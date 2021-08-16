Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Торжока

Теплая встреча с Торжком

Погрузиться в историю древнего города и увидеть его главные достопримечательности

5
5 отзывов
Торжок украшает более трех сотен архитектурных памятников.

Вы посетите его самые интересные места и узнаете об основных вехах развития города: от первого упоминания и времен веселых ярмарок до купеческого 19 века с ароматом пожарских котлет.

Погуляете по уютным тихим улочкам и осмотрите знаменитый Борисоглебский монастырь.
Теплая встреча с Торжком
Теплая встреча с Торжком
Теплая встреча с Торжком
Теплая встреча с Торжком
Теплая встреча с Торжком
Теплая встреча с Торжком
Теплая встреча с Торжком

Что вас ожидает

Городские святыни

Облик Торжка немыслим без старинных церквей и монастырей. Вы увидите деревянную Тихвинскую церковь с сохранившейся росписью 18 века и комплекс Борисоглебского монастыря, который совсем скоро отметит тысячелетие. А также посетите Благовещенскую церковь с необычным иконостасом и посмотрите на город с высоты Ильинской колокольни.

Путешествие во времени

Торжок — место с богатейшей историей. Каждая улочка здесь дышит стариной. Вы узнаете о купеческом прошлом, золотошвейном искусстве и бойкой торговле города. Познакомитесь с биографией самых известных местных жителей, новоторов, и услышите, как Торжок, подобно птице Феникс, шесть раз возрождался из пепла. А еще я расскажу о тех самых пожарских котлетах, Дарье Евдокимовне Пожарской и ее знаменитых гостях.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана. Я очень люблю родной Торжок и посвятила изучению его истории более 20 лет. Награждена грамотой губернатора области за экскурсоводческую деятельность. С радостью покажу вам главные святыни и тайны места нашего чудесного города.
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5 реальных отзывов от туристов

Е
16 авг 2021
Действительно ТЕПЛАЯ встреча, прекрасная экскурсия, внимательный и заботливый экскурсовод.
советуем всем!
А
15 авг 2021
Прекрасная экскурсия с гидом, получили огромное удовольствие, экскурсовод показала нам отличные виды, очень много интересного и полезного для себя узнали. Отличный багаж знаний.
Рекомендую!!!
Н
2 авг 2021
Даже в дождь гид сориентировался и скорректировал маршрут не потеряв нашего интереса
А
24 июля 2021
Прекрасный экскурсовод с большим багажом знаний. Легко подстраивается под интересы группы. Было очень интересно.
Н
21 июня 2021
Светлана очень любит свой город и рассказывает о нем с большой теплотой. Показала нам великолепные виды!

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