Что вас ждет

В ходе экскурсии по Владимиру вы познакомитесь с одним из красивейших городов Золотого Кольца России. Мы прогуляемся по его древним улочкам, посмотрим на монументальные храмы, полюбуемся городскими панорамами с обзорных площадок. В завершении вы побываете в Музее варенья и примете участие в мастер-классах по приготовлению этого вкусного лакомства.

Прогулка по древним улочкам

Знакомство с городом начнется с прогулки по его самым старым улицам – Георгиевской и Большой Московской. Мы пройдемся мимо величественного Дмитриевского собора, посмотрим на Троицкую церковь в неорусском стиле, увидим Успенский Кафедральный собор, который в Средневековье считался главным храмом Руси. Экскурсия проведет нас по Соборной площади и позволит полюбоваться Золотыми воротами – уникальным памятником оборонной архитектуры XII столетия.

Посещение смотровых площадок

Во время прогулки мы посетим смотровые площадки, которые открывают великолепные панорамные виды на город и реку Клязьма. Лучшие места для обзора находятся на Георгиевской улице, рядом с Дмитриевским и Успенским собором, а также на Козловом валу, откуда можно полюбоваться Водонапорной башней и Театральной площадью.

Музей варенья с мастер-классами

Музей варенья приглашает гостей познакомиться с изготовлением лакомства в дореволюционной России и посмотреть на интересные экспонаты минувших времен. Вы сможете попробовать варенье из невежинской рябины, суздальских огурцов и владимирской вишни, а также посетить местную лавку и купить понравившиеся десерты. В музее регулярно проводят мастер-классы для посетителей. В рамках программы можно самостоятельно приготовить необычное варенье и даже придумать собственный рецепт.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

• дополнительно оплачивается в Музее варенья: