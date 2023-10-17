Путешествие из Сочи: Уникальная экскурсия по Абхазии с подарком от водителя
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по сказочным уголкам Абхазии. Наш квест начнется с первой минуты экскурсии. Веселье, шутки, юмор Вам обеспечены при знакомстве. Дружба на веки потом.
У Вас будет уникальная возможность посмотреть, то что Вы не видели, узнать, то, что не знали, пройтись там, где ни когда не были, попросить удачи и завязать на счастье ленточку (которую нужно взять с собой).
Побывать в топовых местах, где проходили съемки фильма про Шерлока Холмса и определить точное место дуэли. В конце квеста Вас ждет Сюрприз.
У Вас будет уникальная возможность посмотреть, то что Вы не видели, узнать, то, что не знали, пройтись там, где ни когда не были, попросить удачи и завязать на счастье ленточку (которую нужно взять с собой).
Побывать в топовых местах, где проходили съемки фильма про Шерлока Холмса и определить точное место дуэли. В конце квеста Вас ждет Сюрприз.
Ближайшие даты:
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет от границы
|1 600 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) от границы без предоставления места
|0 ₽
|Взрослый (12+) из Адлера и Сириуса
|1 800 ₽
|Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Адлера и Сириуса
|1 750 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) из Адлера и Сириуса без предоставления места
|0 ₽
|Взрослый (12+) из Центрального и Хостинского района
|2 250 ₽
|Дети (до 12 лет), пенсионеры, студенты из Центрального и Хостинского района
|2 250 ₽
|Дошкольный (до 6 лет) из Центрального или Хостинского района
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Ресторан Гагрипш
- Парк принца Ольденбургского
- Заброшенный Зимний театр
- Колоннада в городе Гагра
- Смотровая на город Гагра
- Водопады «Мужские» и «Девичьи слезы»
- Дегустации
- Подвесной мост через реку «Бзыбь»
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Смотровая «Прощай Родина»
- Озеро Рица
- Водопад «Влюбленных»
- Гегский водопад
- Бзыбский храм 9 века
- Белые скалы
- Проводы заката и купание в море (в летний период)
Описание
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по сказочным уголкам Абхазии. У Вас будет уникальная возможность посмотреть, то что Вы не видели, узнать, то, что не знали, пройтись там, где ни когда не были, попросить удачи и завязать на счастье ленточку (которую нужно взять с собой). Побывать в топовых местах, где проходили съемки фильма про Шерлока Холмса и определить точное место дуэли. В конце квеста Вас ждет Сюрприз. Места, которые вы увидите по маршруту нашего квеста:•Ресторан Гагрипш, прославившийся тем, что именно в нем принц Ольденбургский в 1903 г. озвучил решение о создании курортной зоны. Прошлое заведения неразрывно связано с прошлым замка и города в целом, поэтому посетить его стоит обязательно, если не ради вкусной еды, то хотя бы ради возможности запечатлеть уникальный интерьер. Здание ресторана напоминает классический лондонский вокзал со встроенными часами. Оказавшись внутри, можно детально рассмотреть механизм устройства — он всегда открыт для обозрения. С балконов ресторана открывается потрясающий вид на город и море.
- Парк принца Ольденбургского — это живописный Приморский парк с множеством редких растений и деревьев, наполняющих воздух изумительным благоуханием. Периодически на пути встречаются зоны отдыха с фонтанами и скамейками, куда можно присесть и понаблюдать за танцем кристально чистых струй. Немалый восторг у посетителей вызывает пруд, где обитают живые цапли: они совсем не боятся людей и спокойно реагируют на вспышки фотокамер.
- Заброшенный Зимний театр, построенный в 50-х годах прошлого века выполнял важную роль в культурной жизни курорта сначала как театра, а позже, в 70-80 годах, как кинотеатра. Но после грузино-абхазского конфликта 90-х годов здание оказалось частично разрушенным и заброшенным. С тех пор были попытки восстановить здание и вернуть ему первоначальный облик, но работы остановились и не были закончены. Удалось восстановить только статуи двух позолоченных львов, охраняющих вход в театр.
- Колоннада в городе Гагра. Гагрская колоннада представляет собой красивую многоарочную конструкцию длиной более 60 м, построенную в мавританском стиле. Четыре белоснежные башни соединяются аркадами, каждая из которых состоит из 8 арок.
- Смотровая на город Гагра. Здесь вы увидите впечатляющую панораму на города.
- Водопады «Мужские» и «Девичьи слезы». Водопад «Мужские слезы» стал символическим местом для влюбленных, которые приезжают сюда повязать ленточки, или как их называют «местные» — «желанки». Для того, чтоб туристы могли дотянуться до священных вод, под водопадом выстроен специальный помост.
- Дегустации. Вы попробуете местного вина, чачу, коньяк, сыр, копченое мясо и высокогорный чай.
