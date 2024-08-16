О Ольга Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания Это лучшая экскурсия,на которой мы были, очень рекомендуем всей семьёй от детей до взрослых, спасибо!

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Н Наталия Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания читать дальше и интеллигентный человек. Но главное, Сергей - чудесный рассказчик, который преподносит информацию в очень дружелюбной манере, увлекая и заряжая своим интересом. Мы дважды встречались с ним на экскурсиях, и, возможно, продолжим наше общение. Уже порекомендовала его своим друзьям. Огромное спасибо! Экскурсия замечательная. Экскурсовод Сергей очень знающий, компетентный, прекрасно владеющий русским языком (я заслушалась его грамотной речью), и просто очень обаятельный

С Светлана Троицкая Лавра - главный монастырь в России Дмитрий великолепный гид, историк. Мы получили удовольствие от проведённой экскурсии. Столько получили новых знаний и впечатлений. Всем советую отправиться на экскурсию именно с Дмитрием!

С Сергей Троицкая Лавра - главный монастырь в России Очень рад, что обратились к Сергею и Дмитрию. Сергей прекрасно провел экскурсию, всё показал, всё рассказал. Было интересно и познавательно.

К Кирилл В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Интересная экскурсия для тех кто хочет попробовать что-то новое. Я бы всё-таки посоветовал сделать VR-очки одним из элементов экскурсии (в качестве иллюстрации к услышанному), а не её основной частью.

А Анна В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада читать дальше пробовали такую экскурсию в городской среде. Просто Класс! Экскурсовод порекомендовала, где вкусненько перекусить. Доброжелательна, с пониманием относится к пожеланиям клиентов. Спасибо Людмиле, она - супер! Простите, фото не любим делать, забивает память и не пересматриваем. Чудесная экскурсия. Очень опытный и знающий экскурсовод, знает именно тайны Пасада и секретные местечки. Интерсный опыт с VR очками. Впервые