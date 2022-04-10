Что вас ожидает

Монастыри и волшебные панорамы

Свернув с главной улицы города, вы окажетесь на высоком берегу извилистой речки с видом на прекрасные древние храмы. Рассмотрите в деталях знаменитый Спасо-Евфимиев монастырь-крепость, посетите Покровский, Ризоположенский и Александровский монастыри. Побываете на месте заключения знаменитых сектантов и погрузитесь в атмосферу русского средневековья.

Занимательные сюжеты

Мы расскажем о старинных проклятиях и предсказаниях, о печальной участи цариц и их дочерей. А еще вы узнаете, как в Суздале закончилась любовная история первой жены Петра I и что тут делали жены Ивана Грозного. Оцените предсказания «русского Нострадамуса» и услышите о девушке, попавшей вместо собственной свадьбы на похороны.

Организационные детали