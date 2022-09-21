«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку

Прокатиться по главным локациям Олимпийских игр и узнать историю парка, выполняя интересные задания

Угнаться за сказочной Жар-птицей непросто… Только если вы не отправились в погоню на велосипеде! Эта нескучная экскурсия-квест охватит все уголки Олимпийского парка — от стадиона «Фишт» до танцующих фонтанов.

Вы проследите историю Олимпиады в Сочи, посмотрите на стадионы с высоты и, справившись со всеми заданиями, раскроете главную тайну парка.
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
«Перо Жар-птицы»: велоквест по Олимпийскому парку
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Описание

Что вас ожидает

В погоне за Жар-птицей: увлекательный квест

Веками на землях имеретинской низменности обитали только болотные птицы — но с приходом Олимпийских игр все изменилось. Теперь пернатые перекочевали на территорию Орнитологического центра, зато здесь появилась новая чудо-птица — ее нам и предстоит отыскать, выполняя задания квеста! Вы узнаете, как создавались Игры в Сочи, как в России появилась Формула-1, что такое «Сириус» и многое другое. Используя новые знания, вы соберете все подсказки, расшифруете названия рек и стадионов и, наконец, рассекретите задумку архитекторов Олимпиады.

Колесим по всему Олимпийскому парку!

Олимпийский парк идеально подходит для велопрогулки, поэтому экскурсию и квест мы совместим с активным отдыхом. Мы прокатимся «от начала Олимпиады 2014 до ее закрытия», поговорим об эпохальных спортивных событиях и, конечно, увидим:

  • вокзал, который похож на взлетающего сокола;
  • чашу, из корой текут воды реки, создавшей Имеретинку;
  • трассу Формулы-1;
  • захватывающий вид сверху на олимпийские стадионы и площадь награждений;
  • волшебную птицу, придуманную создателями Олимпиады, которая меняет свой облик днем и ночью.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей от 7 лет и взрослых
  • Велосипеды или электросамокаты для экскурсии-квеста вы можете взять в аренду самостоятельно. Для этого вам нужно скачать одно из приложений: Urentbike, Whoosh, LuckyBike (стоимость от 1 до 4 рублей за минуту). Также можно арендовать велосипед в городских точках проката (около 500 руб. /час) или провести квест в пешеходном формате.
  • С мая по октябрь в течение дня может быть очень жарко. В солнечный день мы рекомендуем начинать программу вечером, чтобы было комфортнее.
  • Свето-музыкальный фонтан в Олимпийском парке работает вечером ежедневно (кроме дней профилактики). Лучше всего начинать квест-экскурсию за полтора-два часа до начала работы фонтана, чтобы мы успели пройти квест и посмотреть шоу фонтанов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вокзала «Олимпийский парк»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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