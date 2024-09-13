Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 7 дней

Родители с детьми в Петербург
Приглашаем вас в увлекательное семейное путешествие! Погрузитесь в атмосферу Петербурга и получите яркие воспоминания вместе с вашими детьми. Мы старались, чтобы наша программа была интересна всем поколениям.

Вас ждет посещение самых
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популярных достопримечательностей города, таких как Петергоф, Эрмитаж, Кронштадт, Царское село, а также свободные дни для развлечений на любой вкус! Этот тур удобен и универсален, ведь можно заезжать и выезжать в любой день недели.

5
3 отзыва
Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 7 дней
Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 7 дней
Родители с детьми в Петербург. Осенне-зимний тур на 7 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе по городу. Театр-макет «Петровская акватория»

Самостоятельный заезд.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» с экскурсией по историческому театру-макету «Петровская акватория» (аудиогид).

Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off – идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.

А в музее исторического театра-макета «Петровская акватория» изображающего Петербург начала XVIII века можно понаблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе.

Благодаря спецэффектам, на Ваших глазах оживет старинный Петербург.

Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.

Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе по городу. Театр-макет «Петровская акватория»Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе по городу. Театр-макет «Петровская акватория»Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе по городу. Театр-макет «Петровская акватория»Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе по городу. Театр-макет «Петровская акватория»Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе по городу. Театр-макет «Петровская акватория»
2 день

Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»

Завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Экскурсия в Храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови») и в Эрмитаж.

Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).

Отправление на экскурсию в 11:00.

Во время нашего небольшого путешествия Вы попадете в секретные места Петербуржцев, где мы загадываем желания, заветные и не очень, маленькие и большие, места, где мы мечтаем. Готовы поделиться этими секретом и с Вами.

Вы узнаете легенды и истории, связанные с памятником Чижику-Пыжику, атлантами у входа в Эрмитаж, фонтаном Шар, памятником коту Елисею и кошке Василисе.

Экскурсия в необычный по красоте храм Воскресения Христова («Спас-на-Крови»), возведенный на месте смертельного ранения императора Александра II.

Экскурсия в Эрмитаж – один из крупнейших художественных музеев мира, станет важнейшее событием в жизни будущих художников, скульпторов и просто творческих людей, а также их родителей. Вы сможете почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в доспехах Рыцарского зала.

Продолжительность экскурсии 3-3,5 часа.

Транспорт не предоставляется.

Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»Вторник. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»
3 день

Среда. Петергоф

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с посещением Большого императорского дворца.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 13:30.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга.

Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Во время экскурсии по Нижнему парку (до 14 октября) Вы познакомитесь с историей создания этого грандиозного паркового комплекса, прогуляетесь по тенистым аллеям, послушаете музыку фонтанов. Обязательно загадайте желание и бросьте монетку на удачу в фонтан шутиху с уточками.

И даже зимой, когда парковые партеры и клумбы занесены снегом, водометы бездействуют, а скульптура Большого каскада бережно укрыта от морозов, Петергоф предлагает гостям к осмотру дворцы бывшей царской резиденции, главным из которых является Большой дворец (после 14 октября).

Почти полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, дворец был восстановлен послевоенные десятилетия, и сегодня его интерьеры являют посетителям Дубовую лестницу и Дубовый кабинет Петра с резными панно начала 17 века, анфиладу парадных залов архитектора Растрелли, китайские кабинеты Валлен-Деламота, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена.

Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Среда. ПетергофСреда. ПетергофСреда. ПетергофСреда. Петергоф
4 день

Четверг. День развлечений на выбор

Завтрак в гостинице.

На выбор: посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста» ИЛИ уникального трехуровневого Океанариума.

Музей Железнодорожного транспорта будет интересен и детям, и взрослым – 57 тысяч квадратных метров, 28 тысяч экспонатов!

В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину — старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века.

В рамках посещения Ваш ребенок сможет попробовать себя в роли машиниста в специальном тренажере (сеанс в 12:00) и увидеть в разрезе настоящий паровоз.

ИЛИ

Уникальный трехуровневый Океанариум, самый крупный в России. Территория океанариума разделена на семь климатических зон, представляющие водоемы Северо-Запада России, бассейн Амазонки, зону приливов, зону коралловых рифов и основной морской аквариум с проложенным сквозь него 35-метровым прозрачным тоннелем.

Транспорт не предоставляется.

Четверг. День развлечений на выборЧетверг. День развлечений на выборЧетверг. День развлечений на выбор
5 день

Пятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу

Завтрак в гостинице.

Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу и Янтарной комнате.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:30.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений.

Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.

По окончании экскурсии во дворце Вы сможете покормить уточек у Павильона Грот на незамерзающем пруду в свободное время.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Пятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуПятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуПятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуПятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцуПятница. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
6 день

Суббота. День развлечений на выбор

Завтрак в гостинице.

День развлечений.

На выбор: посещение Аквапарка ИЛИ Музея советских игровых автоматов ИЛИ музей Гарри Поттера

Аквапарк “Питерлэнд” – это самый большой крытый аквапарк в России.

Его центральным элементом является корабль, который повторяет образ знаменитой “Черной Жемчужины”. Здесь Вы найдете множество горок, комфортабельные джакузи и детскую городок – все для того, чтобы отдых был незабываемым как для детей, так и для их родителей.

ИЛИ

Музей советских игровых автоматов – неизвестно еще кому в этом музее будет интересней: родителям или детям! Недаром его называют «машиной времени», которая переносит взрослых в детство, а детям любого возраста позволяет увидеть прошлое. Зарубиться в «Морской бой», покидать биты в «Городках», поохотиться на «Сафари».

