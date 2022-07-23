Путешествуй за здоровьем. Спа тур

Нервотрепка, плохая экология и прочий ежедневный негатив - от всех подобных неприятностей нужно избавляться регулярно

Нервотрепка, плохая экология и прочий ежедневный негатив — от всех подобных неприятностей нужно избавляться регулярно.

Идеально на 10 дней полностью сменить обстановку, уехать в тихое местечко и окунуться в атмосферу спокойствия.

Определенный распорядок дня, правильное питание, доброжелательный персонал, приятные и эффективные процедуры — отличный способ длительного восстановления организма, залог хорошего самочувствия и отличного настроения.
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
Путешествуй за здоровьем. Спа тур
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Что вас ожидает 🤩

Здоровье тела
Здоровье тела
Улучшение состояния кожи и ногтей
Расслабление тела
Расслабление тела
Избавление от головной боли и метеозависимости
Отдых от работы
Отдых от работы
Избавление от хронической усталости и повышение работоспособности
Антиэйдж эффект
Антиэйдж эффект
Улучшение качества и продолжительности жизни
Правильное лечение
Правильное лечение
Полезные процедуры и профилактика заболеваний
Похудение
Похудение
Значительное усиление эффекта любой программы похудения

Программа тура по дням

1 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

Оздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услуги
2 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

3 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

4 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

5 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

6 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

7 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

8 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

9 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

10 день

Оздоровительные услуги

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов;
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов;
  • Массаж на выбор 9 сеансов;
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов;
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  • Реабилитация после перенесенного COVID;
  • Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт;
  • Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы;
  • Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз;
  • Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты;
  • Астма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19;
  • Травмы, реабилитация после операций;
  • Лечение трофических язв, варикозного расширения вен;
  • Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • Улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • Устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • Улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • Повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • Антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • Снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Варианты проживания

На Валге

9 ночей

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах категории «Стандарт»
  • Организованное трехразовое питание
  • Посещение соляной пещеры 9 сеансов
  • Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов
  • Массаж на выбор 9 сеансов
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Трансфер Котлас (Ядриха) — Великий Устюг — Котлас (Ядриха)
  • Экскурсионное сопровождение (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Вологодская область, Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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