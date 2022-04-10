Суздаль: легенды древних монастырей

Погулять по живописным местам города, посетить монастыри и узнать о них интересные факты

Групповая
Суздаль запомнится вам сказочными пейзажами: реками, холмами, лугами, извилистыми тропинками.

А еще обилием старинных храмов! Вы побываете в трех величественных монастырях: Покровском, Ризоположенском и Александровском.

Раскроете их секреты, услышите таинственные предания и узнаете истории, которые не рассказывают в школе.
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Суздаль: легенды древних монастырей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Монастыри и волшебные панорамы

Свернув с главной улицы города, вы окажетесь на высоком берегу извилистой речки с видом на прекрасные древние храмы. Рассмотрите в деталях знаменитый Спасо-Евфимиев монастырь-крепость, посетите Покровский, Ризоположенский и Александровский монастыри. Побываете на месте заключения знаменитых сектантов и погрузитесь в атмосферу русского средневековья.

Занимательные сюжеты

Мы расскажем о старинных проклятиях и предсказаниях, о печальной участи цариц и их дочерей. А еще вы узнаете, как в Суздале закончилась любовная история первой жены Петра I и что тут делали жены Ивана Грозного. Оцените предсказания «русского Нострадамуса» и услышите о девушке, попавшей вместо собственной свадьбы на похороны.

Организационные детали

  • Несмотря на обилие монастырей в программе, экскурсия не носит религиозный характер
  • Экскурсию для вас проведет кто-то из нас: Сергей или Екатерина

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ленину
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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