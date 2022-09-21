Веками на землях имеретинской низменности обитали только болотные птицы — но с приходом Олимпийских игр все изменилось. Теперь пернатые перекочевали на территорию Орнитологического центра, зато здесь появилась новая чудо-птица — ее нам и предстоит отыскать, выполняя задания квеста! Вы узнаете, как создавались Игры в Сочи, как в России появилась Формула-1, что такое «Сириус» и многое другое. Используя новые знания, вы соберете все подсказки, расшифруете названия рек и стадионов и, наконец, рассекретите задумку архитекторов Олимпиады.
Олимпийский парк идеально подходит для велопрогулки, поэтому экскурсию и квест мы совместим с активным отдыхом. Мы прокатимся «от начала Олимпиады 2014 до ее закрытия», поговорим об эпохальных спортивных событиях и, конечно, увидим: