Вас ждет насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности, поучаствуете в интерактивах, побываете на приеме у настоящих карел и получите заряд положительных эмоций на весь год.
Описание тураНасыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности, поучаствуете в интерактивах, подружитесь с северными собаками хаски и погладите нос настоящего оленя, ощутите морозное дыхание Нового года в манящей Карелии и оставите заботы в прошлом году. Ласковый Север ждет вас! Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Размещение в двухместном номере в отеле категории "Комфорт"
|22 950 ₽
|Размещение в одноместном номере в отеле категории "Комфорт"
|28 650 ₽
|Размещение в двухместном номере в отеле категории "Премиум"
|28 950 ₽
|Размещение в одноместном номере в отеле категории "Премиум"
|38 950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс «Фермерская усадьба»
- Александро-Свирский монастырь
- Заповедник «Кивач»
- Вотчина карельского Деда Мороза: питомник хаски, ферма северных оленей и саамская деревня
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
- Трансфер на комфортабельных автобусах
- Проживание в отелях выбранной категории в Петрозаводске (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Остановка у водопадов Ахвенкоски
- Посещение магазина форелевого хозяйства
- Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»
- Посещение комплекса с фермерскими продуктами
- Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
- Трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты в парк «Рускеала»
- Обзорная экскурсия Рускеале с лицензированным гидом
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с лицензированным местным годом
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Интерактивная программа в резиденции карельского Деда Мороза
Что не входит в цену
- "Оплачивается дополнительно при заказе тура:", " Участие в новогоднем банкете и праздничной программе. На выбор:
- Банкет в ресторане «Белый кролик»
- Банкет в вотчине Талви Укко. ", "Оплачивается по желанию на месте:", "Комплексные обеды в туре: 650-850 руб. /чел.", "Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 400 руб. /взр., 300 руб./шк., студ. дети до 7 лет - бесплатно", "Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка", "Активные развлечения в Вотчине Талви Укко: по ценам парка"
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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