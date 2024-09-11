Вас ждет насыщенная программа с посещением самых знаменитых достопримечательностей города, таких как Эрмитаж, Петропавловская крепость, Петергоф, Кронштадт и Царское Село.
Вы погрузитесь в атмосферу роскоши и великолепия, познакомитесь с историей и культурой этого прекрасного города.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
- туристы, проживающие в отелях «Москва», «Азимут», «Санкт-Петербург», «Россия», «Орбита», «Отель365», «Best Western Zoom», «Valo», «Ramada» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
- туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус);
- туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) - 5 минут пешком.
13:00 Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе.
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона.
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» - тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа.
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе "Штандарт", где стоимость комплексного обеда составляет 700-1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 7 часов.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга - примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку.
После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать?
На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 6 часов.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых».
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом - парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Экскурсия в Эрмитаж.
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»).
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга». Музей Фаберже
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга».
Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.
Экскурсия в Музей Фаберже.
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: музей Фаберже (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»).
Продолжительность программы: ~ 3 часа.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике».
Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.
Посещение Никольского Морского собора.
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта.
Морская прогулка станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт. Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~ 9 часов.
Свободный день. Завершение программы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров до 12:00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Valo Hotel City***
|комфорт апартаменты (без завтрака)
|08.07.2024
|25.08.2024
|24420
|22120
|-
|-
|35620
|комфорт апартаменты
|08.07.2024
|25.08.2024
|30820
|28460
|-
|-
|41990
|Апарт-отель Best Western Zoom Hotel***
|стандарт апартаменты (без завтрака)
|22.07.2024
|11.08.2024
|25130
|22780
|-
|-
|37850
|12.08.2024
|18.08.2024
|23480
|21130
|-
|-
|34550
|19.08.2024
|15.09.2024
|21220
|18860
|-
|-
|29990
|16.09.2024
|22.09.2024
|21750
|19390
|-
|-
|31120
|23.09.2024
|29.09.2024
|21220
|18860
|-
|-
|29990
|стандарт апартаменты
|22.07.2024
|11.08.2024
|27470
|25120
|-
|-
|40250
|12.08.2024
|18.08.2024
|25750
|23390
|-
|-
|36790
|19.08.2024
|15.09.2024
|23620
|21260
|-
|-
|31930
|16.09.2024
|22.09.2024
|24360
|21990
|-
|-
|33160
|23.09.2024
|29.09.2024
|23620
|21260
|-
|-
|31930
|супериор апартаменты (без завтрака)
|22.07.2024
|11.08.2024
|28990
|26650
|22070
|24420
|45590
|12.08.2024
|18.08.2024
|27120
|24730
|22070
|24420
|41750
|19.08.2024
|15.09.2024
|24820
|22460
|22870
|25220
|37220
|16.09.2024
|22.09.2024
|25720
|23370
|22870
|25220
|38990
|23.09.2024
|29.09.2024
|24820
|22460
|22870
|25220
|37220
|супериор апартаменты
|22.07.2024
|11.08.2024
|31590
|29250
|24470
|26820
|47990
|12.08.2024
|18.08.2024
|29950
|27590
|24470
|26820
|44150
|19.08.2024
|15.09.2024
|28220
|25860
|24470
|26820
|39620
|16.09.2024
|22.09.2024
|29270
|26920
|24470
|26820
|41430
|23.09.2024
|29.09.2024
|28220
|25860
|24470
|26820
|39620
|Отель 365 СПб
|4-мест студия
|05.08.2024
|01.09.2024
|23620
|21260
|21270
|23620
|23620
|стандартный
|05.08.2024
|01.09.2024
|23220
|20860
|-
|-
|31290
