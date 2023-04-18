В ходе экскурсии по Владимиру вы познакомитесь с одним из красивейших городов Золотого Кольца России.
Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок.
В завершении вы побываете в Музее варенья и примете участие в мастер-классах по приготовлению этого вкусного лакомства.
Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок.
В завершении вы побываете в Музее варенья и примете участие в мастер-классах по приготовлению этого вкусного лакомства.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Золотые ворота
- Водонапорная башня
- Ул. Георгиевская (пешеходная)
- Ул. Большая Московская
- Старая аптека
- Успенский собор
- Дмитриевский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
В ходе экскурсии по Владимиру вы познакомитесь с одним из красивейших городов Золотого Кольца России. Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок. В завершении вы побываете в Музее варенья и примете участие в мастер-классах по приготовлению этого вкусного лакомства.
Прогулка по древним улочкам
Знакомство с городом начнется с прогулки по его самым старым улицам – Георгиевской и Большой Московской. Мы пройдемся мимо величественного Дмитриевского собора, посмотрим на Троицкую церковь в неорусском стиле, увидим Успенский Кафедральный собор, который в Средневековье считался главным храмом Руси. Экскурсия проведет нас по Соборной площади и позволит полюбоваться Золотыми воротами – уникальным памятником оборонной архитектуры XII столетия.
Посещение смотровых площадок
Во время прогулки мы посетим смотровые площадки, которые открывают великолепные панорамные виды на город и реку Клязьма. Лучшие места для обзора находятся на Георгиевской улице, рядом с Дмитриевским и Успенским собором, а также на Козловом валу, откуда можно полюбоваться Водонапорной башней и Театральной площадью.
Музей варенья с мастер-классами
Музей варенья приглашает гостей познакомиться с изготовлением лакомства в дореволюционной России и посмотреть на интересные экспонаты минувших времен. Вы сможете попробовать варенье из невежинской рябины, суздальских огурцов и владимирской вишни, а также посетить местную лавку и купить понравившиеся десерты. В музее регулярно проводят мастер-классы для посетителей. В рамках программы можно самостоятельно приготовить необычное варенье и даже придумать собственный рецепт.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
• дополнительно оплачивается в Музее варенья:
- экскурсия, чаепитие, дегустация - 400 руб. взрослый, 300 руб. школьник, 200 руб. дошкольник.
- мастер-класс по изготовлению варенья — 300 р. с человека.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается в Музее варенья:
- Экскурсия, чаепитие, дегустация — 400 руб. взрослый, 300 руб. школьник, 200 руб. дошкольник.
- Мастер-класс по изготовлению варенья — 300 р. с человека
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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