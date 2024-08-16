На Рождество – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сергиевом Посаде, цены от 1 250 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
На машине
38 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
6 990 за всё до 4 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
Пешая
111 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
5 990 за всё до 15 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Пешая
7 отзывов
1 час
Мини-группа
до 5 чел.
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
1 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Это лучшая экскурсия,на которой мы были, очень рекомендуем всей семьёй от детей до взрослых, спасибо!
  • М
    Мария
    11 августа 2024
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Все очень понравилось! Спасибо большое
    Все очень понравилось! Спасибо большоеВсе очень понравилось! Спасибо большое
  • Н
    Наталия
    8 августа 2024
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Экскурсия замечательная. Экскурсовод Сергей очень знающий, компетентный, прекрасно владеющий русским языком (я заслушалась его грамотной речью), и просто очень обаятельный
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    и интеллигентный человек. Но главное, Сергей - чудесный рассказчик, который преподносит информацию в очень дружелюбной манере, увлекая и заряжая своим интересом. Мы дважды встречались с ним на экскурсиях, и, возможно, продолжим наше общение. Уже порекомендовала его своим друзьям. Огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Дмитрий великолепный гид, историк. Мы получили удовольствие от проведённой экскурсии. Столько получили новых знаний и впечатлений. Всем советую отправиться на экскурсию именно с Дмитрием!
  • С
    Сергей
    29 июля 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Очень рад, что обратились к Сергею и Дмитрию. Сергей прекрасно провел экскурсию, всё показал, всё рассказал. Было интересно и познавательно.
  • К
    Кирилл
    1 июля 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Интересная экскурсия для тех кто хочет попробовать что-то новое. Я бы всё-таки посоветовал сделать VR-очки одним из элементов экскурсии (в качестве иллюстрации к услышанному), а не её основной частью.
  • А
    Анна
    8 июня 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Чудесная экскурсия. Очень опытный и знающий экскурсовод, знает именно тайны Пасада и секретные местечки. Интерсный опыт с VR очками. Впервые
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    пробовали такую экскурсию в городской среде. Просто Класс! Экскурсовод порекомендовала, где вкусненько перекусить. Доброжелательна, с пониманием относится к пожеланиям клиентов. Спасибо Людмиле, она - супер! Простите, фото не любим делать, забивает память и не пересматриваем.

  • Е
    Екатерина
    8 июня 2024
    В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
    Главное достоинство этой экскурсии, то что она необычная, что для экскурсии с подростками веский аргумент:), им уже заведомо интересно, потому
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    что это не просто экскурсия, а взгляд на прошлое через современные (и интересные и понятные детям) инструменты. Желаю организаторам экскурсии довести продукт до совершенства. Это очень хорошая задумка и нам все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
  2. Троицкая Лавра - главный монастырь в России
  3. В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Черниговский скит
  4. Троицкий собор
  5. Успенский Собор
  6. Старый город
  7. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в сентябре 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 250 до 6 990. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2024 год на рождество, 156 ⭐ отзывов, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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