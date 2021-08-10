Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Углича

Углич и Мышкин за один день

Посетить два старинных волжских города, услышать исторические тайны и ощутить дух уютной провинции

5
5 отзывов
Вы познакомитесь с самобытными уголками Ярославской области, которые прекрасно друг друга дополняют.

В Угличе услышите о таинственной гибели наследника Ивана Грозного, погрузитесь во времена Смуты и поразитесь ценным фрескам.

А в Мышкине оцените исконную аутентичную застройку и узнаете о душевных традициях города.
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день
Углич и Мышкин за один день

Что вас ожидает

Сокровенный Углич

Экскурсия начнется на центральной Успенской площади. Вы прогуляетесь по территории кремля, услышите тайны загадочной гибели царевича Димитрия и осознаете, насколько знаковым является этот город в истории российских династий. Также вы откроете 3D 19 века с помощью фантастических фресок Спасо-Преображенского собора. Подниметесь на колокольню и услышите великолепный звон часов. А после пройдете по центральной части Углича и познакомитесь с одним из действующих монастырей.

Мышкин: ощутить старинную атмосферу провинции

Переезд займет всего полчаса, за которые я успею рассказать о современных и древних традициях Углича и Мышкина. Если захотите, сделаем перерыв на обед в колоритном ресторане, а затем отправимся на прогулку по городу. Вы посетите аутентичный Верхний бульвар и монументальный Успенский собор. Узнаете, как здесь сохранился исконный облик и неспешный уклад жизни. При желании подниметесь на колокольню и оцените панорамы Волги. А еще навестите мемориал 60-летия Победы.

В завершение вы побываете в туристическом комплексе «Мышкины палаты», где проводят душевные интерактивные программы. Вас встретит мышиный царь с царицей, а их слуги познакомят с секретами дворцового терема. На прощанье сделаем фото на память на «Поцелуевом мостике» и отправимся обратно в Углич.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле заказчика. При необходимости я могу организовать аренду транспорта — это нужно согласовать заранее.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты в Угличский кремль: 90 руб. /взрослого, 75 руб. /ребенка, 700 рублей со всей группы за право входа на территорию; а также билеты в туристический комплекс «Мышкины палаты» — 200 руб. /взрослого, 150 руб. /ребенка
  • Обед в ресторане «Мышеловка» — от 350 руб. /человека за комплексный обед
🚩 Начало и место завершения: в центре Углича
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Анна, я — коренная угличанка, историк-музеолог по образованию. С радостью покажу вам Углич, Ярославль, Мышкин и расскажу о них самое интересное!
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5 реальных отзывов от туристов

М
10 авг 2021
Отличная экскурсия. Были 09.08. двое взрослых и двое детей (10 и 13 лет), всем очень понравилось. Анна замечательный разказчик, спасибо большое за увлекательное путешествие.
И
7 авг 2021
Были с двумя подростками 16 лет. Возраст не простой, но Анне удалось увлечь и удерживать их внимание все время экскурсии. Кто ориентирован на то, чтобы их дети не скучали во время посещения достопримечательностей, Вам к Анне😊
Спасибо большое!
Т
26 июля 2021
Мы с семьей были на экскурсии Анны «Углич и Мышкин за 1 день». Хочу выразить нашему гиду большую благодарность! Было интересно, как нам, так и нашим детям 9 и 17 лет. Она рассказывала живым доступным языком. Очень многих вещей мы не знали об истории Углича, благодаря Анне я полюбила этот город. Отдельное спасибо за посещение монастыря!
Е
20 июля 2021
Огромное спасибо за экскурсию!
А
2 июля 2021
Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Было б можно, поставил бы 6 звёзд.

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