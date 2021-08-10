Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Углича

Что вас ожидает

Сокровенный Углич

Экскурсия начнется на центральной Успенской площади. Вы прогуляетесь по территории кремля, услышите тайны загадочной гибели царевича Димитрия и осознаете, насколько знаковым является этот город в истории российских династий. Также вы откроете 3D 19 века с помощью фантастических фресок Спасо-Преображенского собора. Подниметесь на колокольню и услышите великолепный звон часов. А после пройдете по центральной части Углича и познакомитесь с одним из действующих монастырей.

Мышкин: ощутить старинную атмосферу провинции

Переезд займет всего полчаса, за которые я успею рассказать о современных и древних традициях Углича и Мышкина. Если захотите, сделаем перерыв на обед в колоритном ресторане, а затем отправимся на прогулку по городу. Вы посетите аутентичный Верхний бульвар и монументальный Успенский собор. Узнаете, как здесь сохранился исконный облик и неспешный уклад жизни. При желании подниметесь на колокольню и оцените панорамы Волги. А еще навестите мемориал 60-летия Победы.

В завершение вы побываете в туристическом комплексе «Мышкины палаты», где проводят душевные интерактивные программы. Вас встретит мышиный царь с царицей, а их слуги познакомят с секретами дворцового терема. На прощанье сделаем фото на память на «Поцелуевом мостике» и отправимся обратно в Углич.

Организационные детали