиться на ретропоезде.

Пробуем карельскую кухню в Сортавале и заселяемся в отель. Вечером — отдых в бассейне и спа (посещение включено в стоимость).