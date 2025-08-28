Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
19 555 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
- ККонстантин28 августа 2025Целебная вода Ундор и динозавры ПоволжьяДата посещения: 20 августа 2025Всё прекрасно, интересно и познавательно !
- ММария1 октября 2025Прекрасная экскурсия и экскурсовод, очень рекомендую. Все было очень интересно
- ААлексей21 сентября 2025Очень познавательная экскурсия
- ООльга31 августа 2025Были на экскурсии, нас сопровождал гид Григорий. Гид отлично знает материал, а также интересный собеседник. Особенно понравилось то, что он
- ЛЛариса17 августа 2025Замечательная познавательная экскурсия. Возможность познакомиться не только с городом Ульяновск, но и областью, замечательными, увлеченными своим делом людьми. Узнали больше о прошлом Земли, связанном с нашей страной. Спасибо гиду Григорию за теплую атмосферу поездки и интересную информацию.
- ККостылева6 сентября 2024большое спасибо гиду Григорию за интересную экскурсию по городу и окресностям, очень много интересного узнала о новом для себя городе, да и поход за окаменелостями вышел очень удачным. Спасибо за вкусный чай и бутерброды)
- ООльга4 сентября 2024Очень интересная экскурсия! Восхитительный музей, прекрасная прогулка и волшебное ощущение искателя сокровищ на берегах Волги. Спасибо!
- ААлексей31 июля 2024Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.
- ТТатьяна21 июля 2024Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо
- ААлексей20 июля 2024Спасибо Григорию за прекрасную экскурсию по красотам Ульяновской области. Красивейшие места, великолепные пейзажи, музей археологии, живительные источники и интересные рассказы гида сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за вкусный чай из черного шиповника на берегу Волги.
- ВВладимир10 июля 2024Экскурсию для нас проводил гид Григорий. Мы с супругой открыли для себя Ульяновск и область с новой стороны. Узнали много нового об истории Симбирска. В целом экскурсия потрясающая, рекомендую.
Владимир.
- ВВера10 июля 2024Прекрасно провели день с гидом Григорием. Ездили в понедельник, музей был закрыт, поэтому больше времени провели на Волге и заехали
- ТТатьяна25 июня 2024Экскурсия очень разносторонняя, много мест в программе!
Особенно понравился палеонтологический музей в Ундорах, очень интересно и увлекательно)
Отдельное спасибо гиду Григорию за последовательный рассказ о своём крае с щепоткой историй из опыта 🤗а также чай из шиповника!
- ВВасилий24 июня 2024Экскурсия очень понравилась, организаторы и экскурсовод отработали на 5+. Рекомендую
- ИИгорь7 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Григорию за то, что он сделал нашу поездку незабываемой! Все было четко спланировано, без опозданий. Во
- ООльга23 октября 2023Григорий оказался прекрасным рассказчиком, угостил очень вкусным чаем на берегу Волги, посещение музея с Динозаврами полный восторг, всем советую!
- AAndrey20 октября 2023👍
- ССергей1 октября 2023Очень интересная и, главное, качественная экскурсия! Гид Григорий отлично знает свое дело! Маршрут продуман до мелочей! Очень и очень советуем!
- ТТатьяна23 сентября 2023Выражаем огромную благодарность гиду Григорию за проведенное время! Прекрасный рассказчик, великолепная организация тура! А чай с черным шиповником наполнил экскурсантов приливом сил и душевным подъёмом! Обязательно приедем еще на другие экскурсии с Григорием!
- ЖЖанна31 июля 2023Очень познавательная экскурсия. Живописная природа, целебные источники, замечательный музей с уникальными экспонатами и дополненой реальностью. . Путешествовали семьёй. Интересно было и сыну- подростку, и нам- родителям. Спасибо за программу гиду Григорию!
