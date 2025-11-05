Мои заказы

Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
От Симбирска до Ульяновска: обзорная экскурсия
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 ноября 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Ходили на экскурсию с Никитой. Сразу озвучили ему чтобы хотели посмотреть и куда мы уже ходили. Сразу все понял и
    читать дальше

    повел нас теми маршрутами куда мы еще не ходили. Узнали много нового для себя. Отвечал на все вопросы, поддерживал нашу беседу - все очень достойно и душевно. Рекомендую

  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Очень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и было жаль расставаться с таким
    читать дальше

    великолепным рассказчиком, однозначно в следующий раз пойду на экскурсию с ним и друзьям буду советовать! Маршрут был интересным, я ничего не знала об Ульяновске, удалось посмотреть на город через призму истории. Понравилось, что Никита предлагал развилки по ходу экскурсии. Фотографий много прикреплять не буду, лучше сходите на экскурсию и увидьте все своими глазами. Никита, спасибо вам!

  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Прекрасная экскурсия и чудесный вовлеченный экскурсовод. В Ульяновске я раньше жила (правда, на другом берегу Волги), но не знала ни одного факта и не видела ни одного здания. Очень интересно, постараемся попасть к Никите еще на другие экскурсии
  • Д
    Дарья
    2 августа 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Познавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. Ходили более двух часов, но
    читать дальше

    время пролетело незаметно. Услышали любопытные факты и увидели оригинальную архитектуру. Были компанией: двое взрослых и двое подростков, одному подростку не зашло) Но, как говорится, на вкус и цвет…
    Рекомендую всем!

  • А
    Александр
    23 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Экскурсия была очень интересной и с вариативностью маршрута. Большое спасибо Никите, будем рекомендовать знакомым!
  • Т
    Татьяна
    20 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Мы в Ульяновске живем более 2 лет, но на экскурсии у Никиты узнали много интересных фактов и историй и открыли для себя несколько новых мест, которых ранее не замечали. Никита очень интересно и познавательно ведет экскурсию, мы очень довольны!
  • О
    Ольга
    18 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Были на экскурсии вдвоём с дочкой. Понравился маршрут (не слишком длинный, но интересный), Никита замечательный рассказчик и приятный человек. Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    9 июня 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Добрый день! Гости Ульяновска, решили ознакомиться с городскими достопримечательностями. Семья из трёх человек, муж, жена, дочь 11 лет. Были на
    читать дальше

    экскурсии с Никитой. Подача материала нескучная, профессиональная, насыщенная. Никита интеллигентный, приятный собеседник. Все понравилось, если будем ещё в Ульяновске, обратимся снова.

  • О
    Оксана
    7 мая 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Никита, провел нам отличную экскурсию. Было интересно.
    Приятное общение, удивительные ньюансы.
    Не избито и творчески)
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Интересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсовода.
  • А
    Алла
    10 января 2025
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Очень интересная экскурсия. Никита прекрасный рассказчик. После его рассказа Ульяновск стал ближе, родней и хочется бродить по его переулкам
  • Р
    Роман
    10 ноября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Отлично. СУПЕР.РЕКОМЕНДУЮ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!
  • О
    Оксана
    6 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была
    читать дальше

    осмотрена. И вместо того,что бы идти "по -накатанной", зная это, Никита несколько видоизменил ход экскурсии и провел, по ещё неизученной части города. Рассказ был наполнен историческими фактами, а также народными байками, что передало атмосферу данного места в полном объёме. Если хотите узнать интересные факты о Симбирске/Ульяновске, то вы нашли своего проводника 🙂

  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.
  • С
    Сания
    22 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.
  • А
    Анжела
    2 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
    читать дальше

    при прогулках по городу. Маршрут действительно очень нетипичный и интересный - сами не смогли бы так пройтись. Узнали много интересных фактов и особенностей Ульяновска. Отдельно отмечу оперативность Никиты - так вышло, что у нас резко изменились планы и нужно было занять время… Никита сразу же ответил, а это было 10 часов вечера, всё объяснил, сориентировал по времени и на следующий день отлично провёл интересную экскурсию. Очень позитивный, знающий и увлеченный гид. Спасибо! Однозначно рекомендую.

  • А
    Андрей
    12 мая 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Замечательная экскурсия! Было очень интересно и познавательно!

