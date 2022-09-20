«Торжок, Торжок, еще воспетый Пушкиным, ты всей Руси историю хранишь», — написал о городе местный поэт Соловьев. Я помогу вам совершить путешествие во времени: покажу здания разных эпох и раскрою связанные с ними интересные факты. Вы увидите величественные монастыри и площади, узнаете о легендарных пожарских котлетах и полюбуетесь чарующими пейзажами.

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Описание

Что вас ожидает

Торжок сквозь эпохи

Мы с вами «пронесемся» по 1000-летней истории Торжка. Побываем на шумных ярмарках, увидим Дворцовую площадь и гостиницу Пожарских. Пройдем по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и познакомимся со знаменитыми архитектурными творениями Львова. А также прогуляемся по старинным аллеям, где бывал Николай Островский.

Главные святыни города

Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским — святым покровителем Торжка. Оцените деревянную Тихвинскую церковь «без единого гвоздя» и узнаете о жизни монахинь Воскресенского монастыря. Не оставим без внимания мы и «кусочек Исаакия» — Спасо-Преображенский собор, с которым связана трагическая история княгини-мученицы Иулиании.

Организационные детали