Описание водной прогулки
Приглашаем вас на гастрономическое приключение!
Мы рады предложить вам уникальную возможность насладиться увлекательным маршрутом вокруг Русского острова. В ходе нашего путешествия вы увидите:
- Русский мост
- мыс Басаргина
- остров Скрыплева
- уникальный природный грот на мысе Тобизина
- Розовые пещеры острова Шкота
- острова Верховского с морскими котиками
- Токаревскую кошку
- три действующих маяка Владивостока
Уникальные природные красоты
С лодки вы сможете насладиться потрясающими рельефами и живописными пляжами острова Шкота, известными своим уникальным розовым песком. Если погода будет благоприятной, мы сделаем остановку на Розовом пляже, где вас ждут незабываемые марсианские пейзажи!
После осмотра пещер мы направимся к островам Верховского, где у вас будет возможность увидеть удивительных морских котиков — дальневосточных ларг.
Отдых на острове Шкота
На острове Шкота вы сможете расслабиться на пляже, наслаждаясь панорамными видами на Японское море. В программе тура вас ждет горячий обед с морепродуктами, чай с лимоном и медом, а также наш секретный фирменный перекус. Погрузитесь в атмосферу приключения и откройте для себя удивительные уголки Японского моря вместе с нами!
Важная информация
Обратите внимание на следующие моменты:
- Формат нашего тура - all-inclusive. Вам нужно будет только взять пляжные принадлежности и хорошее настроение, а мы позаботимся обо всем остальном!
- В пик сезона (июль, август, сентябрь) мы подтверждаем бронирование при внесении предоплаты на сайте в размере 20%.
- Время отправления и возвращения, а также последовательность маршрута могут меняться в зависимости от погодных условий.
- Возможна отмена выхода в море в случае неблагоприятных погодных условий.
- При бронировании просим оставлять номер для связи в мессенджерах, чтобы мы могли уточнить детали.
Условия на катере и островах
На катере мы предоставляем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие жилеты) и дождевики. Однако имейте в виду, что на островах в местах высадки отсутствует инфраструктура: не будет туалетов, магазинов или оборудованных пляжей. Высадка с катера производится на необорудованный берег.
Кому не подходит тур
Данный тур не рекомендуется для:
- людей с индивидуальной непереносимостью или аллергией на морепродукты и глютен;
- людей с ограниченными возможностями, так как на судне и берегу отсутствует специальное оборудование.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Русский мост
- О. Русский
- Бухта Аякс и набережная ДВФУ
- Маяк на мысе Басаргина
- Маяк на о. Скрыплева
- Бухта Парис и Приморский океанариум
- Бухта Ахлестышева
- Мыс Вятлина
- Грот на мысе Тобизина
- О. Шкота и его Розовые пещеры
- О-ва Верховского и морские котики
- О. Клыкова
- О. Наумова
- О. Малый
- О. Энгельма
- О. Лаврова
- О. Попова
- О. Уши
- О. Елены
- Маяк на Токаревской кошке
Что включено
- Уникальные тримараны с обходными палубами и посадкой с панорамным видом на море
- Паста в сливочном соусе с морепродуктами
- Фирменный владивостокский перекус
- Горячий чай с домашним приморским медом и лимоном
- Гид-капитан
- Теплые пледы и шапочки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- 📍МЕСТО ВСТРЕЧИ: ул. Катерная, 2В
- Ориентир - синие ворота, КПП №4, сбор будет происходить за ними у пирса
- На КПП можете назвать фамилию Лисицын, вахтер покажет где катер
- Точка на Яндекс картах: https://yandex com/maps/?whatshere%5Bzoom%5D=18&whatshere%5Bpoint%5D=131.927485,43.077125
- Что брать с собой?
- ▫️спортивная одежда, ветровка на катер, походная обувь и хоба туристическая
- ▫️солнцезащитный набор: головной убор, очки, крем с SPF 50, складной зонтик
- ▫️купальные принадлежности: купальник/плавки, полотенце, коралки, пляжный коврик
- ▫️вода на весь день
- ▫️полезные мелочи: необходимые вам медикаменты, таблетки от укачивания (по желанию, за 30 минут до выхода), повербанк, индивидуальные средства гигиены, пакеты для мусора
- 🚕 Как к нам добраться?
- Идеальный вариант - вызвать Яндекс такси, поскольку своим ходом от автобусной остановки до нас идти неблизко и есть большой шанс заблудиться или уехать не туда
- ❗️Пожалуйста, постарайтесь не использовать приложение такси Максим - водители оттуда отказываются брать заказы на катерные стоянки. На нашем опыте было несколько случаев, когда люди не могли к нам приехать по указанной ранее причине
- 🌊 Другие вопросы:
- На катере мы выдаем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие спасательные жилеты), дождевики