Добро пожаловать в Торжок

Полюбоваться архитектурой древнего города и раскрыть его самобытную культуру на обзорной экскурсии

«Торжок, Торжок, еще воспетый Пушкиным, ты всей Руси историю хранишь», — написал о городе местный поэт Соловьев.

Я помогу вам совершить путешествие во времени: покажу здания разных эпох и раскрою связанные с ними интересные факты.

Вы увидите величественные монастыри и площади, узнаете о легендарных пожарских котлетах и полюбуетесь чарующими пейзажами.
Добро пожаловать в Торжок
Добро пожаловать в Торжок
Добро пожаловать в Торжок
Добро пожаловать в Торжок
Добро пожаловать в Торжок
Добро пожаловать в Торжок
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Торжок сквозь эпохи

Мы с вами «пронесемся» по 1000-летней истории Торжка. Побываем на шумных ярмарках, увидим Дворцовую площадь и гостиницу Пожарских. Пройдем по улицам, вдохновлявшим Пушкина, и познакомимся со знаменитыми архитектурными творениями Львова. А также прогуляемся по старинным аллеям, где бывал Николай Островский.

Главные святыни города

Вы осмотрите территорию Борисоглебского монастыря, основанного Ефремом Новоторжским — святым покровителем Торжка. Оцените деревянную Тихвинскую церковь «без единого гвоздя» и узнаете о жизни монахинь Воскресенского монастыря. Не оставим без внимания мы и «кусочек Исаакия» — Спасо-Преображенский собор, с которым связана трагическая история княгини-мученицы Иулиании.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести пешком или на вашем автомобиле
  • Для группы до трех человек я могу организовать экскурсию на своей машине. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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