Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур

Сибирь для многих до сих пор остается землей загадочной и недоступной. По большей части - из-за недостатка информации

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3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Сибирь для многих до сих пор остается землей загадочной и недоступной. По большей части – из-за недостатка информации.

Путешествие по Саянскому Кольцу приоткроет завесу этой тайны, а всё, что вы увидите, без сомнения, надолго останется в памяти.

Вы познакомитесь с бытом сибиряков прошлых столетий, с современным укладом их жизни, ощутите гостеприимство местных жителей, узнаете, насколько многонациональна и богата культурными традициями эта бескрайняя земля.

Без сомнений просторы Сибири не оставят вас равнодушными! Путешествие по Саянскому Кольцу – это уникальная возможность прикоснуться к природе и культуре трех совершенно разных регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии.
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Путешествие по Саянскому Кольцу. Этнотур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Самая мощная ГЭС России
Самая мощная ГЭС России
Осмотрим Саяно-Шушенскую ГЭС, посетим форелевое хозяйство, где у нас будет возможность купить свежую или копченую рыбу
Фантастическое горловое пение
Фантастическое горловое пение
Услышим удивительную способность тувинцев издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты
День в тайге
День в тайге
Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить
Русская баня
Русская баня
Нас ждет парилка с вениками из хвойных веток и березы, ледяная купель в таежной реке и вкус травяного чая
Древние наскальные рисунки
Древние наскальные рисунки
Увидим рисунки, изображающие священные ритуалы, могильные курганы или каменные изваяния, которым до сих пор поклоняются местные жители

Программа тура по дням

1 день

Абакан - Минусинск - Шушенское

Прибытие в город Абакан, столицу Хакасии.

В 09:00 встреча в аэропорту Абакана, после этого возможна встреча на железнодорожном вокзале.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Абакану.

В Хакасском национальном краеведческом музее вы увидите уникальную коллекцию каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований.

Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.

После обеда группа отправляется в старинный сибирский город Минусинск, время в пути 30 минут.

Вы совершите пешую прогулку по центру города, увидите старинные купеческие особняки, зайдете на рынок, где можно купить знаменитые минусинские помидоры.

Благодаря климату в Минусинске настоящий фруктово-овощной рай.

Самый большой помидор весом почти 2 кг вырастил местный житель в 2010 году.

Посещение музея декабристов.

Наружный осмотр Саяно-Шушенской ГЭС, самой мощной в России.

Посещение форелевого хозяйства, где будет возможность купить свежую или копченую рыбу.

Прибытие в село Шушенское.

Эту ночь вам предстоит провести в архитектурно-этнографическом комплексе музея-заповедника «Шушенское», он сохранил обычаи и традиции сибирской деревни конца XIX века.

Гостевые дома воссозданы по образцам крестьянских усадеб, реально существовавших на юге Красноярского края и в Приангарье.

Реалии крестьянского быта удачно сочетаются здесь с современным комфортом проживания.

Ужин с традиционными блюдами русской кухни.

Вечером за дополнительную плату возможно посещение бани.

Размещение в гостевых домах музея-заповедника «Шушенское».

Обед в кафе, ужин в гостевых домах.

Километраж – 250 км в день.

Абакан - Минусинск - ШушенскоеАбакан - Минусинск - ШушенскоеАбакан - Минусинск - ШушенскоеАбакан - Минусинск - Шушенское
2 день

По пути в Туву

После завтрака вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг.

Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков.

Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.

Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек.

Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков.

Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.

Обед в музее.

После обеда вы отправитесь через горы Западного Саяна, наблюдая завораживающие пейзажи.

Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном.

Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди.

Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».

Ближе к вечеру группа приезжает в Туву.

Это удивительно, но как только автобус пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется.

Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время.

На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.

Группа размещается в новой гостинице «Чалама» в центре Кызыла.

Размещение в гостинице «Чалама».

Завтрак в гостевых домах, обед-пикник, ужин в кафе.