Играть можно как одному, так и в компании. Если у Вас сохранились советские монеты в 15 копеек, берите их с собой. А если нет, то не расстраивайтесь, они прилагаются к входному билету.

ИЛИ

В музее Гарри Поттера Вас ждут 600 квадратных метров развлечений: фантастические аттракционы, интерактивные экскурсии с героями знаменитой книги, атмосферные локации и фотозоны, магические мастер-классы.

Транспорт не предоставляется.

Суббота. День развлечений на выбор
7 день

Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с посещением музея Военно-Морской Славы.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».

Отправление на экскурсию в 11:45.

В этом путешествие Вы увидите уникальное сооружение – дамбу, соединяющую остров Котлин в Финском заливе с материком, гавани Петровского порта с кораблями ВМФ, пристани, доки, крепостные стены, Адмиралтейство, обводный канал, Итальянский дворец, многочисленные памятники (легендарным российским морякам и др.), Кронштадтский фудшток (точка отсчета всех высот и глубин на территории России), гидротехнические сооружения, не имеющие аналогов в мире (док Петра I), комплекс губернских домов XVIII в., уникальную металлическую мостовую, Якорную площадь, грандиозный Морской собор, Гостиный двор, Морское собрание, Морскую библиотеку, Петровский парк, бульвары, пруды).

Музей Военно-Морской Славы – инновационный музейный комплекс в Кронштадте. Здесь Вы не просто играете роль наблюдателя, а становится исследователем.

Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.

Воскресенье. Загородная автобусная экскурсия в КронштадтВоскресенье. Загородная автобусная экскурсия в КронштадтВоскресенье. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в рублях:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ЗАВТРАКОМ

КИРОЧНАЯ

Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24353903375
21.10-10.11.24361953915
11.11-28.12.24346003375
1-местн. номер30.09-20.10.24426802900
21.10-10.11.24451053440
11.11-28.12.24418902900
Доп. место30.09-20.10.24353901685
21.10-10.11.24361951955
11.11-28.12.24346001685

КИРОЧНАЯ

Стандарт, удобства в номере, завтрак накрытие

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-20.10.24369853915
21.10-10.11.24377854455
11.11-28.12.24361953915
1-местн. номер30.09-20.10.24458953440
21.10-10.11.24483153980
11.11-28.12.24451053440
Доп. место30.09-20.10.24369851955
21.10-10.11.24377852225
11.11-28.12.24361951955

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.24465357155
11.11-28.12.24389804860
1-местн. номер30.09-10.11.24615206075
11.11-28.12.24470803780
Доп. место30.09-10.11.24414352430
11.11-28.12.24389802430

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней/6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.24525059180
11.11-28.12.24449506885
1-местн. номер30.09-10.11.24735658100
11.11-28.12.24591255805
Доп. место30.09-10.11.24429052430
11.11-28.12.24404502430

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.24473307425
11.11-28.12.24397755130
1-местн. номер30.09-10.11.24631256345
11.11-28.12.24486854050
Доп. место30.09-10.11.24386301755
11.11-28.12.24361751755

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандартный мансардный номер для четырехместного размещения,

завтрак шведский стол

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 4-местн. номере

30.09-10.11.244156010935
11.11-28.12.24373858640
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАВТРАК «ШВЕДСКИЙ СТОЛ» + УЖИН ПО МЕНЮ

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол+ужин по меню

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.245608510395
11.11-28.12.24485308100
1-местн. номер30.09-10.11.24710707695
11.11-28.12.24566305400
Доп. место30.09-10.11.24509854050
11.11-28.12.24485304050

ЭКСПРЕСС САДОВАЯ 4*

Премиум, завтрак шведский стол+ужин по меню

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.246205512420
11.11-28.12.245450010125
1-местн. номер30.09-10.11.24831159720
11.11-28.12.24686757425
Доп. место30.09-10.11.24524554050
11.11-28.12.24500004050

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандарт мансардный, завтрак шведский стол+ужин по меню

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 2-местн. номере

30.09-10.11.245688010665
11.11-28.12.24493258370
1-местн. номер30.09-10.11.24726757965
11.11-28.12.24582355670
Доп. место30.09-10.11.24481803375
11.11-28.12.24457253375

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*

Стандартный мансардный номер для четырехместного размещения,

завтрак шведский стол+ужин по меню

РазмещениеПериод7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)

На 1 чел.

в 4-местн. номере

30.09-10.11.245110017415
11.11-28.12.244694015120
Экскурсионная программа без проживания и питания
Кол-во дней экскурсионной программы7 дней/ 6 ночейДоп. сутки (за номер)
30.09-31.1025895
01.11-28.1225090
Скидки на детей до 14 лет
Кол-во дней экскурсионной программы7 дней/ 6 ночей
2500

Варианты проживания

Гостиница «Кирочная»

6 ночей

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.

Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.

Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.

Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.

В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.

Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.

Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»

Гостиница «Театральная» 4

6 ночей

«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4Гостиница «Театральная» 4

Express Sadovaya Hotel

6 ночей

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Express Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya HotelExpress Sadovaya Hotel

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
  • Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания. В зависимости от выбранного отеля включены ужины по количеству суток (ночей) проживания
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Транспортная карта «Подорожник» на все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
  • Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины, если выбран тариф только с завтраками)
  • Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

С 01.04.2024 в Санкт-Петербурге введен курортный сбор. Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
13 сен 2024
Спасибо огромное за оперативную обратную связь менеджеров. Рекомендую "Большую Страну" друзьям и знакомым. Удачи и процветания! Будем продолжать путешествовать с "Большой Страной"
Т
7 сен 2024
Спасибо за продуманную организацию. Все чётко и профессионально.
Особенно спасибо за карту "подорожник"
Хотим вернуться ещё раз
П
29 авг 2024
Все устроило! Организация на уровне.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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