|стандартный с диваном
|05.08.2024
|01.09.2024
|24820
|22460
|18870
|21220
|34490
|Карелия Арт Отель****
|стандартный
|08.07.2024
|01.09.2024
|25990
|23660
|23640
|25990
|39620
|02.09.2024
|27.09.2024
|24420
|22120
|22070
|24420
|36420
|Орбита***
|4-мест 2-х комнатный эконом
|08.07.2024
|25.08.2024
|26330
|23980
|23980
|26330
|-
|26.08.2024
|01.09.2024
|24730
|22380
|22380
|24730
|-
|3-мест эконом
|08.07.2024
|25.08.2024
|26420
|24120
|24070
|26420
|-
|26.08.2024
|01.09.2024
|24650
|22290
|22290
|24650
|-
|стандартный
|08.07.2024
|25.08.2024
|27620
|25260
|19270
|21620
|39220
|26.08.2024
|01.09.2024
|26680
|24330
|19000
|21350
|36820
|комфорт
|08.07.2024
|25.08.2024
|29820
|27460
|-
|-
|42420
|26.08.2024
|01.09.2024
|28480
|26130
|-
|-
|39990
|Россия***
|4-мест 2-х комнатный семейный
|15.07.2024
|01.09.2024
|26820
|24470
|24470
|26820
|-
|02.09.2024
|29.09.2024
|23990
|21660
|21660
|23990
|-
|стандартный
|15.07.2024
|01.09.2024
|28420
|26120
|-
|-
|38820
|02.09.2024
|29.09.2024
|24820
|22460
|-
|-
|31990
|бизнес
|15.07.2024
|01.09.2024
|29220
|26860
|18870
|21220
|40420
|02.09.2024
|29.09.2024
|25420
|23120
|18870
|21220
|33220
|комфорт
|15.07.2024
|01.09.2024
|32420
|30120
|18870
|21220
|46820
|02.09.2024
|29.09.2024
|27990
|25660
|18870
|21220
|38420
|Ramada Plaza by Wyndham St. Petersburg****
|комфорт апартаменты (без завтрака)
|08.07.2024
|25.08.2024
|27620
|25260
|-
|-
|41990
|комфорт апартаменты
|08.07.2024
|25.08.2024
|33990
|31660
|-
|-
|48420
|3-мест джуниор сьют (без завтрака)
|08.07.2024
|25.08.2024
|33220
|30860
|22870
|25220
|-
|3-мест джуниор сьют
|08.07.2024
|25.08.2024
|39620
|37260
|29270
|31620
|-
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|01.07.2024
|01.09.2024
|29220
|26860
|22070
|24420
|40420
|02.09.2024
|29.09.2024
|25220
|22860
|20470
|22820
|31620
|супериор/
супериор с БК
|01.07.2024
|01.09.2024
|29990
|27660
|-
|-
|41990
|02.09.2024
|29.09.2024
|27220
|24860
|-
|-
|36420
|Апарт-отель Yard Residence****
|смарт DBL (без кухни)
|29.07.2024
|25.08.2024
|31220
|28860
|-
|-
|48820
|26.08.2024
|29.09.2024
|26420
|24120
|-
|-
|39220
|смарт апартаменты DBL с кухней
|08.07.2024
|28.07.2024
|33990
|31660
|-
|-
|54420
|29.07.2024
|25.08.2024
|32820
|30460
|-
|-
|51990
|26.08.2024
|29.09.2024
|27990
|25660
|-
|-
|42420
|студия апартаменты с кухней
|29.07.2024
|25.08.2024
|33620
|31260
|24470
|26820
|53620
|26.08.2024
|29.09.2024
|29220
|26860
|24470
|26820
|44820
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|01.07.2024
|01.09.2024
|32420
|30120
|-
|-
|45990
|02.09.2024
|29.09.2024
|29990
|27660
|-
|-
|41220
|Москва****
|стандартный
|01.07.2024
|01.09.2024
|31990
|29660
|25270
|27620
|48420
|02.09.2024
|29.09.2024
|29220
|26860
|25270
|27620
|43620
|Катарина Гранд Палас Отель****
|Смарт (без завтрака)
|29.07.2024
|18.08.2024
|38420
|36120
|-
|-
|19.08.2024
|22.09.2024
|36420
|34120
|-
|-
|60420
|Комфорт (без завтрака)
|29.07.2024
|18.08.2024
|46420
|44120
|25640
|27990
|80420
|19.08.2024
|22.09.2024
|44420
|42120
|25640
|27990
|76420
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|08.07.2024
|25.08.2024
|35220
|32860
|26070
|28420
|57990
|26.08.2024
|01.09.2024
|33220
|30860
|25270
|27620
|53990
|стандартный (Нева)
|08.07.2024
|25.08.2024
|43220
|40860
|26070
|28420
|53620
|26.08.2024
|01.09.2024
|40820
|38460
|25270
|27620
|47990
|делюкс (двор)
|08.07.2024
|25.08.2024
|42420
|40120
|26070
|28420
|72420
|26.08.2024
|01.09.2024
|40820
|38460
|25270
|27620
|69220
|делюкс (Нева)
|08.07.2024
|25.08.2024
|48820
|46460
|26070
|28420
|85220
|26.08.2024
|01.09.2024
|47620
|45260
|25270
|27620
|82820
|Кравт Невский Спа отель****
|стандарт
|06.05.2024
|25.08.2024
|50820
|48460
|-
|-
|80420
|26.08.2024
|01.09.2024
|45750
|43390
|-
|-
|70280
|02.09.2024
|29.09.2024
|43220
|40860
|-
|-
|65220
|улучшенный
|06.05.2024
|25.08.2024
|59220
|56860
|42070
|44420
|97220
|26.08.2024
|01.09.2024
|53880
|51530
|39400
|41750
|86550
|02.09.2024
|29.09.2024
|51220
|48860
|38070
|40420
|81220
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
При выборе проживания в отеле “Катарина Гранд Палас”, при желании, завтрак можно приобрести при заезде по тарифам отеля.
