Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Торжока

Что вас ожидает

Городские святыни

Облик Торжка немыслим без старинных церквей и монастырей. Вы увидите деревянную Тихвинскую церковь с сохранившейся росписью 18 века и комплекс Борисоглебского монастыря, который совсем скоро отметит тысячелетие. А также посетите Благовещенскую церковь с необычным иконостасом и посмотрите на город с высоты Ильинской колокольни.

Путешествие во времени

Торжок — место с богатейшей историей. Каждая улочка здесь дышит стариной. Вы узнаете о купеческом прошлом, золотошвейном искусстве и бойкой торговле города. Познакомитесь с биографией самых известных местных жителей, новоторов, и услышите, как Торжок, подобно птице Феникс, шесть раз возрождался из пепла. А еще я расскажу о тех самых пожарских котлетах, Дарье Евдокимовне Пожарской и ее знаменитых гостях.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.