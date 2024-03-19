Осенний портрет великого города Петербурга
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по городу, которая познакомит с архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек. Заезд в любой удобный день на 4 дня, экскурсионная программа привязана к дням недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Пешеходная экскурсия. Экскурсия в Петропавловскую крепость
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» рассказывает о возникновении города на реке Неве, о первом этапе его строительства, о роли, которую играл Петербург в развитии экономики, политики и культуры России.
Вы прогуляетесь по Петроградской стороне, где появились первые улицы, был построен первый дом губернатора Меншикова, здание Канцелярии, Магистрат, Троицкий собор.
Руководил работами первый главный архитектор Петербурга Доменико Трезини.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона познакомит Вас с 300-летней историей крепости, бывшей царской, а затем политической тюрьмой, и одновременно с тем усыпальницей императорского дома Романовых в соборе Петра и Павла — самом высоком архитектурном сооружении города.
Окончание экскурсии около ст. м. «Горьковская», не позднее 18:00.
Транспорт не предоставляется.
Вторник. Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города», Кунсткамера
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»познакомит Вас с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек.
Вы увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Посещение Кунсткамеры.
В ходе самостоятельного осмотра вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов Старого и Нового Света, увидите часть коллекции анатомических редкостей и аномалий самого Петра Великого.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Среда. Загородная экскурсия в Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу (до 15:10 экскурсией по Нижнему парку фонтанов),уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства.
Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Четверг. Пешеходная экскурсия «Два острова, три века»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века».
Эпитет «самый» можно использовать в описании всех объектов этой экскурсии, и начинается она с экскурсии в Исаакиевский собор.
Храм, построенный арх. Монферраном в 1858, является выдающимся памятником архитектуры.
Бывший главный кафедральный собор Российской империи, самый большой собор города способен вместить около 14000 человек.
Он поражает богатством интерьера, отделанного различными сортами мрамора, малахитовыми и лазуритовыми колоннами, живописью и мозаиками.
Продолжится экскурсия знакомством с самым узнаваемым памятником нашего города «Медным всадником», созданным к 100-летию восшествия Петра I на престол.
Закончится экскурсия на рукотворном острове «Новая Голландия».
Это самый молодой парк Петербурга, представляющий собой уникальное культурное публичное пространство, с музеями, ресторанами, выставками, зонами отдыха, детскими площадками, мастер-классами и концертами, расположившийся на территории памятника архитектуры XVIII века.
Свободное время в центре города.
Транспорт не предоставляется.
Пятница. Загородная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Суббота. Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…». Эрмитаж
Завтрак в ресторане гостиницы.
Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный…».
Строгая красота линий оград Казанского собора, Михайловского сада, ажур перил набережных и мостов — эта нескончаемая мелодия металлических «кружев» составляет неповторимость и одну из особенностей Северной столицы.
Экскурсия в Храм Воскресения Христова (Спас-на-Крови),уникальный памятник императору Александру II Освободителю.
Убранство храма считается редчайшим в России собранием произведений русского мозаичного искусства.
Экскурсия в Эрмитаж — своеобразный храм красоты, истории и культуры познакомит Вас с шедеврами Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело и других величайших мастеров.
Транспорт не предоставляется.
- За дополнительную оплату: Посещение исторического театра-макета «Петровская акватория», изображающего Петербург начала XVIII века.
Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Уникальность музея в том, что здесь можно увидеть точные копии оригинальных зданий и памятников, которые были утрачены или изменили свой внешний облик.
Воскресенье. Загородная экскурсия в Царское Село. Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00.
Загородная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу — блестящему творению Ф. Б. Растрелли.
Роскошью убранства восхищают Большой зал Екатерининского дворца и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
Внимание: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
|Стоимость
Кирочная
Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|2-х местный номер
|01.10-05.11.23
|16480
|06.11-28.12.23
|15230
|1-но местный номер
|01.10-05.11.23
|19795
|06.11-28.12.23
|17960
|Доп. место
|01.10-05.11.23
|16480
|06.11-28.12.23
|15230
Кирочная
Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие
|2-х местный номер
|01.10-05.11.23
|17225
|06.11-28.12.23
|15980
|1-но местный номер
|01.10-05.11.23
|21125
|06.11-28.12.23
|19295
|Доп. место
|01.10-05.11.23
|17225
|06.11-28.12.23
|15980
Достоевский 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|2-х местный номер
|01.10-05.11.23
|18160
|06.11-28.12.23
|16725
|1-но местный номер
|01.10-05.11.23
|23425
|06.11-28.12.23
|21600
Достоевский 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|2-х местный номер
|01.10-05.11.23
|18720
|06.11-28.12.23
|17100
|1-но местный номер
|01.10-05.11.23
|23985
|06.11-28.12.23
|22170
|Доп. место
|01.10-05.11.23
|17970
|06.11-28.12.23
|17100
Санкт-Петербург 4*
Стандарт Двор, завтрак шведский стол
|2-х местный номер
|25.09-05.11.23
|18720
|06.11-28.12.23
|17285
|1-но местный номер
|25.09-05.11.23
|25545
|06.11-28.12.23
|23330
|Доп. место
|25.09-05.11.23
|17970
|06.11-28.12.23
|17135
Санкт-Петербург 4*
Делакс Нева, завтрак шведский стол
|2-х местный номер
|25.09-05.11.23
|23020
|06.11-28.12.23
|22145
|1-но местный номер
|25.09-05.11.23
|34330
|06.11-28.12.23
|33260
|Доп. место
|25.09-05.11.23
|20770
|06.11-28.12.23
|20045
Москва 4*
Стандарт, завтрак шведский стол
|2-х местный номер
|01.10-05.11.23
|17975
|06.11-28.12.23
|16725
|1-но местный номер
|01.10-05.11.23
|22850
|06.11-28.12.23
|21015
|Доп. место
|01.10-05.11.23
|18425
|06.11-28.12.23
|17025
|Скидка на ребенка до 14 лет
|950
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
«Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом.
В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру.
На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга.
Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты.
За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
«Санкт-Петербург» 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно.
«Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро. Ее сотрудники также порекомендуют самые интересные события Санкт-Петербурга. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по программе
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер в день заезда и выезда
- Дополнительные экскурсии
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не включенное в программу тура
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинаются экскурсии?
Автобусные экскурсии: старт от станции метро «Гостиный двор». Удобное место старта, в сердце Невского проспекта, позволяет не тратить драгоценное время экскурсии на объезд отелей и петербургские пробки.
К месту начала экскурсий туристы должны прибыть самостоятельно.
Пешеходные экскурсии:
- Пешеходная экскурсия «Здесь зарождался Петербург» — старт от станции метро «Горьковская».
- Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» — старт от станции метро «Адмиралтейская».
- Пешеходная экскурсия «Твоих оград узор чугунный» — старт от станции метро «Невский проспект», у Казанского собора.
- Пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости с экскурсией по метро и посещением Казанского собора — старт от станции метро «Горьковская».
Какое время заселения в гостиницу?
Размещение после 14:00.
Выезд до 12:00.
Во сколько начинаются экускурсии?
Все экскурсии начинаются в разное время, график на осень пока формируется.
Ориентировочное время 11:00 (это самое раннее время начала, обычно в это время стартуют пешеходные экскурсии).