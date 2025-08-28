Мои заказы

в Село Ундоры – экскурсии в Ульяновске

Найдено 5 экскурсий в категории «в Село Ундоры» в Ульяновске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    28 августа 2025
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Дата посещения: 20 августа 2025
    Всё прекрасно, интересно и познавательно !
  • М
    Мария
    1 октября 2025
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Прекрасная экскурсия и экскурсовод, очень рекомендую. Все было очень интересно
  • А
    Алексей
    21 сентября 2025
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень познавательная экскурсия
    Очень познавательная экскурсияОчень познавательная экскурсия
  • О
    Ольга
    31 августа 2025
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Были на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. Особенно понравилось то, что он
    читать дальше

    с легкостью согласился немного поменять маршрут)
    Хоть мы сами из Ульяновска, открыли для себя что-то новое и интересное.
    Особенно понравилась часть поиска окаменелостей и симбирцита на берегу Волги.

    Были на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. ОсобенноБыли на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. ОсобенноБыли на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. ОсобенноБыли на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. ОсобенноБыли на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. ОсобенноБыли на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. Особенно
  • Л
    Лариса
    17 августа 2025
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Замечательная познавательная экскурсия. Возможность познакомиться не только с городом Ульяновск, но и областью, замечательными, увлеченными своим делом людьми. Узнали больше о прошлом Земли, связанном с нашей страной. Спасибо гиду Григорию за теплую атмосферу поездки и интересную информацию.
  • К
    Костылева
    6 сентября 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    большое спасибо гиду Григорию за интересную экскурсию по городу и окресностям, очень много интересного узнала о новом для себя городе, да и поход за окаменелостями вышел очень удачным. Спасибо за вкусный чай и бутерброды)
  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень интересная экскурсия! Восхитительный музей, прекрасная прогулка и волшебное ощущение искателя сокровищ на берегах Волги. Спасибо!
  • А
    Алексей
    31 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо
    читать дальше

    Григорию и Никите!

    От родителей поступила просьба: проводить экскурсию с микрофоном, потому что материал чрезвычайно интересный, но не все удавалось расслышать. Это, разумеется, не в упрёк гиду, а лишь как небольшой штрих, призванный улучшить и без того почти совершенную картину:)

    Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо Григорию и Никите!
  • А
    Алексей
    20 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Спасибо Григорию за прекрасную экскурсию по красотам Ульяновской области. Красивейшие места, великолепные пейзажи, музей археологии, живительные источники и интересные рассказы гида сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за вкусный чай из черного шиповника на берегу Волги.
  • В
    Владимир
    10 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Экскурсию для нас проводил гид Григорий. Мы с супругой открыли для себя Ульяновск и область с новой стороны. Узнали много нового об истории Симбирска. В целом экскурсия потрясающая, рекомендую.

    Владимир.
  • В
    Вера
    10 июля 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Прекрасно провели день с гидом Григорием. Ездили в понедельник, музей был закрыт, поэтому больше времени провели на Волге и заехали
    читать дальше

    в монастырь на обратном пути. Если брать с музеем (который реально заслуживает посещения), то придется чем-то жертвовать. Осенью, наверное проще)) Теперь всерьез рассматриваю отдых в санатории для родителей в тех местах. На обратном пути остановились для фото на ромашковом поле, даже получилось ромашки довезти до Москвы, стоят, напоминают о замечательной поездке!

    Прекрасно провели день с гидом Григорием. Ездили в понедельник, музей был закрыт, поэтому больше времени провелиПрекрасно провели день с гидом Григорием. Ездили в понедельник, музей был закрыт, поэтому больше времени провелиПрекрасно провели день с гидом Григорием. Ездили в понедельник, музей был закрыт, поэтому больше времени провелиПрекрасно провели день с гидом Григорием. Ездили в понедельник, музей был закрыт, поэтому больше времени провели
  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!
    Особенно понравился палеонтологический музей в Ундорах, очень интересно и увлекательно)
    Отдельное спасибо гиду Григорию за последовательный рассказ о своём крае с щепоткой историй из опыта 🤗а также чай из шиповника!
    Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!
  • В
    Василий
    24 июня 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Экскурсия очень понравилась, организаторы и экскурсовод отработали на 5+. Рекомендую
  • И
    Игорь
    7 мая 2024
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во
    читать дальше

    время экскурсии мы посмотрели удивительные места, пейзажи, а дорогу скрасили рассказы гида об истории края. Григорий проявил себя как надёжный водитель, знаток местности и интересный собеседник.

  • О
    Ольга
    23 октября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Григорий оказался прекрасным рассказчиком, угостил очень вкусным чаем на берегу Волги, посещение музея с Динозаврами полный восторг, всем советую!
  • A
    Andrey
    20 октября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    👍
  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень интересная и, главное, качественная экскурсия! Гид Григорий отлично знает свое дело! Маршрут продуман до мелочей! Очень и очень советуем!
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Выражаем огромную благодарность гиду Григорию за проведенное время! Прекрасный рассказчик, великолепная организация тура! А чай с черным шиповником наполнил экскурсантов приливом сил и душевным подъёмом! Обязательно приедем еще на другие экскурсии с Григорием!
  • Ж
    Жанна
    31 июля 2023
    Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
    Очень познавательная экскурсия. Живописная природа, целебные источники, замечательный музей с уникальными экспонатами и дополненой реальностью. . Путешествовали семьёй. Интересно было и сыну- подростку, и нам- родителям. Спасибо за программу гиду Григорию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «в Село Ундоры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
  2. Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
  3. Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
  4. Весь Ульяновск на автомобиле
  5. От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Краеведческий музей
  3. Памятник Богдану Хитрово
  4. Соборная площадь
  5. Улица Гончарова
  6. Памятник букве "Ё"
  7. Заповедник В. И. Ленина
  8. Художественный Музей
  9. Площадь Ленина
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в декабре 2025
Сейчас в Ульяновске в категории "в Село Ундоры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 19 555. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Ульяновске на 2025 год по теме «в Село Ундоры», 100 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль