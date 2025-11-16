Мои заказы

Радости Ярославля: променады, балы, архитектурные шедевры

Откройте для себя очарование Ярославля через прогулки по историческим местам, где каждый уголок расскажет свою историю. Вдохновляйтесь архитектурой и культурой
Экскурсия «Радости Ярославля» предлагает погружение в богатую историю города.

Участники смогут прогуляться по Первомайскому бульвару, узнать о часовне Александра Невского и восхититься церковью Ильи Пророка. Дом-дворец ярославских губернаторов расскажет о дворянских
читать дальше

балах и тайных языках общения. В Митрополичьих палатах откроются интересные факты о споре о бороде и пьесах Екатерины II.

Ярославская стрелка подарит легенды об основании города, а парк с фонтанами и колонна Тысячелетия - красочные впечатления

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Ярославля
  • 💃 Узнайте о дворянских балах
  • 🌿 Прогулка по живописным местам
  • 📜 Легенды и тайны города
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 📸 Возможность сделать красивые фото
Радости Ярославля: променады, балы, архитектурные шедевры© Ольга
Радости Ярославля: променады, балы, архитектурные шедевры© Ольга
Радости Ярославля: променады, балы, архитектурные шедевры© Ольга

Что можно увидеть

  • Первомайский бульвар
  • Часовня Александра Невского
  • Церковь Ильи Пророка
  • Дом-дворец ярославских губернаторов
  • Митрополичьи палаты
  • Ярославская стрелка
  • Парк с фонтанами
  • Колонна Тысячелетия

Описание экскурсии

Первомайский бульвар, украшенный цветами. Раньше ярославцы и ярославны устраивали здесь гуляния-променады и демонстрировали наряды.

Часовня Александра Невского — яркий пример неорусского стиля. Обсудим, как часовня связана с императорской семьёй и разгадаем тайны ярославских изразцов.

Главная площадь города с церковью Ильи Пророка — шедевром золотого века Ярославля. Вы узнаете историю возведения храма и увидите, какой план получила застройка города при Екатерине II.

Дом-дворец ярославских губернаторов. Расскажу о том, как проходили ярославские дворянские балы и как дамы и кавалеры общались, используя два тайных языка.

Митрополичьи палаты — самый старый каменный дом Ярославля. Он знает много интересных историй: в 18 веке здесь произошёл забавный спор о бороде, а императрица Екатерина II написала пять пьес для театра.

Ярославская стрелка — место слияния Волги и Которосли, откуда начинается история города. Здесь вы услышите легенду об основании Ярославля и сможете сделать красивые фото.

Парк с фонтанами и колонна Тысячелетия. Мы полюбуемся цветомузыкальными каскадами воды и «полистаем» страницы истории, рассматривая барельефы на колонне.

Организационные детали

Все здания мы осматриваем снаружи.

в среду в 10:30, 14:00 и 17:00, в пятницу в 17:00, в воскресенье в 10:30 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 18 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Первомайском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:30, 14:00 и 17:00, в пятницу в 17:00, в воскресенье в 10:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 2697 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Пешая
2 часа
264 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви
Путешествие по Ярославлю через призму любви и традиций. Узнайте о местных обычаях, легендах и исторических событиях, которые формировали город
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
Сегодня в 14:00
19 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Ярославль: прогулка на парусной яхте
На яхте
2 часа
139 отзывов
Водная прогулка
Ярославль: прогулка на парусной яхте
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
1 янв в 09:30
2 янв в 09:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле