К Константин Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Дата посещения: 20 августа 2025 Всё прекрасно, интересно и познавательно !

М Мария Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Прекрасная экскурсия и экскурсовод, очень рекомендую. Все было очень интересно

А Алексей Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Очень познавательная экскурсия

О Ольга Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья читать дальше с легкостью согласился немного поменять маршрут)

Хоть мы сами из Ульяновска, открыли для себя что-то новое и интересное.

Особенно понравилась часть поиска окаменелостей и симбирцита на берегу Волги. Были на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. Особенно понравилось то, что он

Л Лариса Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Замечательная познавательная экскурсия. Возможность познакомиться не только с городом Ульяновск, но и областью, замечательными, увлеченными своим делом людьми. Узнали больше о прошлом Земли, связанном с нашей страной. Спасибо гиду Григорию за теплую атмосферу поездки и интересную информацию.

К Костылева Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья большое спасибо гиду Григорию за интересную экскурсию по городу и окресностям, очень много интересного узнала о новом для себя городе, да и поход за окаменелостями вышел очень удачным. Спасибо за вкусный чай и бутерброды)

О Ольга Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Очень интересная экскурсия! Восхитительный музей, прекрасная прогулка и волшебное ощущение искателя сокровищ на берегах Волги. Спасибо!

А Алексей Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.

Т Татьяна Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья читать дальше Григорию и Никите!



От родителей поступила просьба: проводить экскурсию с микрофоном, потому что материал чрезвычайно интересный, но не все удавалось расслышать. Это, разумеется, не в упрёк гиду, а лишь как небольшой штрих, призванный улучшить и без того почти совершенную картину:) Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо

А Алексей Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Спасибо Григорию за прекрасную экскурсию по красотам Ульяновской области. Красивейшие места, великолепные пейзажи, музей археологии, живительные источники и интересные рассказы гида сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за вкусный чай из черного шиповника на берегу Волги.

В Владимир Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Экскурсию для нас проводил гид Григорий. Мы с супругой открыли для себя Ульяновск и область с новой стороны. Узнали много нового об истории Симбирска. В целом экскурсия потрясающая, рекомендую.



Владимир.

В Вера Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья читать дальше в монастырь на обратном пути. Если брать с музеем (который реально заслуживает посещения), то придется чем-то жертвовать. Осенью, наверное проще)) Теперь всерьез рассматриваю отдых в санатории для родителей в тех местах. На обратном пути остановились для фото на ромашковом поле, даже получилось ромашки довезти до Москвы, стоят, напоминают о замечательной поездке! Прекрасно провели день с гидом Григорием. Ездили в понедельник, музей был закрыт, поэтому больше времени провели на Волге и заехали

Т Татьяна Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!

Особенно понравился палеонтологический музей в Ундорах, очень интересно и увлекательно)

Отдельное спасибо гиду Григорию за последовательный рассказ о своём крае с щепоткой историй из опыта 🤗а также чай из шиповника!

В Василий Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Экскурсия очень понравилась, организаторы и экскурсовод отработали на 5+. Рекомендую

И Игорь Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья читать дальше время экскурсии мы посмотрели удивительные места, пейзажи, а дорогу скрасили рассказы гида об истории края. Григорий проявил себя как надёжный водитель, знаток местности и интересный собеседник. Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во

О Ольга Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Григорий оказался прекрасным рассказчиком, угостил очень вкусным чаем на берегу Волги, посещение музея с Динозаврами полный восторг, всем советую!

A Andrey Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья 👍

С Сергей Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Очень интересная и, главное, качественная экскурсия! Гид Григорий отлично знает свое дело! Маршрут продуман до мелочей! Очень и очень советуем!

Т Татьяна Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья Выражаем огромную благодарность гиду Григорию за проведенное время! Прекрасный рассказчик, великолепная организация тура! А чай с черным шиповником наполнил экскурсантов приливом сил и душевным подъёмом! Обязательно приедем еще на другие экскурсии с Григорием!