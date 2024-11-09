За один день вы окунетесь в мир удивительных локаций Японского моря, запечатлеете великолепные моменты на камеру, увидите морских котиков в их естественной среде обитания, насладитесь отдыхом на пляже с кристально чистой бирюзовой водой и, конечно же, отведаете нашу фирменную пасту с морепродуктами. Гарантируем, что будет не только красиво, но и вкусно!

Описание водной прогулки

Приглашаем вас на гастрономическое приключение!

Мы рады предложить вам уникальную возможность насладиться увлекательным маршрутом вокруг Русского острова. В ходе нашего путешествия вы увидите:

Русский мост

мыс Басаргина

остров Скрыплева

уникальный природный грот на мысе Тобизина

Розовые пещеры острова Шкота

острова Верховского с морскими котиками

Токаревскую кошку

три действующих маяка Владивостока

Уникальные природные красоты

С лодки вы сможете насладиться потрясающими рельефами и живописными пляжами острова Шкота, известными своим уникальным розовым песком. Если погода будет благоприятной, мы сделаем остановку на Розовом пляже, где вас ждут незабываемые марсианские пейзажи!

После осмотра пещер мы направимся к островам Верховского, где у вас будет возможность увидеть удивительных морских котиков — дальневосточных ларг.

Отдых на острове Шкота

На острове Шкота вы сможете расслабиться на пляже, наслаждаясь панорамными видами на Японское море. В программе тура вас ждет горячий обед с морепродуктами, чай с лимоном и медом, а также наш секретный фирменный перекус. Погрузитесь в атмосферу приключения и откройте для себя удивительные уголки Японского моря вместе с нами!

Важная информация

Обратите внимание на следующие моменты:

Формат нашего тура - all-inclusive. Вам нужно будет только взять пляжные принадлежности и хорошее настроение, а мы позаботимся обо всем остальном!

В пик сезона (июль, август, сентябрь) мы подтверждаем бронирование при внесении предоплаты на сайте в размере 20%.

Время отправления и возвращения, а также последовательность маршрута могут меняться в зависимости от погодных условий.

Возможна отмена выхода в море в случае неблагоприятных погодных условий.

При бронировании просим оставлять номер для связи в мессенджерах, чтобы мы могли уточнить детали.

Условия на катере и островах

На катере мы предоставляем пледы, шапки, спасательные жилеты (для детей отдельные маленькие жилеты) и дождевики. Однако имейте в виду, что на островах в местах высадки отсутствует инфраструктура: не будет туалетов, магазинов или оборудованных пляжей. Высадка с катера производится на необорудованный берег.

Кому не подходит тур

Данный тур не рекомендуется для: