  1. Россия
  2. Экскурсии

Из Калининграда в Балтийск и Янтарный

Артур А.
Артур А. – Гид из Светлогорска
Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город 🏙️ этой области — Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии.

Предлагаю вам отправится в увлекательное путешествие по Балтийску, во время которого вы узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета, чем занимался в Пиллау (довоенное название города) русский царь Петр I и почему на стене знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского.
Задать вопрос
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный

Что вы увидите

  • Балтийск Янтарный Светлогорск
Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город 🏙️ этой области — Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии. Какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета? Чем занимался в Пиллау (довоенное название города) русский царь Петр I? Почему на стене знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского? Об этом и еще многом другом, вы узнаете, когда побываете на экскурсии 🧭 в самом западном городе России.
Вы увидите Шведскую крепость, ставшую прообразом Петропавловской в Санкт-Петербурге, узнаете об истории 📖 строительства маяка, к слову до сих пор действующего, увидите военные корабли, стоящие на рейде в гавани, пройдетесь по набережной к Елизаветинскому форту. При желании можно переправиться на пароме на Вислинскую косу, еще одно чудо природы, созданное ветром, морем и песком.
А можно отправиться на скоростном катере на прогулку 👣 по акватории и увидеть все это с воды и выйти в открытое море! Здесь вы посмотрите на канал, по которому заходят корабли в порт, увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде. , увидите форты и памятники города.
После мы отправимся в замечательный поселок Янтарный- мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывание в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и сможем приобрести изделия “из первых рук”. Посетим парк 🌳 имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера, расположенный на возвышенной террасе у моря 🌊, где вы сможете оценить уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево 🌲, ставшее символом парка. Посетим магазин и музей 🖼 на территории Янтарного комбината и конечно же побываем на лучшем пляже России.
Здесь вы увидите кирху и замок 🏰, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива. Если вы уже проголодаетесь, мы сможем перекусить или плотно пообедать в ресторане Галера, видом напоминающем старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря.
Дальше, если вы захотите, мы поедем в город Светлогорск, погуляем по городу, осмотрим достопримечательности 🏛️ и возможно вы встретите закат за ужином в одном из ресторанов города-курорта
Что входит
  • гид+транспорт
Что не входит
  • Дополнительные расходы:
  • прогулка на катере – 1000 р. за катер (до 7 человек)
  • посещение музея ВМФ России- 150 р.
  • переправа на Балтийскую косу- 200 р. (туда/обратно)
  • посещение карьера и музея Янтарного комбината (350 р. - один объект или 500 р. – за два).
Начало
🚩 Заберем вас с вашего адреса
Место завершения
🏁 Калининград или любая точка области по вашему желанию
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный
Из Калининграда в Балтийск и Янтарный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артур А.
Артур А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Светлогорск — маленькая Швейцария
2 600
2 часа
Светлогорск — маленькая Швейцария
64 отзыва
Разобраться в истории и архитектуре города и понять, чем он и его жители дышат сегодня
Куршская коса + отдых или купание
1 200
6 часов
Куршская коса + отдых или купание
20 отзывов
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
2 500
2 часа
Светлогорск: узнать за 2 часа и полюбить навсегда
17 отзывов
Прогуляться по красивейшему курорту Балтики и услышать его историю
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
200
2 часа
Пешеходная экскурсия по Светлогорску
17 отзывов
Природа и легенды Куршской косы
скидка10%
10500
9 450
7 часов
Природа и легенды Куршской косы
16 отзывов
Познавательное путешествие в вашем ритме из Светлогорска, Зеленоградска и Пионерского
Из Светлогорска на Куршскую Косу
7 200
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую Косу
15 отзывов