Варианты проживания
А Отель Фонтанка**
Отель «А-ОТЕЛЬ Фонтанка» с бесплатным Wi-Fi расположен в Санкт-Петербурге, в 1,5 км от станции метро «Технологический институт».
В номерах среди удобств телевизор, место для работы и собственная ванная комната.
В 5 минутах ходьбы открыты различные кафе и рестораны. Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж находятся в 3 км. В 6 км расположен Московский железнодорожный вокзал. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 18,5 км.
Апарт-отель Yard Residence***
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. Неподалеку находятся Московский железнодорожный вокзал (1,7 км), музей Анны Ахматовой (2,7 км) и музей Фаберже (2,7 км).
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляется постельное белье и полотенца. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Азимут Отель Санкт-Петербург***
Отель «AZIMUT Санкт-Петербург» расположен на набережной реки Фонтанки, всего в 2 станциях метро от центра города. Он занимает самое высокое здание в историческом районе Санкт-Петербурга. К услугам гостей бар с панорамным видом, ресторан и бесплатный Wi-Fi.
Все светлые номера отеля «AZIMUT Санкт-Петербург» оснащены телевизором. В числе удобств рабочий стол и собственная ванная комната с душем.
Москва***
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
Апарт-отель VALO Hotel City
Трехзвездочный отель «Valo Hotel City» расположен в Санкт-Петербурге на улице Салова, в 2 минутах ходьбы от станции метро Бухарестская. Полностью соответствует предоставленному статусу и предлагает гостям ряд дополнительных услуг, среди которых есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, прачечная. Для отдыха предусмотрена сауна с крытым плавательным бассейном, фитнес-центр. Можно взять велосипеды напрокат.
Номерной фонд представлены светлыми номерами, выдержанными в едином современном стиле. Здесь можно почувствовать себя максимально расслаблено и комфортно, так как все продумано до мелочей. Каждая комната оснащена удобной кроватью с белоснежным постельным бельем из хлопка, ЖК-телевизором с кабельными каналами. Есть рабочее пространство с большим письменным столом.
В здании работает ресторан, интерьер которого поразит своим многообразием. Здесь по меню предоставляются изысканные блюда, приготовленные опытными поварами. Для отдыхающих сервируются завтраки, которые можно доставить или упаковать с собой. Через сотрудников ресепшена можно оформить заказ из любого заведения.
Напротив строения находится крупный торговый комплекс «Континент» с множеством магазинов, а также рынок, автобусная остановка, парк для прогулок. До центра можно добраться за 15 минут езды, а уже там посетить самые популярные достопримечательности северной столицы.
Отель Best Western Zoom Hotel
Отель «Best Western Zoom Hotel» находится в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории объекта размещена парковка для личных автомобилей.
Номерной фонд включает в себя апартаменты категорий «Стандарт» и «Супериор». Гостям предлагается отдохнуть в светлых номерах с современной мебелью, где для комфортного проживания есть бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор и собственная ванная комната.
Кухонная зона отлично подойдёт для самостоятельного приготовления блюд, так как там имеется варочная панель, холодильник, электрочайник, СВЧ-печь и необходимая посуда. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины и ресторан «Made in» с разнообразным меню.
В 741 м находится место дуэли А. С. Пушкина, в 2,2 км - Удельный парк, в 691 м - станция метро «Чёрная речка». Расстояние до аэропорта Пулково - 21,4 км, до Финляндского ж/д вокзала - 5,2 км.
Отель 365 SPB
Отель «365 SPB» располагается в шаговой доступности от станции метро «Обводный канал». Здание отеля и интерьер внутри объекта размещения выполнены в средневековом стиле. К услугам гостей парковочная зона и беспроводной доступ к сети Wi-Fi. Данный отель отлично подойдет для тех, кто ценит соотношение качественного сервиса и приемлемой цены.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя удобную мебель и спальные места, современную технику и собственные ванные комнаты. Здесь для гостей есть все необходимое для проживания.
На территории работает уютное кафе, где представлен широкий ассортимент блюд домашней кухни. Неподалеку есть разнообразные кафе и рестораны.
Для проведения деловых переговоров, собраний, семинаров и тренингов прекрасно подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 12 км, до железнодорожного вокзала — 2 км. В пешей доступности находится Музей «Литераторские мостки».
