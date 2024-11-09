Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере

За один день вы окунетесь в мир удивительных локаций Японского моря, запечатлеете великолепные моменты на камеру, увидите морских котиков в их естественной среде обитания, насладитесь отдыхом на пляже с кристально чистой бирюзовой водой и, конечно же, отведаете нашу фирменную пасту с морепродуктами. Гарантируем, что будет не только красиво, но и вкусно!
Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
Индивидуальное гастрономическое путешествие к морским котикам и островам Японского моря на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание водной прогулки

Приглашаем вас на гастрономическое приключение!

Мы рады предложить вам уникальную возможность насладиться увлекательным маршрутом вокруг Русского острова. В ходе нашего путешествия вы увидите:

  • Русский мост
  • мыс Басаргина
  • остров Скрыплева
  • уникальный природный грот на мысе Тобизина
  • Розовые пещеры острова Шкота
  • острова Верховского с морскими котиками
  • Токаревскую кошку
  • три действующих маяка Владивостока

Уникальные природные красоты

С лодки вы сможете насладиться потрясающими рельефами и живописными пляжами острова Шкота, известными своим уникальным розовым песком. Если погода будет благоприятной, мы сделаем остановку на Розовом пляже, где вас ждут незабываемые марсианские пейзажи!

После осмотра пещер мы направимся к островам Верховского, где у вас будет возможность увидеть удивительных морских котиков — дальневосточных ларг.

Отдых на острове Шкота

На острове Шкота вы сможете расслабиться на пляже, наслаждаясь панорамными видами на Японское море. В программе тура вас ждет горячий обед с морепродуктами, чай с лимоном и медом, а также наш секретный фирменный перекус. Погрузитесь в атмосферу приключения и откройте для себя удивительные уголки Японского моря вместе с нами!

Важная информация

Обратите внимание на следующие моменты:

  • Формат нашего тура - all-inclusive. Вам нужно будет только взять пляжные принадлежности и хорошее настроение, а мы позаботимся обо всем остальном!
  • В пик сезона (июль, август, сентябрь) мы подтверждаем бронирование при внесении предоплаты на сайте в размере 20%.
  • Время отправления и возвращения, а также последовательность маршрута могут меняться в зависимости от погодных условий.
  • Возможна отмена выхода в море в случае неблагоприятных погодных условий.
  • При бронировании просим оставлять номер для связи в мессенджерах, чтобы мы могли уточнить детали.

Условия на катере и островах

На катере мы предоставляем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие жилеты) и дождевики. Однако имейте в виду, что на островах в местах высадки отсутствует инфраструктура: не будет туалетов, магазинов или оборудованных пляжей. Высадка с катера производится на необорудованный берег.

Кому не подходит тур

Данный тур не рекомендуется для:

  • людей с индивидуальной непереносимостью или аллергией на морепродукты и глютен;
  • людей с ограниченными возможностями, так как на судне и берегу отсутствует специальное оборудование.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Русский мост
  • О. Русский
  • Бухта Аякс и набережная ДВФУ
  • Маяк на мысе Басаргина
  • Маяк на о. Скрыплева
  • Бухта Парис и Приморский океанариум
  • Бухта Ахлестышева
  • Мыс Вятлина
  • Грот на мысе Тобизина
  • О. Шкота и его Розовые пещеры
  • О-ва Верховского и морские котики
  • О. Клыкова
  • О. Наумова
  • О. Малый
  • О. Энгельма
  • О. Лаврова
  • О. Попова
  • О. Уши
  • О. Елены
  • Маяк на Токаревской кошке
Что включено
  • Уникальные тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
  • Паста в сливочном соусе с морепродуктами
  • Фирменный владивостокский перекус
  • Горячий чай с домашним приморским медом и лимоном
  • Гид-капитан
  • Теплые пледы и шапочки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Катерная, 2В
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • 📍МЕСТО ВСТРЕЧИ: ул. Катерная, 2В
  • Ориентир - синие ворота, КПП №4, сбор будет происходить за ними у пирса
  • На КПП можете назвать фамилию Лисицын, вахтер покажет где катер
  • Точка на Яндекс картах: https://yandex com/maps/?whatshere%5Bzoom%5D=18&whatshere%5Bpoint%5D=131.927485,43.077125
  • Что брать с собой?
  • ▫️спортивная одежда, ветровка на катер, походная обувь и хоба туристическая
  • ▫️солнцезащитный набор: головной убор, очки, крем с SPF 50, складной зонтик
  • ▫️купальные принадлежности: купальник/плавки, полотенце, коралки, пляжный коврик
  • ▫️вода на весь день
  • ▫️полезные мелочи: необходимые вам медикаменты, таблетки от укачивания (по желанию, за 30 минут до выхода), повербанк, индивидуальные средства гигиены, пакеты для мусора
  • 🚕 Как к нам добраться?
  • Идеальный вариант - вызвать Яндекс такси, поскольку своим ходом от автобусной остановки до нас идти неблизко и есть большой шанс заблудиться или уехать не туда
  • ❗️Пожалуйста, постарайтесь не использовать приложение такси Максим - водители оттуда отказываются брать заказы на катерные стоянки. На нашем опыте было несколько случаев, когда люди не могли к нам приехать по указанной ранее причине
  • 🌊 Другие вопросы:
  • На катере мы выдаем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие спасательные жилеты), дождевики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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