Где встретить Новый Год? Лучший вариант – приехать на Кавказ!
В нашем новогоднем туре Вам откроются все зимние чудеса Кавказа. Величество гор в снежных шапках, застывшие ледяные водопады, чистейший горный воздух. В новогоднюю полночь загадав свои сокровенные желания в одном из самых красивых городов Кавказских Минеральных Вод Пятигорске, под бой курантов, Вы вступите в Новый год. И великолепный салют отразится на заснеженных склонах Машука и Бештау. Новогодние каникулы на Кавказе, запомнятся Вам надолго!
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Встреча в холле отеля с гидом.
Пятигорск в последнее время значительно приукрасился и похорошел.
Курортные скверы и парки похвастаются перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с пребыванием Лермонтова в Пятигорске.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).
Переезд в современный культурный центр, расположенный в экологически чистом районе Кавминвод клуб «Шато-КМВ».
Ежегодно клуб «Шато» является резиденцией Деда Мороза на КМВ.
Во время встречи гости резиденции научатся многим премудростям Главного Волшебника Зимы и станут его самыми главными помощниками в создании волшебного новогоднего настроения.
Поверим в сказку и волшебство!
Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.
По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Праздничное Кавказское застолье (Ужин, входит в стоимость тура).
Застолье на Кавказе – это демонстрация отношения друг к другу, напоминающая настоящую церемонию со своими обычаями и правилами.
Возвращение в отель г. Пятигорска. Свободное время.
Обзорная экскурсия в город-курорт Кисловодск. Посещение окрестностей
В ходе второго экскурсионного дня вас ждет знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Вы прогуляетесь по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуете три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, после чего вам предстоит путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви» овеянной легендами.
Так же, вы побываете у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и услышите рассказ о ее геологическом прошлом.
Посмотрите на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
Возвращение в Пятигорск
Ужин. Свободное время
Новогодний банкет (за дополнительную плату)
Поздний завтрак.
Экскурсия в Чегемское ущелье.
Одно из красивейших мест на территории России – Чегемское ущелье расположилось в средней части Кабардино-Балкарии.
От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены.
Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»).
Потоки воды вырываются прямо из скал и обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м.
Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада.
Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин.
Посещение термального комплекса «Янтарный Аква»
Минеральные воды Кабардино-Балкарии — настоящее сокровище, богатства, которые вырвались из-под земли сотни лет назад и сделали республику здравницей.
Бассейны базы отдыха ЯНТАРНЫЙ АКВА наполнены природной термальной водой, богатой оздоровительными веществами.
Вода здесь особая — содержит йод, бром, бор, так что она особо показана людям с проблемной щитовидкой, в ней много кремниевой кислоты и других органических соединений.
Территория комплекса многофункциональна:
Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и душевыми.
Работает кафе и магазин.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин. Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона».
Древнее селение Дзивгис стоит на левом берегу реки Фиагдон, в самом начале Куртатинского (Фиагдонского) ущелья.
В Дзивгисе находится одна из самых знаменитых и удивительных достопримечательностей Северной Осетии: скальная (пещерная) крепость.
Обед (входит в стоимость).
Посещаем Аланский мужской монастырь – самый высокогорный монастырь в России.
Здесь хранится одна из главных святынь Осетии «Чудотворная икона Моздокской Иверской божьей матери» – подарок царицы Тамары народу Осетии.
Размещение в отеле «Владикавказ». Свободное время.
Выезд на застолье «Аланский вечер».
Пора познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами этой удивительной республики Кавказа!
Национальный вечер с осетинским застольем, главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД.
Это не трапеза или посиделки, это определенное действо.
После ужина вас ждет зрелищное продолжение вечера.
История и культура осетинского народа раскроются через рассказы, молитвенные тосты, поэмы, выступления вокалистов и музыкантов.
Вы услышите звуки национальных музыкальных инструментов – от мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули.
Полюбуетесь профессиональным исполнением кавказской лезгинки и традиционного массового аланского танца Симд.
А в финале участников вечера ждет веселая дискотека, где вы сами сможете вдоволь потанцевать.
Возвращение в отель. Свободное время.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в Грозный.
Грозный – современный, красивый, чистый, уютный город, где уже ничего не напоминает о былом.
Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение республиканского музея краеведения, музея им. А. Кадырова, мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила.
Вы увидите памятник пожарным,современные кварталы Грозного и знаменитые высотки Грозный-Сити.
Обед в кафе.
Переезд в Шали
В городе Шали посещаем самую большую в Европе мечеть “Гордость мусульман”, построенную из белого мрамора.
Не случайно ее называют самой красивой мечетью России!
Мечеть в два раза больше Голубой мечети Стамбула и Храма Христа Спасителя в Москве.
Продолжаем наше путешествие.
Экскурсия по Владикавказу.
Владикавказ, как его называют по-осетински «Дзауджикау» – это столица Республики Северная Осетия – Алания.
Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор, по берегам стремительной и своенравной реки Терек.
Его прямые, утопающие в зелени улицы словно упираются в заснеженные, величественные горы.
Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием.
Возвращение в отель. Свободное время.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Приэльбрусье.
Невероятная сила одной из самых могущественных гор планеты таится на Кавказе!
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Возвращение в Пятигорск. Размещение в отеле.
Ужин. Свободное время.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в город-курорт Железноводск.
Железноводск – город-чудо, крохотная «кавказская Швейцария».
Здесь самый чистый воздух на КМВ, поэтому обеспечена бесплатная ингаляция и фитотерапия.
К достопримечательностям Железноводска относится древний величественный Дворец Эмира бухарского, Пушкинская галерея, Лечебный парк, Каскадная лестница.
На экскурсии узнаем, как складывалась история курорта, какие знаменитые люди его посещали, как здесь оказалась дача эмира Бухары и чем живет город сегодня.
Виды на город и его окрестности очаруют любого!
Возвращение в Пятигорск.
Окончание программы. Отъезд
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск и Владикавказа (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название гостиницы
|Стоимость тура
|Доплата за доп. сутки
|«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»
|51 300
|3 500
|«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»
|63 000
|3 000
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|54 500
|5 300
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|67 800
|4 600
|«Бугарь»***, 2-х местный «Стандарт»
|56 800
|5 900
|«Бугарь»***, 1-но местный «Стандарт»
|66 600
|4 200
|«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»
|58 800
|6 700
|«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»
|76 300
|6 100
* стоимость дополнительных суток в отелях может отличаться на момент бронирования. Просьба уточнять.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В ясную погоду из номеров гостиницы открывается обзорная панорама всего Кавказского хребта во главе с величайшим исполином Кавказа – пятитысячником Эльбрусом.
В гостинице работает ресторан и бар.
Отель «Бугарь» с баром и общим лаунджем расположен в Пятигорске. В отеле работают ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Номера оснащены кондиционером, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем, письменный стол и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.
Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».