Километраж – 350 км в день.

По пути в ТувуПо пути в ТувуПо пути в ТувуПо пути в Туву
3 день

Кызыл

В этот день вас ждет экскурсия по Кызылу – столице Тувы.

Вы посетите географический центр Азии, который символично расположен недалеко от места слияния двух рек – Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей).

Дальше начинается знаменитый, пересекающий всю Сибирь с юга на север - Великий Енисей.

Визит в буддийский монастырь.

Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»).

Экскурсия посвящена знаменитому кургану Аржаан-2, раскопки которого были проведены в 2000-2003 гг. специалистами Эрмитажа в сотрудничестве с Немецким археологическим институтом.

Сокровища, найденные в кургане (всего более 20 кг золотых изделий), стали настоящей сенсацией в археологическом мире.

Посещение шаманского общества, где можно будет задать вопросы, узнать секреты шаманизма.

Обед в ресторане города.

Свободное время в городе, посещение сувенирных магазинов, минерального источника в окрестностях Кызыла.

В «Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел» гостей ждет знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения «хоомей».

Горловое пение – фантастическая способность тувинцев и некоторых других народностей Сибири издавать одновременно два-три музыкальных звука разной высоты и при этом тянуть их в течение 25-30 секунд, не переводя дыхание.

Если слушать, закрыв глаза, то не верится, что эти звуки издает человек, а не музыкальный инструмент.

Ужин с блюдами национальной кухни.

Размещение в гостинице «Чалама».

Завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе.

Километраж – 3 км в день.

КызылКызылКызылКызыл
4 день

Дорогой кочевников

В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников.

До обеда остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, одного из самых почитаемых мест в Туве.

В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай-Ламой XIV.

Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух.

Обед-пикник.

Прогулки, отдых.

По дороге вы увидите центр буддийской культуры Тувы – восстановленный монастырь Устуу-Хурээ.

Храм стал венцом буддийского строительства в Туве.

Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза.

В 1930 г. после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 г. – разрушен.

В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло решение об его восстановлении.

В июле 2012 г. во время празднования одноименного музыкального фестиваля монастырь Устуу-Хурээ был официально открыт.

На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия.

Следующие два дня вы проведете на турбазе «Снежный барс» в окружении гор и сказочной кедровой тайги.

После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки, разбирающимися в целебных свойствах трав.

Остаток вечера вас ждут песни под гитару и душевные разговоры до поздней ночи.

Размещение в деревянных домиках из кедра с печным отоплением.

Размещение на турбазе «Снежный барс».

Завтрак в гостинице, обед ланч-боксы, ужин на турбазе.

Километраж – 440 км в день.

5 день

День в тайге

День в тайге удивит тишиной, о которой вы давно забыли в городе.

После завтрака пешая прогулка на подвесной мостик Любви (2 км в одну сторону, 2,5 часа).

Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.

Река стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.

Осенью можно будет заняться собирательством грибов, ягод, кедровых шишек и лечебных трав.

Тайга настолько щедра, что грибы и ягоды искать не придется, всё растет буквально под ногами.

Сибирский кедр – уникальное дерево.

Те кедры, в окружении которых вы окажетесь, пережили не одно столетие, прокормили десятки, если не сотни поколений таежных обитателей.

Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить.

Чистый таежный воздух оздоравливает, но истинная панацея от всех хворей – русская баня.

Вечером вас ждет парилка с вениками из хвойных веток и березы, ледяная купель в таежной реке и вкус травяного чая.

Размещение на турбазе «Снежный Барс».

Завтрак, обед и ужин на турбазе.

Километраж – 4 км пешком.

День в тайгеДень в тайгеДень в тайгеДень в тайге
6 день

Музей-заповедник «Казановка»

После завтрака вы прощаетесь со «Снежным барсом» и отправляетесь в самое сердце Хакасии – деревню Казановку.

Древняя земля Хакасии по степени концентрации памятников археологии опережает всю Сибирь, если не всю Россию.

