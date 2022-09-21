Угнаться за сказочной Жар-птицей непросто… Только если вы не отправились в погоню на велосипеде! Эта нескучная экскурсия-квест охватит все уголки Олимпийского парка — от стадиона «Фишт» до танцующих фонтанов. Вы проследите историю Олимпиады в Сочи, посмотрите на стадионы с высоты и, справившись со всеми заданиями, раскроете главную тайну парка.

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Описание

Что вас ожидает

В погоне за Жар-птицей: увлекательный квест

Веками на землях имеретинской низменности обитали только болотные птицы — но с приходом Олимпийских игр все изменилось. Теперь пернатые перекочевали на территорию Орнитологического центра, зато здесь появилась новая чудо-птица — ее нам и предстоит отыскать, выполняя задания квеста! Вы узнаете, как создавались Игры в Сочи, как в России появилась Формула-1, что такое «Сириус» и многое другое. Используя новые знания, вы соберете все подсказки, расшифруете названия рек и стадионов и, наконец, рассекретите задумку архитекторов Олимпиады.

Колесим по всему Олимпийскому парку!

Олимпийский парк идеально подходит для велопрогулки, поэтому экскурсию и квест мы совместим с активным отдыхом. Мы прокатимся «от начала Олимпиады 2014 до ее закрытия», поговорим об эпохальных спортивных событиях и, конечно, увидим:

вокзал, который похож на взлетающего сокола;

чашу, из корой текут воды реки, создавшей Имеретинку;

трассу Формулы-1;

захватывающий вид сверху на олимпийские стадионы и площадь награждений;

волшебную птицу, придуманную создателями Олимпиады, которая меняет свой облик днем и ночью.

Организационные детали