Орбита Санкт-Петербург
Гостиница «Орбита» расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Площадь Мужества». Для автовладельцев здесь предусмотрена частная парковка. В холле оборудована рабочая зона с компьютером. Отдыхающие смогут провести время за игрой в бильярд или настольный теннис. Пользование Wi-Fi предоставляется бесплатно.
Отель предлагает сервис 3* и размещение в 256 номерах. Комнаты имеют классический интерьер. В каждом из них Вы ощутите комфорт и уют благодаря оснащению: качественная и удобная мебель, плазменный телевизор, мини-холодильник и мини-бар, кондиционер и прочее. В ванной комнаты установлена душевая кабина, подготовлен набор полотенец, гигиенических средств, а также тапочки и халат.
На шестом этаже отеля расположено кафе «Арбуз», где каждое утро сервируется завтрак, а так же дополнительно подаётся обед и ужин. У гостей есть возможность там провести празднование торжества до 100 персон.
В гостинице «Орбита» есть все для проведения успешного мероприятия: большой конференц-зал и переговорная комната в 22 кв. м., современное техническое оборудование, организация кофе-брейков.
В радиусе 8 км расположен ближайший железнодорожный вокзал «Московский». Рядом с отелем много интересных мест, которые можно посетить в свободное время. Например, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Гостиница Ramada Plaza by Wyndham Saint Petersburg
Гостиница «Valo Ramada Plaza» расположена в городе Санкт-Петербург. К услугам гостей крытый бассейн, тренажерный зал и спа-центр. Для детей работает парк развлечений с множеством аттракционов. На территории размещена автопарковка за дополнительную оплату. Допускается проживание с животными.
Номерной фонд представлен апартаментами с собственной кухней. В распоряжении постояльцев следующие удобства в номере: розетки рядом с кроватью, фен, гладильные и косметические принадлежности.
На территории отеля есть бар, несколько ресторанов и кондитерских. В ресторане «Palma» для туристов организован завтрак по системе питания «шведский стол».
Для деловых путешественников в гостиничном комплексе функционируют несколько конференц-залов различной вместимости.
В шаговой доступности есть кафе «Ленинградский Экспресс», торговый центр «Континент» и станция метро «Бухарестская». Центр города расположен в 6 км от объекта размещения. Ближайший аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 18 км.
Арт-отель Карелия
Отель Карелия предлагает посетителям комфорт и сервис самого высокого уровня как во время туров выходного дня, так и во время командировки. Гостям предлагают быстрое заселение, доступ в интернет и возможность забронировать место на парковке.
Комнаты просторные и яркие. В распоряжении гостей все удобства: розетки около спальных мест, система кондиционирования, мини-бар и комфортное рабочее место. Для поддержания чистоты в номерах проводится ежедневная уборка. Для постояльцев подготовлены средства личной гигиены, набор полотенец и одноразовые тапочки.
Для гостей по утрам (с 7:30 до 10:00) сервируется завтрак в формате Шведский стол. В ресторане отеля шеф-повара предлагают изысканные блюда национальной и европейской кухонь.
Для организации деловых встреч и мероприятий в отеле оборудованы два просторных конференц-зала.
Гостиница располагается в парковой зоне на правом берегу Невы. До центральной части города можно доехать за 20 минут на автомобиле.
Отель Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург» имеет удобное расположение в центральной части города «северной столицы» вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории отеля находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре "Meeting Point", который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Спа-отель Kravt Nevsky Hotel & amp; SPA
Спа-отель «Кравт Невский» находится в центре Санкт-Петербурга, недалеко от Невского проспекта. К услугам гостей СПА, организация экскурсий, прачечная. Припарковать машину можно на парковке во дворе отеля при наличии мест или на платном городском паркинге.
Отель предлагает своим гостям просторные номера различных категорий, оснащенных необходимой мебелью и техникой для проживания и отдыха. В собственной ванной комнате установлен современный набор сантехники, предлагаются средства личной гигиены, набор полотенец и фен.
При отеле работает ресторан, где по утрам сервируется завтрак в формате «шведский стол», а так же по отдельному меню.
Для проведения деловых встреч и прочих мероприятий, в отеле имеется конференц-зал на 25 мест, оснащенный качественным оборудованием.
В шаговой доступности располагаются главные достопримечательности: Эрмитаж, Дворцовая площадь, Мариинский театр, Кунсткамера, Русский музей и т. д. Недалеко станция метро «Площадь Александра Невского». Расстояние до аэропорта Пулково - 14,1 км, до Московского ж/д вокзала - 1,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 6 завтраков
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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