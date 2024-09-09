3 дня
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
18 000₽ за человека
3 дня
Мини-тур по карельским водоёмам на сапах
Понежиться под солнцем в Питкярантском заливе и посетить Уксинскую озовую гряду
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
16 мая в 09:30
23 мая в 09:30
18 000₽ за человека
4 дня
Сап-трип по Карелии: озёра, солнце, релакс
Увидеть Ладожские шхеры и проплыть по Мраморному карьеру
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
19 мая в 09:30
26 мая в 09:30
23 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр9 сентября 2024Тур очень понравился. Всё полностью соответствует описанию. Безумно красивые места. Замечательное размещение: все условия и удобства. Хорошее расположение базы. Невероятно
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «В мае»
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