Из Петербурга в заснеженную Карелию на выходные: комфорт-тур в формате «всё включено»
Полюбоваться «Рускеалой», обнять хаски и оленей, насладиться кухней, отдохнуть в бассейне и спа
Увезём вас туда, где ели принарядились в снежные шубы, иней сковал скалистые берега, а воздух словно потрескивает от мороза, — в настоящую зимнюю сказку! Чтобы вы могли сосредоточиться на главном читать дальше
— своём отдыхе, мы продумали каждую деталь: от насыщенной программы до релакса между экскурсиями.
Для вас забронирован номер в 4-звёздочном комплексе на берегу озера Янисъярви, а вечернее посещение бассейна и спа входит в стоимость.
Вы погрузитесь в калейдоскоп вкусов, пробуя наваристую уху, ароматный иван-чай и прочие местные блюда, и вихрь положительных эмоций, которые подарят встречи с хаски, оленями, осликами, лосями и другими животными.
Насладитесь северной природой, любуясь Мраморным каньоном «Рускеалы», многочисленными водопадами и бесконечными лесами.
А также погуляете по Приозерску и подниметесь на гору к древнему городищу Паасо, чтобы узнать, как столетия назад тут жили древние карелы.
Описание тура
Организационные детали
По погодным условиям некоторые локации могут быть изменены, но мы гарантируем, что впечатления останутся неизменными.
Программа тура по дням
1 день
Приозерск, встреча с хаски, «Рускеала», карельская кухня, отдых в бассейне и спа
Встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Карелию. По пути остановимся в Приозерске. Затем обнимаемся и фотографируемся с хаски, любуемся Рускеальскими водопадами, не замерзающими даже зимой, обедаем с видом на живописный лес.
Далее — прогулка по заснеженному Мраморному каньону в «Рускеале». Зимой в разноцветной подсветке его стены и своды особенно красивы. Если захотите, за доплату можно прокатиться на ретропоезде.
Пробуем карельскую кухню в Сортавале и заселяемся в отель. Вечером — отдых в бассейне и спа (посещение включено в стоимость).
2 день
Животные Карелии, гора Паасо, Долина водопадов, Приозерск
Завтракаем и отправляемся в зоопарк. Животные тут живут в просторных вольерах — будет время прогуляться самостоятельно и понаблюдать за ними вблизи.
Потом поднимемся на гору Паасо и узнаем, как жили древние люди, а также насладимся зимними панорамами. Обедаем карельскими блюдами и движемся дальше.
Следующий пункт — Долина водопадов. Мы полюбуемся бурными потоками, увидим северных оленей и согреемся горячим иван-чаем у костра. По пути сюда также встретимся с осликами и лосями.
На обратном пути заедем в Приозерск и ближе к ночи вернёмся в Санкт-Петербург.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
35 900 ₽
1-местное проживание
40 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Посещение бассейна и спа
Страховка
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Ужин во 2-й вечер (по желанию)
Билет на ретропоезд
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Парнас», 7:00
Завершение: Станция метро «Парнас», 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша компания появилась в 2024 году. Мы специализируемся на индивидуальных турах и авторских путешествиях.
Наша миссия — показывать гостям нетипичную Карелию. Все локации мы проверяем самостоятельно и подключаем к разработке маршрутов читать дальше
локальных экспертов.
Для нас очень важен комфорт. Бронируем лучшие отели, путешествуем в маленьких группах на комфортных машинах, меняем туры под запросы гостей. Комфорт проявляется в мелочах, поэтому набор путешественника всегда с собой: пауэрбанк, термос с чаем, репеллент от насекомых. Мы готовы ко всем сложностям.
У нас есть собственный журнал, где мы помогаем путешественникам спланировать поездку в Карелию по рекомендациям местных жителей. Раскрываем культурный код региона через истории, музыку, еду, места и события.
Присоединяйтесь и путешествуйте вместе с нами: мы откроем вам Карелию с новой стороны!