Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
Завтра в 13:30
16 дек в 13:30
от 6000 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейная квест-экскурсия по Ульяновску «В поисках колобков»
Пройти по улицам города, разгадать головоломки и отыскать бронзовых колобков-гидов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От Симбирска до Ульяновска
Откройте для себя центр Ульяновска через призму его богатой истории и архитектуры. Прогулка обещает множество открытий и удивительных фактов
Начало: У здания Ульяновского драматического театра
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 ноября 2025Ходили на экскурсию с Никитой. Сразу озвучили ему чтобы хотели посмотреть и куда мы уже ходили. Сразу все понял и
- ЕЕкатерина3 октября 2025Очень понравился Никита как экскурсовод, рассказывает интересно, влюбляет в город. Два часа пролетели незаметно и было жаль расставаться с таким
- ННаталья3 августа 2025Прекрасная экскурсия и чудесный вовлеченный экскурсовод. В Ульяновске я раньше жила (правда, на другом берегу Волги), но не знала ни одного факта и не видела ни одного здания. Очень интересно, постараемся попасть к Никите еще на другие экскурсии
- ДДарья2 августа 2025Познавательно, и с юмором! Очень понравилась экскурсия. Никита легко изменил наш маршрут, учитывая наши пожелания. Ходили более двух часов, но
- ААлександр23 июня 2025Экскурсия была очень интересной и с вариативностью маршрута. Большое спасибо Никите, будем рекомендовать знакомым!
- ТТатьяна20 июня 2025Мы в Ульяновске живем более 2 лет, но на экскурсии у Никиты узнали много интересных фактов и историй и открыли для себя несколько новых мест, которых ранее не замечали. Никита очень интересно и познавательно ведет экскурсию, мы очень довольны!
- ООльга18 июня 2025Были на экскурсии вдвоём с дочкой. Понравился маршрут (не слишком длинный, но интересный), Никита замечательный рассказчик и приятный человек. Рекомендую!
- ЕЕкатерина9 июня 2025Добрый день! Гости Ульяновска, решили ознакомиться с городскими достопримечательностями. Семья из трёх человек, муж, жена, дочь 11 лет. Были на
- ООксана7 мая 2025Никита, провел нам отличную экскурсию. Было интересно.
Приятное общение, удивительные ньюансы.
Не избито и творчески)
- ЕЕкатерина5 мая 2025Интересная экскурсия, рекомендую, но я бы рекомендовала приобрести микрофон с динамиком для экскурсовода.
- ААлла10 января 2025Очень интересная экскурсия. Никита прекрасный рассказчик. После его рассказа Ульяновск стал ближе, родней и хочется бродить по его переулкам
- РРоман10 ноября 2024Отлично. СУПЕР.РЕКОМЕНДУЮ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!
- ООксана6 сентября 2024Экскурсия интересная, насыщенная. Ульяновск удивил и порадовал. Никита очень знающий, увлеченный экскурсовод. Все понравилось. Спасибо!
- ООльга3 сентября 2024Индивидуальный подход - это всегда выиграшная схема. Так получилось,что до экскурсии значительная часть города, включая и участок экскурсионного маршрута, была
- ААлексей22 июля 2024Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
- ООльга8 июля 2024Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.
- ССания22 июня 2024Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.
- ААнжела2 июня 2024Ульяновск открывается совсем с другой стороны. Никита прекрасный рассказчик, а главное любит свой город и покажет его так, что и вы полюбите. Главное, что экскурсия совершенно не скучно академичная, когда на вас вываливают кучу ненужных фактов. Очень рекомендую.
- ООльга30 мая 2024Были на экскурсии 22 мая 2024г. Всё очень понравилось от маршрута до советов что посмотреть и на что обратить внимание
- ААндрей12 мая 2024Замечательная экскурсия! Было очень интересно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Симбирка»
