Парк принца Ольденбургского — это живописный Приморский парк с множеством редких растений и деревьев, наполняющих воздух изумительным благоуханием. Периодически на пути встречаются зоны отдыха с фонтанами и скамейками, куда можно присесть и понаблюдать за танцем кристально чистых струй. Немалый восторг у посетителей вызывает пруд, где обитают живые цапли: они совсем не боятся людей и спокойно реагируют на вспышки фотокамер.

Заброшенный Зимний театр, построенный в 50-х годах прошлого века выполнял важную роль в культурной жизни курорта сначала как театра, а позже, в 70-80 годах, как кинотеатра. Но после грузино-абхазского конфликта 90-х годов здание оказалось частично разрушенным и заброшенным. С тех пор были попытки восстановить здание и вернуть ему первоначальный облик, но работы остановились и не были закончены. Удалось восстановить только статуи двух позолоченных львов, охраняющих вход в театр.

Колоннада в городе Гагра. Гагрская колоннада представляет собой красивую многоарочную конструкцию длиной более 60 м, построенную в мавританском стиле. Четыре белоснежные башни соединяются аркадами, каждая из которых состоит из 8 арок.

Смотровая на город Гагра. Здесь вы увидите впечатляющую панораму на города.

Водопады «Мужские» и «Девичьи слезы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» — «желанки». Для того, чтоб туристы могли дотянуться до священных вод, под водопадом выстроен специальный помост.

Дегустации. Вы попробуете местного вина, чачу, коньяк, сыр, копченое мясо и высокогорный чай.

Подвесной мост через реку «Бзыбь». Мост достаточно подвижен от ходьбы и от ветра. Проходя по нему чувствуется раскачивание и подступает небольшой страх. Под мостом течет бурная горная река Бзыбь.

Голубое озеро. Озеро знаменито и названо благодаря своему необычно яркому цвету воды. Ученые объясняют его насыщенный цвет пластами минерала лазурита, находящимися на дне и стенках водоема. Яркость цвета не меняется в зависимости от времени года и погодных условий. Из-за своей относительно малой ширины и большой глубины дневной свет не проникает в толщи воды.

Юпшарский каньон — это завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. Монументальность Юпшарского каньона и невероятная красота окружающей его природы привлекают.

Смотровая «Прощай Родина». Что и говорить, вид отсюда просто замечательный. Внизу вдалеке виднеется дорога, идущая от Юпшарского ущелья.

Озеро Рица — сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м. Озеро настолько прозрачное, что его зеленоватые воды просматриваются аж на 10 м.

Водопад «Влюбленных» — это один из многочисленных природных объектов Абхазии, поражающий своей красотой. Это место имеет и второе название – «Молочный водопад»: оно связано с тем, что потоки воды, спускающиеся с большой высоты, пенятся и становятся похожи на молоко.

Гегский водопад. Он был незримым участником многих фильмов («Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Спортлото-82» и «Рикки-Тикки-Тави»), и неоднократно служил источником вдохновения для романтично настроенных натур.

Бзыбский храм 9 века. Храм сложен из хорошо отесанных больших известковых плит прямоугольной формы, расположенных правильными рядами. Окна церкви имеют изящную продолговатую форму с византийской аркой.

Пляж Белые скалы — это одна из самых необычных природных достопримечательностей Абхазии. Это уникальное нерукотворное место стоит посетить каждому.

Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по сказочным уголкам Абхазии. У Вас будет уникальная возможность посмотреть, то что Вы не видели, узнать, то, что не знали, пройтись там, где ни когда не были, попросить удачи и завязать на счастье ленточку (которую нужно взять с собой). Побывать в топовых местах, где проходили съемки фильма про Шерлока Холмса и определить точное место дуэли. В конце квеста Вас ждет Сюрприз. Места, которые вы увидите по маршруту нашего квеста:•Ресторан Гагрипш, прославившийся тем, что именно в нем принц Ольденбургский в 1903 г. озвучил решение о создании курортной зоны. Прошлое заведения неразрывно связано с прошлым замка и города в целом, поэтому посетить его стоит обязательно, если не ради вкусной еды, то хотя бы ради возможности запечатлеть уникальный интерьер. Здание ресторана напоминает классический лондонский вокзал со встроенными часами. Оказавшись внутри, можно детально рассмотреть механизм устройства — он всегда открыт для обозрения. С балконов ресторана открывается потрясающий вид на город и море.