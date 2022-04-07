Старое мемориальное кладбище

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод.
Старое мемориальное кладбище
Старое мемориальное кладбище
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Экскурсия будет особенно интересна верующим людям и всем, кто интересуется историей Таганрога.

Упоминания о Старом кладбище встречаются в воспоминаниях и рассказе А. П. Чехова «Ионыч». Во время экскурсии мы увидим главные святыни, почитаемые в народе: могилы старца Даниила, блаженной Елены Таганрогской, архиепископа Арсения, известных священников 19-20 веков, художников Леонтовского и Блонской, историка Филевского, дрессировщика и клоуна Дурова, писателя Василенко и музыканта Валериано Молла. На Старом кладбище также покоятся 105 погибших во время большевистского восстания юнкеров, а также находятся могилы знаменитых греков: Алфераки, Иорадновых, Депальдо, Скараманги, Комнино-Варваци.

Желающие смогут помолиться и поставить свечи во Всехсвятской церкви и в часовне святого старца Павла Таганрогского, а также посетить подземную крипту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 09:00

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