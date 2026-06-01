Стоит видеть и пробовать: «Рускеала», Валаам, Кижи и карельская кухня из Петербурга (всё включено)
Проехать на ретропоезде, изучить Ладожские шхеры на катере, отведать лохикейто, калиток и оленины
Начало: Санкт-Петербург, у центрального входа на Московски...
«В «Рускеале» вы полюбуетесь грандиозным мраморным амфитеатром и проедете на ретропоезде в стиле царской эпохи»
27 июн в 08:30
1 авг в 08:30
72 900 ₽ за человека
Выходные в сказочной Карелии: основные локации и культура Русского Севера
Попробовать карельский бальзам, познакомиться с бытом саамов, потрогать носы хаски и оленей
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, с 9:00 до 10:0...
«Вы побываете в парке «Рускеала», где когда-то добывали мрамор для соборов и дворцов Петербурга, и деревнях коренных народов Севера, полюбуетесь каскадами водопадов и сделаете фото в ретропоезде»
3 июл в 10:00
17 июл в 10:00
29 500 ₽ за человека
Рускеала, Валаам, Кижи и Соловки: лучшее в Карелии за одну поездку из Санкт-Петербурга
Прокатиться на ретропоезде и по ладожским шхерам, узать историю скитов и продегустировать мидии
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
«В 18:45 прямо из парка отходит «Рускеальский экспресс» с восстановленным салоном царской эпохи (время в пути чуть больше часа)»
1 авг в 08:30
9 авг в 08:30
124 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «На ретропоезде»
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