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Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу

Happy T.
Happy T. – Гид из Сочи
Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу

Что вы увидите

  • Закрытую Краснополянскую дорогу
  • Ущелье Ах-Цу
  • Горную реку Мзымта
  • Сочинский Национальный парк
Мотоэкскурсия по Сочи – это уникальная возможность познакомиться с достопримечательностями 🏛️ самого южного города России, в таком необычном формате. Самые фотографичные и сокровенные места города откроются перед вами.
Лучший способ увидеть Сочи — это мотоцикл и знающий человек!
Путешествие на мотоцикле 🛵 - для многих это мечта всей жизни. Свобода, которую дарит мотоцикл, становится неотъемлемой частью каждого байкера и мотоциклиста.
Многие из нас хоть раз в жизни мечтали сесть за руль байка и умчаться за линию горизонта подальше от повседневной суеты, рабочей рутины и семейной бытовухи, но чаще всего на это не хватает ни времени, ни возможности и ты погружаешься в повседневность снова и снова.

Наша команда подготовила для вас уникальный мото-маршрут по Сочи, цель которых показать вам красоты нашего региона, зарядить позитивом и подарить яркие впечатления на долгие-долгие годы:

    Закрытая Краснополянская дорога:

      Это заброшенная дорога была построена еще при царе и была единственным связующим звеном между Красной поляной и Сочи. Очень атмосферное и крайне фотогеничное место, без красивых 🤩 фото вы точно не останетесь!
      Что входит
      • Инструктаж, шлем со встроенной гарнитурой (все участники группы, во время экскурсии могут быть на связи друг с другом).
      • Экскурсионное сопровождение.
      • Абсолютно на каждом маршруте, при помощи своих гаджетов, вы можете организовать фотосессию на мотоциклах.
      Что не входит
      • Питание.
      • Начало экскурсии в других районах Сочи (Центральный, Хостинский, Мамайка, Мацеста, Красная поляна) +1000 рублей с каждого человека к основной стоимости маршрута
      Начало
      🚩 Адлер, Олимпийский парк
      Место завершения
      🏁 Мы доставим вас туда, от куда началась экскурсия.
      Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
      Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу
      Мотоэкскурсия на закрытую Краснополянскую дорогу

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Happy T.
      Happy T.
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