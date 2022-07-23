В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:
Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.
Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).
Основные показания к стандартному набору процедур:
После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:
Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.
Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».
Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.
Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.