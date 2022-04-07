Неожиданный Таганрог

Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату)

Индивидуальная
Экскурсия проводится на автомобиле заказчика, либо на автомобиле гида (за дополнительную плату).

Если вы хотите заказать эту экскурсию на автомобиле гида, ниже в форме бронирования добавьте опцию "На автомобиле гида".
Неожиданный Таганрог
Неожиданный Таганрог
Неожиданный Таганрог
Неожиданный Таганрог

Что вас ожидает 🤩

  • Богудония
  • Старое кладбище
  • Часовня Св. Павла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Экскурсия подойдет тем, кто уже бывал в Таганроге и хочет получить новые впечатления от прогулки. Нас ждет углубленное знакомство с городом, его историей и знаменитыми жителями. В ходе маршрута мы сможем прогуляться по Богудонии или «бразильским фавелам», посетим Старое кладбище и часовню Святого Павла, а также посетим много интересных мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00

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