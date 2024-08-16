3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
6 990₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборТроицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5 990₽ за всё до 15 чел.
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
1 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 августа 2024Это лучшая экскурсия,на которой мы были, очень рекомендуем всей семьёй от детей до взрослых, спасибо!
- ММария11 августа 2024Все очень понравилось! Спасибо большое
- ННаталия8 августа 2024Экскурсия замечательная. Экскурсовод Сергей очень знающий, компетентный, прекрасно владеющий русским языком (я заслушалась его грамотной речью), и просто очень обаятельный
- ССветлана5 августа 2024Дмитрий великолепный гид, историк. Мы получили удовольствие от проведённой экскурсии. Столько получили новых знаний и впечатлений. Всем советую отправиться на экскурсию именно с Дмитрием!
- ССергей29 июля 2024Очень рад, что обратились к Сергею и Дмитрию. Сергей прекрасно провел экскурсию, всё показал, всё рассказал. Было интересно и познавательно.
- ККирилл1 июля 2024Интересная экскурсия для тех кто хочет попробовать что-то новое. Я бы всё-таки посоветовал сделать VR-очки одним из элементов экскурсии (в качестве иллюстрации к услышанному), а не её основной частью.
- ААнна8 июня 2024Чудесная экскурсия. Очень опытный и знающий экскурсовод, знает именно тайны Пасада и секретные местечки. Интерсный опыт с VR очками. Впервые
- ЕЕкатерина8 июня 2024Главное достоинство этой экскурсии, то что она необычная, что для экскурсии с подростками веский аргумент:), им уже заведомо интересно, потому
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На Рождество»
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