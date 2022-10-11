2 день

По пути в Туву

После завтрака вас ждет экскурсия по государственному этнографическому музею-заповеднику «Шушенское».

История музея неразрывно связана с именем В. И. Ленина, который жил в Шушенском в ссылке в 1897-1900 гг.

Вас ждет посещение настоящей сибирской деревни рубежа ХIX-XX веков.

Этот уголок старины расположен на берегу реки Шушь, недалеко от ее впадения в Енисей.

Многочисленные памятники сельского зодчества разместились на площади 7 га: крестьянские дома, торговая лавка, тюрьма, кабак, всего около 200 деревянных построек.

Это удивительное по атмосфере место, от которого захватывает дух даже у закоренелых скептиков.

Вы посетите трактир, побываете в настоящей купеческой лавке и познакомитесь с мастерством ремесленников.

Обед в музее.

После обеда вы отправитесь через горы Западного Саяна, наблюдая завораживающие пейзажи.

Вам предстоит встреча с хозяином этих мест – Спящим Саяном.

Его, если присмотреться, можно увидеть в очертаниях гор: он лежит на спине, сложив руки на груди.

Дорога до Тувы проходит вдоль известного природного парка «Ергаки».

Ближе к вечеру группа приезжает в Туву.

Это удивительно, но как только автобус пересекает границу республики, даже пейзаж резко меняется.

Кажется, что попадаешь на другую планету и в другое время.

На большей части территории Тувы почти нет признаков современной цивилизации, на сотни километров тянутся степи, прерываемые развалами гор с острыми гребнями.

Группа размещается в новой гостинице «Чалама» в центре Кызыла.

Размещение в гостинице «Чалама».

Завтрак в гостевых домах, обед-пикник, ужин в кафе.

Километраж – 350 км в день.