Мотоэкскурсия по Сочи – это уникальная возможность познакомиться с достопримечательностями 🏛️ самого южного города России, в таком необычном формате. Самые фотографичные и сокровенные места города откроются перед вами.

Лучший способ увидеть Сочи — это мотоцикл и знающий человек!

Путешествие на мотоцикле 🛵 - для многих это мечта всей жизни. Свобода, которую дарит мотоцикл, становится неотъемлемой частью каждого байкера и мотоциклиста.

Многие из нас хоть раз в жизни мечтали сесть за руль байка и умчаться за линию горизонта подальше от повседневной суеты, рабочей рутины и семейной бытовухи, но чаще всего на это не хватает ни времени, ни возможности и ты погружаешься в повседневность снова и снова.

Наша команда подготовила для вас уникальный мото-маршрут по Сочи, цель которых показать вам красоты нашего региона, зарядить позитивом и подарить яркие впечатления на долгие-долгие годы:

Закрытая Краснополянская дорога:

Это заброшенная дорога была построена еще при царе и была единственным связующим звеном между Красной поляной и Сочи. Очень атмосферное и крайне фотогеничное место, без красивых 🤩 фото вы точно не останетесь!