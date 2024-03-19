Путешествие в весенний Петербург
мая
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Свободный день
Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице после 15:00.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Петербургу «Портрет великого города» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Дворцовой набережной, Адмиралтейства, Стрелки Васильевского острова, Медного всадника.
Посещение Кунсткамеры. В ходе самостоятельного осмотра Вы ознакомитесь с уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт народов Старого и Нового Света, увидите часть коллекции анатомических редкостей и аномалий самого Петра Великого.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Загородная экскурсия в Петергоф
Завтрак в ресторане гостиницы.
Загородная экскурсия в Петергоф с экскурсией по Большому дворцу (до 15.10 по Нижнему парку Фонтанов), уникальной сокровищнице русского и западноевропейского искусства. Вы увидите анфиладу парадных комнат, зал «Чесменская победа», Дубовый кабинет Петра Первого и, конечно же, Большой тронный зал с золоченым императорским троном.
ВНИМАНИЕ: возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день без экскурсионного и транспортного обслуживания.
Загородная экскурсия в Кронштадт
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров до 12.00.
Загородная экскурсия в Кронштадт.
Экскурсионный маршрут включает в себя знакомство с комплексом защитных сооружений от наводнений, откуда Вы сможете полюбоваться панорамой Финского залива и увидеть знаменитые кронштадтские форты.
Во время обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу Вы побываете на берегу гавани, сохранившей свою конфигурацию с петровских времен, пройдете по аллеям Петровского парка, увидите памятник основателю Санкт-Петербурга и Кронштадта, дворец, возводившийся для А. Д. Меншикова, петровский корабельный док, знаменитый Кронштадтский футшток, Морской собор и еще целый ряд памятников архитектуры, культуры, науки и техники, создающих неповторимый облик города.
Окончание тура не позднее 20:00 в центре города.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок,
Завтрак накрытие
|22.03.-28.04.24
|13805
|13805
|18825
|850
|3125
|3645
|5470
|29.04-26.05.24
|16075
|16075
|22835
|850
|3985
|4455
|6680
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере
Завтрак накрытие
|22.03.-28.04.24
|14865
|14865
|20845
|850
|3645
|4185
|6275
|29.04-26.05.24
|17135
|17135
|24935
|850
|4520
|4995
|7490
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Стандарт ДВОР
Завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|15795
|14895
|24765
|850
|4655
|4655
|6680
|29.04-26.05.24
|21910
|18110
|36210
|850
|7425
|7425
|9855
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4*
Делакс НЕВА
Завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|23435
|19375
|39920
|850
|8545
|8545
|10570
|29.04-26.05.24
|29340
|22540
|50920
|850
|11205
|11205
|13635
МОСКВА 4*
Стандарт
Завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|16540
|15880
|24520
|850
|4590
|5035
|7330
|29.04-26.05.24
|19790
|17590
|30450
|850
|5940
|6345
|8775
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Комфорт, завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|16090
|-
|23110
|850
|4225
|4805
|-
|29.04-26.05.24
|22865
|-
|33630
|850
|6750
|7910
|-
ДОСТОЕВСКИЙ 4*
Супериор, завтрак шведский стол
|22.03.-28.04.24
|17150
|20430
|24015
|850
|4455
|5345
|9125
|29.04-26.05.24
|23130
|22410
|34675
|850
|7020
|8045
|11825
|Цена тура без проживания и питания
|22.03.-28.04.24
|6760
|850
|29.04-26.05.24
|7450
|850
Варианты проживания
Кирочная
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская". Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Администратор поможет вам вызвать такси, сохранит вещи в багажной комнате. Около стойки регистрации работает бесплатный интернет по Wi-Fi, установлен мягкий кожаный диван.
При отеле есть небольшое кафе, где осуществляется организованное питание туристических групп.
На каждом этаже установлен кулер с горячей и холодной водой.
При необходимости можно воспользоваться гладильными принадлежностями.
Курение и размещение с домашними животными на территории отеля запрещены.
Москва 4
4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Санкт-Петербург 4
К услугам гостей этого отеля просторные номера с прекрасным видом на Санкт-Петербург и Неву. Отель расположен в центре города, на Пироговской набережной.
В числе удобств современных номеров отеля «Санкт-Петербург» — кабельное телевидение, письменный стол и гостиная зона. Во многих номерах имеются большие окна с панорамным видом на реку. Доставка еды и напитков в номер осуществляется круглосуточно.
В ресторане «Беринг» подают блюда русской, паназиатской и европейской кухни. По утрам сервируют разнообразный завтрак «шведский стол». В ресторане La Vue на крыше с панорамным видом на Неву открыто 5 обеденных залов и предлагается дегустация вин.
Стойка регистрации отеля «Санкт-Петербург» работает круглосуточно. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Помимо этого, гости отеля «Санкт-Петербург» могут посетить сувенирный магазин и воспользоваться конференц-залами.
Отель «Санкт-Петербург» находится менее чем в 3 км от Эрмитажа. Расстояние до Финляндского железнодорожного вокзала составляет менее 1 км.
Достоевский 4
Отель «Достоевский» ждёт в Санкт-Петербурге. К услугам постояльцев Wi-Fi, парковка, сауна, тренажёрный зал.
Атмосфера и уют этого места запомнятся вам лишь положительными эмоциями. В каждом из номеров есть всё для комфорта.
На территории работает ресторан, где можно попробовать вкусные блюда из меню, а также прекрасно провести время.
Для проведения различных мероприятий имеется конференц-зал, укомплектованный сопутствующей техникой.
В шаговой доступности находятся станции метро, исторические достопримечательности, прекрасные скверы и парки города на Неве.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа с проживанием
- Услуги экскурсовода-групповода согласно программе тура
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины) и питание по программе: 4 завтрака в ресторане гостиницы, при выборе тарифа без проживания
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Трансфер в день заезда и выезда
- Экскурсии за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.