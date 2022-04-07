Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00

Экскурсия будет особенно интересна верующим людям и всем, кто интересуется историей Таганрога.

Упоминания о Старом кладбище встречаются в воспоминаниях и рассказе А. П. Чехова «Ионыч». Во время экскурсии мы увидим главные святыни, почитаемые в народе: могилы старца Даниила, блаженной Елены Таганрогской, архиепископа Арсения, известных священников 19-20 веков, художников Леонтовского и Блонской, историка Филевского, дрессировщика и клоуна Дурова, писателя Василенко и музыканта Валериано Молла. На Старом кладбище также покоятся 105 погибших во время большевистского восстания юнкеров, а также находятся могилы знаменитых греков: Алфераки, Иорадновых, Депальдо, Скараманги, Комнино-Варваци.

Желающие смогут помолиться и поставить свечи во Всехсвятской церкви и в часовне святого старца Павла Таганрогского, а также посетить подземную крипту.