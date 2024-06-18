Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Вы повеселитесь на настоящем абхазском застолье и расслабитесь в диком горячем источнике под звёздами, побываете в секретных местах Нового Афона и погуляете по улочкам заброшенных городов, увидите удивительное озеро Рица и насладитесь местными угощениями: сыром, вином и мёдом.
Наше путешествие не про экскурсии, факты и историю, оно про впечатления, дружескую атмосферу и погружение в местную жизнь.
июн
июл
июл
июл
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 800 ₽
Описание
Организационные детали
Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны.
Формат всех наших путешествий — молодёжный. Это не значит то, что если вам уже не 25, то вы не можете поехать в тур! Мы не ставим верхней планки по возрасту участников. Очень многим подходит наш формат тура! С нами часто ездят люди старшего возраста и всегда всем максимально комфортно. Молодёжный формат заключается в том, что тур очень насыщенный, активный, веселый. В туре мы становимся одной командой и проводим его на лёгкой, дружеской, где-то пьянящей волне.
Туры для вас проводит наш главный гид-водитель по Абхазии Батал и другие гиды из команды.
Но нужно учесть, что наши гиды не профессиональные экскурсоводы и рассказать глубоко историю и о каждом здании, дереве и какая порода коров в Абхазии они не смогут. Общение с нашими гидами — это более душевные разговоры о жизни в стране, обычаях, значимых моментах новой истории. Общение наполнено шутками, позитивом и искренним желанием встретить вас гостеприимно и влюбить в Абхазию. Гид даст основную информацию о посещаемых локациях, но не сможет глубоко рассказать историю каждого места и говорить постоянно «в микрофон», как гиды в автобусных турах. Прошу учитывать эту информацию при выборе тура.
Организатора оставляют за собой право изменять порядок дней в туре по своему усмотрению, сохраняя программу и аэропорты прилета и вылета.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается
Проживание. Проживание возможно в отелях 3*, в мини-отелях с хорошим рейтингом, на базе отдыха (база с очень простыми современными номерами, бассейном на берегу моря в самшитовой роще, кафе и различными прокатами, баней). Проживание будет в 1 или 2 местах за всё время тура.
Возможно 1-,2-,3-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки в отелях со 2 дня и абхазское застолье во 2 день. Остальные обеды и ужины оплачиваются по чеку в кафе. Попробуем местную кухню, продегустируем вина, чачу, мёд, домашние сыры и чаи.
Дети. В этот тур можно взять подростков от 16 лет.
Транспорт. Мы не будем очень много ходить, везде нас будут довозить. В туре мы передвигаемся на подготовленных УАЗ «Патриот» по 8 человек. Расположение мест в авто: 1-3-4. 4 места в салоне и 4 места в «багажнике» на заводских мягких встроенных лавках, места боком. Высоты авто достаточно для комфортной посадки. В каждой машине местный водитель-гид, но это не экскурсовод с микрофоном.
Сложность. В туре мы будем передвигаться на авто с водителем-гидом. У нас будут пешие прогулки к водопаду, Анакопийской крепости, но это не требует специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Встреча, купание на Белых скалах и приветственный ужин
Встречаемся в аэропорту Сочи до 14:00 и отправляемся в Абхазию. По прибытии нас встретит местный гид-водитель Батал, который сразу погрузит в атмосферу гостеприимства и познакомит с традициями.
Не будем терять ни минуты — отправимся на Белые скалы, напоминающие мрамор. Здесь останемся подольше: будем купаться, загорать на уединённом пляже и делать эффектные снимки на фоне отвесных громад, уходящих в море.
Вечером заселимся в отель и проведём время вместе, знакомясь и делясь впечатлениями за приветственным ужином. Затем у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться и сходить на море.
Анакопийская крепость и секретные локации Нового Афона
После завтрака вместе с местным гидом-водителем Батой поедем в Новый Афон — уютный курортный городок. Поднимемся на вершину Иверской горы, где насладимся захватывающим видом на бескрайнее море. Вы увидите развалины Анакопийской крепости 7 века, построенной для защиты от набегов и ни разу не взятой врагом. На территории сохранились сторожевая башня со смотровой площадкой, часовня и неиссякаемый, как верят паломники, колодец с живительной водой.
Прокатимся по фотогеничным и необычным местам Нового Афона. Побываем на заброшенной железнодорожной станции «Псцырха» и рассмотрим павильон с колоннами, роскошной лепниной, резными узорами и семиконечной звездой на полу — символом пути к совершенству.
