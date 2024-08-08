Программа тура по дням
Заезд
Самостоятельный заезд.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы выдается на стойке регистрации.
Заезд в любой удобный день, экскурсионная программа привязана к дням недели, в день заезда экскурсионной программы нет. Например, если вы приезжаете в воскресенье, то порядок экскурсий у вас будет как в программе, а если вы приезжаете в понедельник, то первая экскурсия будет на следующий день (программа вторника) и далее в порядке очередности дней.
Понедельник. Экскурсия на двухэтажном автобусе "Hop on - Hop off" и посещение исторического театра-макета "Петровская акватория"
Экскурсия на двухэтажном автобусе «Hop on – Hop off» и посещение исторического театра-макета «Петровская акватория».
Экскурсия на двухэтажном автобусе Hop-On Hop-Off - идеальный способ для знакомства с городом на своих условиях: билет действителен 24 часа, Вы ни от кого не зависите и сможете «выскочить» из автобуса на любой понравившейся остановке, а вдоволь нагулявшись, сесть в следующий автобус и продолжить свое путешествие.
Посещение с аудиогидом исторического театра-макета «Петровская акватория» изображающего Петербург начала XVIII века. Здесь можно наблюдать за движением 130 судов, изготовленных по историческим макетам, посмотреть на кулачные бои во время масленицы и танцы знати на императорских приемах в Петергофе. Благодаря спецэффектам, на Ваших глазах оживает старинный Петербург.
Транспорт предоставляется на обзорную экскурсию.
Вторник. Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с теплоходной прогулкой «Форты Кронштадта»
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт с теплоходной прогулкой «Форты Кронштадта».
Загородная автобусная экскурсия в Кронштадт.
Город-порт, город-крепость, здесь не только можно узнать много нового об истории военно-морского флота, посетить Морской собор и форт Константин.
Морская прогулка «Форты Кронштадта» - отличная возможность увидеть вблизи форты Кронштадта, и узнать об уникальной системе фортификационных укреплений острова, ставшего самой мощной крепостью на Балтике.
Окончание экскурсии в центре города, не позднее 18:30.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Среда. Эрмитаж. Пешеходная экскурсия «Загадай желание»
Встреча с гидом у Казанского собора (ст. метро Невский проспект).
Пешеходная экскурсия «Загадай желание» с прогулкой по Летнему Саду, посещением Эрмитажа и смотровой площадки.
Подъем на смотровую площадку Башни городской Думы. (12+). Уникальная старинная круговая смотровая площадка, располагающаяся прямо на Невском проспекте, подарит Вам возможность полюбоваться на знаменитые петербургские крыши и рассмотреть центр города с высоты птичьего полета, и сделать необычные фотографии.
Пешеходная экскурсия «Загадай желание». Мы знаем секрет, где и как в нашем городе загадывать желания. И мы готовы поделиться этим секретом с Вами. Прогулка по Летнему саду - старейшему саду Северной столицы.
Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших художественных музеев мира. Не посетить его во время поездки в Петербург – значит упустить что-то важное. Почувствовать себя египетским жрецом, принцессой в Тронном зале или средневековым рыцарем в доспехах в Рыцарском зале, а также познакомиться с коллекцией европейской живописи и скульптуры. Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.
Окончание экскурсии около ст. м. «Адмиралтейская», не позднее 17:00.
Транспорт не предоставляется.
Четверг. Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией по Екатерининскому дворцу.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу, блестящему творению Ф. Б. Растрелли, не оставляет равнодушными людей всех возрастов и поколений. Роскошью убранства восхищают Большой тронный зеркальный зал, площадью в тысячу квадратных метров, и «Золотая анфилада» парадных залов, среди которых — всемирно известная возрожденная Янтарная комната.
По окончании экскурсии во дворце Вас ждет прогулка по одному из самых элегантных дворцовых парков Петербурга.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Пятница. Посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста»
Посещение музея Железнодорожного транспорта с тренажером «Кабина машиниста».
Посещение музея Железнодорожного транспорта.
Этот музей будет интересен и детям, и взрослым – 57 тысяч квадратных метров, 28 тысяч экспонатов! В музее представлены подлинные экспонаты в натуральную величину — старинные паровозы разных типов и настоящие вагоны прошлого века. В рамках посещения Ваш ребенок сможет попробовать себя в роли машиниста в специальном тренажере и увидеть в разрезе настоящий паровоз.
