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Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Сочи
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 780 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу

Что вы увидите

  • Роза Хутор
  • Роза Пик
  • Ратуша
  • Курорт Красная Поляна
  • Курорт Газпром Лаура
  • Хребет Аибга
  • Река Мзымта
  • Водопад Надежда
  • Вершина Черная Пирамида
  • Вершина Каменный столб
  • Горная олимпийская деревня
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто любит красивые 🤩 виды, желает посмотреть все самое интересное на курортах Красной Поляны и узнать историю этих мест.
Мы расскажем о всесезонных курортах Красной Поляны, о природе Кавказского заповедника и национального парка, а также древней и современной истории этих мест. Вы прогуляетесь 👣 по главной улице курорта Красная Поляна и увидите одну из самых высоких вершин хребта Аибга — Черная Пирамида.
Затем мы отправимся на центральную площадь курорта Роза Хутор. Здесь вы наполнитесь силой гор ⛰️, попив чистейшей воды из родника, пролетите на канатной дороге к горной олимпийской деревне, почувствуете себя чемпионами олимпийских игр на Аллее флагов. Покорите вершину Роза Пик и обнимите горы ⛰️ и простор вокруг на смотровой площадке на высоте 2320 метров над уровнем моря 🌊.
Наконец, удивитесь вписанной в окружающий ландшафт архитектуре общественно-культурного центра Галактика, зарядитесь позитивными эмоциями под музыку светомузыкального фонтана ⛲ на его смотровой площадке.
Во время экскурсии 🧭 будет необходимость воспользоваться общественным транспортом, личным автомобилем, самокатом или велосипедом для преодоления небольшого расстояния в 7 км.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Билет на канатную дорогу до Роза Пик
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
  • Трансфер
Начало
🚩 Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Место завершения
🏁 Горно-туристический центо «Газпром», ул. Ачипсинская, 12
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WeGoTrip
WeGoTrip
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