Насладимся красотой рукотворного водопада, прогуляемся по набережной у озера, увидим храм Симона Кананита — самого почитаемого в Абхазии святого мученика Дальше, через густые заросли, проберёмся к заброшенной ГЭС, построенной в 1909 году усилиями монахов Новоафонского монастыря.
По желанию и за доплату вы сможете посетить Новоафонский монастырь и Новоафонскую пещеру.
Вечером нас ждёт национальное абхазское застолье: зажигательные танцы, вкуснейшая еда, чача, вино и традиционные тосты. К ночи вернёмся в отель.
День отдыха
Сегодня не будет никаких экскурсий и переездов. Весь день посвятим отдыху, морю и полному релаксу. Хорошенько отоспимся, никуда не спеша позавтракаем и пойдём к такому манящему в жаркий день морю.
Любители активного отдыха смогут за доплату прокатиться на банане или ватрушке или поплавать на сапе.
Путешествие по заброшенным городам и купание в горячем источнике
Позавтракаем, разместимся в УАЗиках и отправимся в Акармару и Ткуарчал — города-призраки, спрятанные в горах. Некогда это были промышленные советские гиганты. Теперь время здесь остановилось: пройдём по пустым улицам и аллеям, замершие в ожидании жителей. Вы увидите сохранившейся интерьеры квартир, рассмотрите старые альбомы, книги и учебники и узнаете, почему люди покинули свои дома.
По пути остановимся на смотровой площадке, откуда открывается головокружительный вид на железнодорожный мост. Это точно стоит увидеть!
Затем поедем к водопадам Святой, Ирина и Великан и полюбуемся, как вода с шумом срывается со скал с высоты 100 м. Под одним из водопадов вы даже сможете пройти и оказаться в водной арке.
Следующая локация — пещера Абраскила, недавно открытая для посещения. Мы наденем выданные резиновые сапоги и отправимся исследовать подземное царство. Идти будем по подземной реке, вода местами дойдёт нам до колен! Пройдём около 1,5 км, побываем в 4 каменных залах, полюбуемся сталактитами и сталагмитами.
Поужинаем в кафе. Ароматный шашлык, бокал абхазского вина и горные вершины вокруг — расслабимся после насыщенной прогулки. На обратном пути заедем на дикий горячий источник, о котором не знают туристы. Температура воды здесь достигает 50 градусов Цельсия. Насладимся SPA-процедурами в горячем бассейне: только вы, звёзды и тишина.
Озеро Рица, Гегский водопад и отъезд
После завтрака соберём вещи и сами поедем на озеро Рица. По пути остановимся в Юпшарском каньоне, образованном в огромной скале, которая раскололась во время землетрясения. Вас ждут гастрономические открытия: заедем на дегустации сыра, вина и мёда. Местные расскажут о производстве, традициях и пользе своих продуктов.
Продолжим наш трип на УАЗиках по кочкам и ухабам с абхазским сухим или полусладким: полюбуемся Бзыбским храмом, заедем на Голубое озеро и Чабгарский карниз — обрыв со смотровой площадкой, откуда открывается головокружительный вид на каньон, увидим водопады Девичьи и Мужские слёзы, слияние рек Бзыбь и Гега, навесной мост через Бзыбь и самое узкое место Юпшарского каньона.
Пройдёмся вдоль озера Рица — «абхазского алмаза», окружённого полотнами лесов и отвесными скалами. Вы увидите самое крупное озеро в стране и одно из самых глубоководных водоёмов Кавказа. Желающие смогут прогуляться по воде на катамаране.
Следующая точка маршрута — Гегский водопад, куда могут добраться не все туристы из-за отсутствия хорошей дороги. Наш УАЗик легко преодолеет все препятствия и, под весёлую музыку, с ветерком доставит нас к водопаду. Вода здесь ледяная и кристально чистая — её можно попробовать.
Вечером вернёмся в отель, заберём вещи и поедем в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 21:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки со 2-го дня
- Абхазское застолье
- Передвижение на УАЗ «Патриот» по программе с водителями-гидами
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экологические сборы
- Дегустации чачи, вина, мёда, сыра и чая
- Помощь в подборе билетов
Что не входит в цену
- Билеты до Адлера (аэропорт Сочи) и обратно
- Обеды и ужины, кроме включенных в программу (около 1000-1500 рублей в день)
- Катание на катамаране, сапах, банане (по желанию)
- Личные расходы, сувениры
- Доплата за 1-местное проживание