- Подвесной мост через реку «Бзыбь». Мост достаточно подвижен от ходьбы и от ветра. Проходя по нему чувствуется раскачивание и подступает небольшой страх. Под мостом течет бурная горная река Бзыбь.
- Голубое озеро. Озеро знаменито и названо благодаря своему необычно яркому цвету воды. Ученые объясняют его насыщенный цвет пластами минерала лазурита, находящимися на дне и стенках водоема. Яркость цвета не меняется в зависимости от времени года и погодных условий. Из-за своей относительно малой ширины и большой глубины дневной свет не проникает в толщи воды.
- Юпшарский каньон — это завораживающе прекрасный памятник природы в горной Абхазии. Каньон образовался в громадной скале, которая много веков назад раскололась при землетрясении. Монументальность Юпшарского каньона и невероятная красота окружающей его природы привлекают.
- Смотровая «Прощай Родина». Что и говорить, вид отсюда просто замечательный. Внизу вдалеке виднеется дорога, идущая от Юпшарского ущелья.
- Озеро Рица — сказочно красивое, чистое, волшебное. Длина его почти 2 км, а глубина — около 150 м. Озеро настолько прозрачное, что его зеленоватые воды просматриваются аж на 10 м.
- Водопад «Влюбленных» — это один из многочисленных природных объектов Абхазии, поражающий своей красотой. Это место имеет и второе название – «Молочный водопад»: оно связано с тем, что потоки воды, спускающиеся с большой высоты, пенятся и становятся похожи на молоко.
- Гегский водопад. Он был незримым участником многих фильмов («Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Спортлото-82» и «Рикки-Тикки-Тави»), и неоднократно служил источником вдохновения для романтично настроенных натур.
- Бзыбский храм 9 века. Храм сложен из хорошо отесанных больших известковых плит прямоугольной формы, расположенных правильными рядами. Окна церкви имеют изящную продолговатую форму с византийской аркой.
- Пляж Белые скалы — это одна из самых необычных природных достопримечательностей Абхазии. Это уникальное нерукотворное место стоит посетить каждому.
Ежедневно 7-30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение через государственную границу
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-экскурсовода
- Подарок от водителя
- Дегустация алкогольной продукции
- Дегустация мяса и сыра
- Дегустация чая
- Страховка
- Трансфер необходимо выбирать по типу билета
- Что не входит
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк:
- Взрослый (с 12 лет) 700 руб
- Детский (с 8 до 12 лет) 200 руб
- Дети до 8 лет — БЕСПЛАТНО
- Питание — средний чек 600 руб.
- Тарзанка — 1000 руб. (по желанию)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 7-30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 37 человек.
- Важная информация
- Доброго времени суток, Вы сделали правильный выбор!
- У Вас бронь на Джип - тур в Абхазию. И она состоится в любую погоду!
- Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19:00 до 22:00)
- Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора.
- Экскурсия доступна для граждан России, Белоруссии, Казахстана.
- Несовершеннолетние дети допускаются только с родителями (или одним из них
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 43 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sk_grpb
17 окт 2023
Трансфер и переход границы организованы нормально. В Абхазии экскурсия была скучной и некомфортной, на весёлый обещанный квест совсем не похожа, - выделили очень старый УАЗик (в салоне постоянный сильный запах бензина, стекла дребезжат, отсутствуют ремни безопасности) с УГРЮМЫМ водителем, который слова лишнего не скажет, а только махнет рукой примерное направление для фото. Всю дорогу в УАЗе были включены отвратительные попсовые песни Кавказа. Вместо их могли бы включать записи с историями мест.
М
Мария
7 сен 2023
К сожалению не поняли в чем заключается квест, никаких игр не было, водитель молчал, не общался, громко нарубал музыку, так что мы не могли общаться между собой. На гаргах вечером обещаете час купания, а по факту 15 минут(
А
Александр
27 авг 2023
Нам с мужем очень понравилась эта экскурсия, так как мы посмотрели много интереснейших мест! Всех людей ответственно организовывали в течение всей экскурсии, никто не потерялся 🔥
Водители и организаторы добродушные и позитивные люди, все расскажут, все покажут
Единственное, на что нужно обратить внимание тем, кто хочет посетить данную экскурсию, — учтите, что день будет настолько насыщенный, что вы очень-очень устанете к концу дня, поэтому советуем ничего не планировать на следующий деньотдыха
Водители и организаторы добродушные и позитивные люди, все расскажут, все покажут
Единственное, на что нужно обратить внимание тем, кто хочет посетить данную экскурсию, — учтите, что день будет настолько насыщенный, что вы очень-очень устанете к концу дня, поэтому советуем ничего не планировать на следующий деньотдыха
А
Алек
16 авг 2023
А
Александр
16 авг 2023
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