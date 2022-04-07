Экскурсия подойдет тем, кто уже бывал в Таганроге и хочет получить новые впечатления от прогулки. Нас ждет углубленное знакомство с городом, его историей и знаменитыми жителями. В ходе маршрута мы сможем прогуляться по Богудонии или «бразильским фавелам», посетим Старое кладбище и часовню Святого Павла, а также посетим много интересных мест.