Здесь прямо у дороги можно увидеть наскальные рисунки, изображающие священные ритуалы, могильные курганы или каменные изваяния, которым до сих пор поклоняются местные жители.

По дороге вас ждет посещение стелы Хуртуях тас – «каменная мать», как любят называть ее местные жители.

К обеду прибытие в долину Кюг, в переводе с хакасского – наслаждение.

В тишине хакасской долины можно поистине отдохнуть душой, а благоухание прекрасных ирисов придаст вам новых сил.

Обед с блюдами хакасской национальной кухни.

Экскурсия по Хакасскому государственному археологическому музею-заповеднику «Казановка».

Заповедник возник 15 лет назад по инициативе историка, археолога и просто неравнодушного, искренне любящего Хакасию человека Леонида Еремина.

«Казановка» – образец того, как нужно относиться к историческому и культурному наследию, это бренд, востребованный учеными и туристами со всего мира.

Вам покажут наскальные рисунки, которым 3-5 тысяч лет, научат копировать их на бумагу, и эти редчайшие сувениры вы сможете забрать домой.

Кроме того, вы узнаете назначение таинственных вертикальных камней, торчащих из земли по всей территории Хакасии.

Отправление в Абакан, столицу Хакасии.

После ужина заселение в гостиницу «Чалпан».

Размещение в гостинице «Чалпан» 3*.

Завтрак на турбазе, обед в заповеднике, ужин в кафе.

Километраж – 370 км в день.

Музей-заповедник «Казановка»Музей-заповедник «Казановка»Музей-заповедник «Казановка»Музей-заповедник «Казановка»
7 день

Окончание тура

Завтрак.

Окончание тура, вылет утренним рейсом из Абакана в Москву.

Трансфер в аэропорт за дополнительную плату.

Проживание

Тур предусматривает 2-хместное размещение:

  • в гостинице в гостевых домах музея «Шушенское» (1 ночь);
  • в гостинице «Чалама» 3* (2 ночи);
  • на турбазе «Снежный барс» (2 ночи);
  • в гостинице «Чалпан» 3* (1 ночь).

Дополнительно оплачивается одноместное размещение – 14 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»

1 ночь

Это возможность переночевать в типично сибирских деревянных домах, воссозданных по образцу XIX века, но в то же время предоставляющих гостям полный комфорт, привычный современному городскому жителю. Администрация музея открыла продажу мест в своих гостевых домах летом 2013 г., но уже за это короткое время наши клиенты успели полюбить колоритные комфортные домики, располагающиеся совсем рядом с музеем, а также настоящую сибирскую кухню, которой потчуют гостей. Музейный комплекс располагает 5 большими деревянными домами, каждый из которых уникален по-своему, каждый имеет свою легенду и внутреннее убранство.

В каждом доме от 2 до 4 комнат, приспособленных для двухместного проживания (по 2 односпальные кровати). Каждая из комнат имеет собственную ванную комнату с полным санузлом (душевая кабина, современная сантехника, предметы индивидуальной гигиены, халаты, полотенца, тапочки). Также в каждой комнате установлен кондиционер, в каждом доме есть холодильник, розетки. Дополнительные услуги: WiFi (бесплатно), сибирская баня, фотографирование в национальных костюмах, тематические экскурсии.

Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»Гостевые дома этнографического музея «Шушенское»

Гостиница «Чалама»

2 ночи

Трехэтажный отель в центре Кызыла. Открыт в 2019 г. Находится в самом центре Кызыла, в 500 м от Географического Центра Азии. Окна выходят на стадион 5-летия Советской Тувы и храм Цеченлинг. Wi-Fi на всей территории отеля. К вашим услугам ресторан с европейской и тувинской кухней, бар. Комплексные завтраки. Все номера имеют собственную ванную комнату и туалет, кондиционер, холодильник, TV, фен. Размещение в номерах с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной. Одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.

