Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.
Экскурсия подойдет тем, кто уже бывал в Таганроге и хочет получить новые впечатления от прогулки. Нас ждет углубленное знакомство с городом, его историей и знаменитыми жителями. В ходе маршрута мы сможем прогуляться по Богудонии или «бразильским фавелам», посетим Старое кладбище и часовню Святого Павла, а также посетим много интересных мест.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога