Если вы планируете путешествие в самую западную область Российской Федерации, наверняка вам захочется посетить и самый западный город 🏙️ этой области — Балтийск, бывший форпост Восточной Пруссии. Какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета? Чем занимался в Пиллау (довоенное название города) русский царь Петр I? Почему на стене знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского? Об этом и еще многом другом, вы узнаете, когда побываете на экскурсии 🧭 в самом западном городе России.

Вы увидите Шведскую крепость, ставшую прообразом Петропавловской в Санкт-Петербурге, узнаете об истории 📖 строительства маяка, к слову до сих пор действующего, увидите военные корабли, стоящие на рейде в гавани, пройдетесь по набережной к Елизаветинскому форту. При желании можно переправиться на пароме на Вислинскую косу, еще одно чудо природы, созданное ветром, морем и песком.

А можно отправиться на скоростном катере на прогулку 👣 по акватории и увидеть все это с воды и выйти в открытое море! Здесь вы посмотрите на канал, по которому заходят корабли в порт, увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде. , увидите форты и памятники города.

После мы отправимся в замечательный поселок Янтарный- мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как добывается и перерабатывается янтарь, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг застывшей смолы. Говорят, пять минут пребывание в ней излечивает от всех мыслимых и немыслимых болезней. Мы побываем на янтарной мануфактуре, где представлена натуральная янтарная косметика и сможем приобрести изделия “из первых рук”. Посетим парк 🌳 имени немецкого янтарного промышленника Морица Беккера, расположенный на возвышенной террасе у моря 🌊, где вы сможете оценить уникальное по своей красоте североамериканское Тюльпанное дерево 🌲, ставшее символом парка. Посетим магазин и музей 🖼 на территории Янтарного комбината и конечно же побываем на лучшем пляже России.

Здесь вы увидите кирху и замок 🏰, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива. Если вы уже проголодаетесь, мы сможем перекусить или плотно пообедать в ресторане Галера, видом напоминающем старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря.

Дальше, если вы захотите, мы поедем в город Светлогорск, погуляем по городу, осмотрим достопримечательности 🏛️ и возможно вы встретите закат за ужином в одном из ресторанов города-курорта