Туристическая база «Снежный барс»

2 ночи

База расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря. Изюминка базы – русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон.

Размещение туристов осуществляется в деревянных домиках на 1-2 человека, кровати односпальные, двуспальные и двухъярусные в зависимости от номера домика. В каждом доме есть жаркая кирпичная печка, комната гигиены с биотуалетом и умывальником. Обратите внимание, база находится глубоко в тайге, электроснабжение от генератора, поэтому в некоторых домиках нет розеток личного пользования (во избежание перегруза сети и пожаров).

На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром, бильярдом, кафе на 30 человек, спортивная площадка с волейбольной сеткой. Есть летний душ, а также русская банька.

Гостиница «Чалпан»

1 ночь

Небольшой уютный, современный отель, выстроенный в типично хакасском стиле. Удобное расположение в центре города и внимание к каждому постояльцу. В каждом номере пол с подогревом, холодильник, кабельное телевидение, телефон, мини-бар, посуда, чайник, халат,тапки, полотенце, шампунь. мыло, фен, зубной набор. Wi-Fi на всей территории отеля. Размещение в номерах с двумя раздельными кроватями или одной двуспальной. Одноместное размещение в номерах с двуспальной кроватью.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги (микроавтобус, автобус)
  • 2-х местное размещение в гостинице в гостевых домах музея «Шушенское» (1 ночь), в гостинице «Чалама» 3* (2 ночи), на турбазе «Снежный барс» (2 ночи), в гостинице «Чалпан» 3* (1 ночь)
  • Полный пансион (включая минеральную воду, кофе, чай, местные напитки)
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- или ж/ билеты до Абакана и обратно
  • Поднос багажа
  • Трансфер в аэропорт
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Спиртные напитки
  • Страховка от клещевого энцефалита (рекомендуется для тура в мае)
Место начала и завершения?
г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной.

Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.

  • cветлых тонов рубашка с длинными рукавами и легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
  • шорты, футболки светлых тонов;
  • теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка в мае и в сентябре;
  • носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки в мае, конце августа и в сентябре;
  • непродуваемая и непромокаемая куртка/дождевик;
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви. Если вы едете в путешествие в мае, во второй половине августа и сентябре, советуем взять резиновые сапоги или хорошие треккинговые ботинки с высоким голенищем, они понадобятся вам для походов по тайге на турбазе "Снежный Барс";
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность);
  • купальник (он может понадобиться вам в бане);
  • фонарик, он понадобится вам в вечернее время на турбазах и в юрточных комплексах;
  • предметы личной гигиены;
  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).

Дорожная сумка, рюкзак или чемодан: что выбрать для путешествия, решать вам, подходят все варианты. Вам не придется переносить свой багаж на большие расстояния.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 12 до 16 лет предоставляется скидка 5%.

Какие особенности размещения в туре?

РАЗМЕЩЕНИЕ В ТУРЕ

Сравнительная таблицаКроватиУдобства личного пользованияУдобства общего пользованияОтоплениеРозеткиWiFi, сотовая связь
Гостевые дома «Шушенское»

Деревянные дома с отдельными комнатами,

2 Раздельные

Душевая кабина, туалет, халат, тапочки, косметический набор, полотенца + Электрические обогреватели++
Гостиница «Чалама»

Отдельные номера

2 Раздельные или 1 двуспальная кровать

Ванна, туалет, косметический набор, полотенца + Централизованное++
Турбаза «Снежный Барс»Отдельные деревянные дома на 1-2 человека,
2 раздельные, 1 двуспальная или 1 двухъярусная кровать		Биотуалет и умывальник, полотенцаЛетний душ на территории, баня (1 раз бесплатно)+ Печное--
Гостиница «Чалпан»

Отдельные номера

2 Раздельные или 1 двуспальная кровать

Ванна, туалет, косметический набор, полотенца + Централизованное++
Как организовано питание?