Транспорт не предоставляется.
Суббота. Экскурсии на выбор
На выбор: Посещение Аквапарка или Музей советских игровых автоматов.
Аквапарк “Питерлэнд” – это самый большой крытый аквапарк в России. Его центральным элементом является корабль, который повторяет образ знаменитой “Черной Жемчужины”. Здесь Вы найдете множество горок, комфортабельные джакузи и детскую городок – все для того, чтобы отдых был незабываемым как для детей, так и для их родителей.
Музей советских игровых автоматов – неизвестно еще кому в этом музее будет интересней: родителям или детям! Недаром его называют «машиной времени», которая переносит взрослых в детство, а детям любого возраста позволяет увидеть прошлое. Зарубиться в «Морской бой», покидать биты в «Городках», поохотиться на «Сафари».
Играть можно как одному, так и в компании. Если у Вас сохранились советские монеты в 15 копеек, берите их с собой. А если нет, то не расстраивайтесь, они прилагаются к входному билету.
Транспорт не предоставляется.
За 2 недели до заезда необходимо уточнить, куда туристы предпочтут сходить в Аквапарк ИЛИ в Музей советских игровых автоматов.
Воскресенье. Петергоф
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор».
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга. Своеобразие этого ансамбля неповторимо. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, скульптуры, живописи, садово-паркового искусства. Старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов» строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов. Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Уходя из Нижнего парка, не забудьте бросить монетку в бассейн фонтана «Фаворитка», чтобы обязательно сюда вернуться.
ВНИМАНИЕ: Возможно позднее окончание экскурсии в центре города, около 20:00.
Транспорт предоставляется на загородную экскурсию.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
|Размещение
|Период
|7/6
|Доп. сутки (за номер)
|Предложение с завтраком
КИРОЧНАЯ
Туркласс, удобства на блок. Завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|15.07-29.09.24
|31300
|3915
|Доп. место
|15.07-29.09.24
|31300
|1955
КИРОЧНАЯ
Стандарт, удобства в номере, Завтрак накрытие
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|15.07-29.09.24
|32890
|4455
|Доп. место
|15.07-29.09.24
|32890
|2225
Предложение завтрак «шведский стол» + ужин по меню
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 4*
Стандартный Мансардный номер
Завтрак «шведский стол»+ Ужины по меню
На 1 чел.
в 2-местн. номере
|27.05-11.08.24
|55970
|12285
|12.08-29.09.24
|51990
|10935
|Доп. место
|27.05-11.08.24
|44270
|3510
|12.08-29.09.24
|43290
|3510
ТЕАТРАЛЬНАЯ 4*
Стандартный Мансардный номер для четырехместного размещения
Завтрак «шведский стол»+ Ужины по меню
Обращаем Ваше внимание, что в данном номере возможно размещение при заказе минимум 4 х чел.
На 1 чел.
в 4-местн. номере
|27.05-11.08.24
|48210
|19305
|12.08-29.09.24
|46225
|17955
|Предложение без проживания и питания
|Без проживания и питания
|20105
|Скидка на ребенка до 14 лет
|2800
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Варианты проживания
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова.
Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле.
Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд – 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных.
Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями.
В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды.
Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины.
Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Гостиница «Театральная» 4
«Театральная» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице по количеству суток проживания (размещение после 15:00, выезд до 12:00)
- Питание: завтраки в ресторане гостиницы по количеству суток (ночей) проживания. В зависимости от выбранного отеля включены ужины по количеству суток (ночей) проживания
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Проживание в гостинице (при выборе тарифа без проживания)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
- Завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Индивидуальный трансфер - по запросу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
В день заезда экскурсионная программа не предусмотрена. Туристы самостоятельно размещаются в гостинице и присоединяются к группе со 2-го дня программы.
Время окончания экскурсий в программе – предварительное, Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсия – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
В период с 05.06-08.06.24, 22.06-30.06.2024 возможно изменение стоимости тура в связи с проведением в городе Международного Экономического форума, Юридического Форума и праздника Алые паруса. Стоимость уточняется менеджером при подтверждении тура.
Когда и сколько длится?
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