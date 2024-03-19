Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Групповой тур в Санкт-Петербурге

Путешествие в весенний Петербург

5
3 отзыва
Приглашаем в увлекательное путешествие по самому красивому городу России — Санкт-Петербургу! Вы познакомитесь с лучшими архитектурными ансамблями Северной столицы и самыми известными памятниками монументальной скульптуры, с удивительными панорамами невских берегов и полными очарования набережными малых рек и увидите, что составило славу Петербурга, ставшего одним из шести самых красивых городов Европы.
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Путешествие в весенний Петербург. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
20
мая

Что вас ожидает:

Погружение в историю города фортов
Погружение в историю города фортов
Посетим самый удаленный из пригородов Петербурга, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга
Мы увидим все самые главные исторические красоты города: набережные и дворцы, площади и проспекты, мосты и храмы и многое другое
Гибкая программа
Гибкая программа
В свободные от программы дни можем отдохнуть, прогуляться по городу или съездить на дополнительную экскурсию

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице после 15:00.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.

Посещение Кунсткамеры. В ходе самостоятельного осмотра Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов Старого и Нового Света, увидите часть коллекции анатомических редкостей и аномалий самого Петра Великого.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»
3 день

Загородная экскурсия в Петергоф

Завтрак в ресторане гостиницы.

Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу (до 15.10 по Нижнему парку Фонтанов), уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.

ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в ПетергофЗагородная экскурсия в Петергоф
4 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Загородная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12.00.

Загородная экскурсия в Кронштадт.

Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.

Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.

Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Загородная экскурсия в КронштадтЗагородная экскурсия в КронштадтЗагородная экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок,

Завтрак накрытие

22.03.-28.04.24138051380518825850312536455470
29.04-26.05.24160751607522835850398544556680

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере

Завтрак накрытие

22.03.-28.04.24148651486520845850364541856275
29.04-26.05.24171351713524935850452049957490

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Стандарт ДВОР

Завтрак шведский стол

22.03.-28.04.24157951489524765850465546556680
29.04-26.05.24219101811036210850742574259855

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*

Делакс НЕВА

Завтрак шведский стол

22.03.-28.04.242343519375399208508545854510570
29.04-26.05.24293402254050920850112051120513635

МОСКВА 4*

Стандарт

Завтрак шведский стол

22.03.-28.04.24165401588024520850459050357330
29.04-26.05.24197901759030450850594063458775

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Комфорт, завтрак шведский стол

22.03.-28.04.2416090-2311085042254805-
29.04-26.05.2422865-3363085067507910-

ДОСТОЕВСКИЙ 4*

Супериор, завтрак шведский стол

22.03.-28.04.24171502043024015850445553459125
29.04-26.05.242313022410346758507020804511825
Цена тура без проживания и питания22.03.-28.04.246760850
29.04-26.05.247450850

Варианты проживания

Кирочная

4 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.

При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.

На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.

При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.

Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.

КирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочнаяКирочная

Москва 4

4 ночи

4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4Москва 4

Санкт-Петербург 4

4 ночи

К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.

В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.

В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.

Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.

Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.

Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4Санкт-Петербург 4

Достоевский 4

4 ночи

Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.

Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.

На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.

Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.

В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.

Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4Достоевский 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
  • Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Трансфер в день заезда и выезда
  • Экскурсии за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
19 мар 2024
Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
О
15 мар 2024
Организатор принимающая сторона. Была менеджер Анастасия. Все организовано очень четко и без сбоев. Вся нужная информация и билеты были предоставлены своевременно и продублированы на все возможные каналы связи. За что очень благодарна.
К
4 фев 2024
Все отлично!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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