На протяжении всего тура вы будете обеспечены трехразовым горячим питанием. В гостиницах и на пикниках будет предложено горячее питание, кофе, чай. Алкогольные напитки не входят в стоимость. Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого вам необходимо заполнить анкету, указав ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.

Национальные блюда русской, тувинской и хакасской кухни являются неотъемлемой частью нашей программы. Традиционными блюдами русской кухни считаются блины, жареные и печеные пироги, пельмени, соленые огурцы, винегрет, щи, морсы и многое другое. Основной пищей хакасам служат зимой мясные, летом – молочные блюда. Также в большом почете у хакасов хлеб. Распространены супы (угре) и бульоны (мун) с отварным мясом. Наиболее популярными являются крупяной суп (чарба угре) и ячменный (коче угре). Основу питания тувинцев составляют мясные и молочные продукты. По существу, они едят только мясо, все остальное является добавлением к нему. Особой популярностью пользуются блюда, представляющие собой сочетание мяса и муки. Это суп с мясом и лапшой (узкен быдаа), пельмени паровые (боозы) и обычные (манчы), беляши (хуужууры), фарш с тестом (тырткан) и т. д. Кроме этого, на столе у тувинцев можно увидеть молочную водку — арага, которую гонят из кислого молока, боорзаки — кусочки теста, зажаренные в кипящем масле, и лепешки, представляющие собой самостоятельное кушанье, соктаан далган (толченый ячмень). А также кровяную колбасу, зеленый чай с молоком, в него добавляют либо соль, либо масло, иногда то и другое вместе. Роль молочных продуктов, также, как мясных, очень велика в рационе тувинцев. Они выработали различные способы приготовления продуктов из молока: сыра (быштак), масла (саржаг), сливок (ореме), кумыса (хымыс), кефира (тарак), простокваши (хойтпак), сушеного творога твердой (курут) и рассыпчатой (ааржы) консистенции и др.

Какая будет сотовая связь?

На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая работает без перебоев. Сотовой связи нет на базе «Снежный барс», части Тувы и Хакасии (связь полностью отсутствует с обеда 4 дня и восстанавливается к обеду 6 дня)

Есть ли комары и клещи?

Осенью и весной комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям в теплое время года, при температуре выше +15С.

Май – период активности клещей. Будьте внимательны при прогулках по траве.

Мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут вверх, присасываясь к верхней части тела, выше пояса.

В «Снежном барсе», благодаря высокогорью, клещей нет.

Вы можете оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное извлечение присосавшегося клеща, постановку укола иммуноглобулина и исследование крови за зараженность энцефалитом.

Как организована встреча/проводы?

Групповой трансфер из аэропорта включен только на встречу и осуществляется в день начала тура. Наш гид будет встречать туристов в 09:00 в аэропорту Абакана с табличкой, на которой традиционно указываются ФИО туриста либо название компании.

Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.

После этого автобус заезжает на железнодорожный вокзал Абакана за туристами, прибывшими на поезде.

Если вы приехали в Абакан накануне, то местом сбора группы будет железнодорожный вокзал.

Если вы планируете в 6 день тура отправление из Абакана поездом (18:00-19:00), то наш автобус сможет завезти вас на железнодорожный вокзал, эта услуга дополнительно не оплачивается.

Для вылетающих из Абакана утренними рейсами в 7 день тура предоставляется гостиница на 1 ночь, но трансфер в аэропорт не предусмотрен. Вы можете взять такси, стоимость не будет превышать 400 руб - от гостиницы до аэропорта.

Абакан - компактный город, железнодорожный вокзал находится в центре города. Аэропорт - на окраине, в черте города.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
11 окт 2022
Всё было отлично.
А
25 авг 2022
Организация тура - питание, проживание, транспорт и маршруты были на хорошем уровне, все устроило, было комфортно, проблем не было.
Д
14 авг 2022
Замечательная организация всех моментов путешествия: трансфер, экскурсионная программа, работа водителя и гида, жилье, концерты, питание… Все очень понравилось! Большое спасибо!
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