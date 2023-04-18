Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья

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В ходе экскурсии по Владимиру вы познакомитесь с одним из красивейших городов Золотого Кольца России.

Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок.

В завершении вы побываете в Музее варенья и примете участие в мастер-классах по приготовлению этого вкусного лакомства.
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Прогулка по Владимиру и дегустация в Музее варенья
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Золотые ворота
  • Водонапорная башня
  • Ул. Георгиевская (пешеходная)
  • Ул. Большая Московская
  • Старая аптека
  • Успенский собор
  • Дмитриевский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В ходе экскурсии по Владимиру вы познакомитесь с одним из красивейших городов Золотого Кольца России. Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок. В завершении вы побываете в Музее варенья и примете участие в мастер-классах по приготовлению этого вкусного лакомства.

Прогулка по древним улочкам

Знакомство с городом начнется с прогулки по его самым старым улицам – Георгиевской и Большой Московской. Мы пройдемся мимо величественного Дмитриевского собора, посмотрим на Троицкую церковь в неорусском стиле, увидим Успенский Кафедральный собор, который в Средневековье считался главным храмом Руси. Экскурсия проведет нас по Соборной площади и позволит полюбоваться Золотыми воротами – уникальным памятником оборонной архитектуры XII столетия.

Посещение смотровых площадок

Во время прогулки мы посетим смотровые площадки, которые открывают великолепные панорамные виды на город и реку Клязьма. Лучшие места для обзора находятся на Георгиевской улице, рядом с Дмитриевским и Успенским собором, а также на Козловом валу, откуда можно полюбоваться Водонапорной башней и Театральной площадью.

Музей варенья с мастер-классами

Музей варенья приглашает гостей познакомиться с изготовлением лакомства в дореволюционной России и посмотреть на интересные экспонаты минувших времен. Вы сможете попробовать варенье из невежинской рябины, суздальских огурцов и владимирской вишни, а также посетить местную лавку и купить понравившиеся десерты. В музее регулярно проводят мастер-классы для посетителей. В рамках программы можно самостоятельно приготовить необычное варенье и даже придумать собственный рецепт.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

• дополнительно оплачивается в Музее варенья:

  • экскурсия, чаепитие, дегустация - 400 руб. взрослый, 300 руб. школьник, 200 руб. дошкольник.
  • мастер-класс по изготовлению варенья — 300 р. с человека.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается в Музее варенья:
  • Экскурсия, чаепитие, дегустация — 400 руб. взрослый, 300 руб. школьник, 200 руб. дошкольник.
  • Мастер-класс по изготовлению варенья — 300 р. с человека
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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