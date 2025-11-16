Экскурсия «Радости Ярославля» предлагает погружение в богатую историю города.Участники смогут прогуляться по Первомайскому бульвару, узнать о часовне Александра Невского и восхититься церковью Ильи Пророка. Дом-дворец ярославских губернаторов расскажет о дворянских

балах и тайных языках общения. В Митрополичьих палатах откроются интересные факты о споре о бороде и пьесах Екатерины II. Ярославская стрелка подарит легенды об основании города, а парк с фонтанами и колонна Тысячелетия - красочные впечатления

Ваш гид в Ярославле

Описание экскурсии

Первомайский бульвар, украшенный цветами. Раньше ярославцы и ярославны устраивали здесь гуляния-променады и демонстрировали наряды.

Часовня Александра Невского — яркий пример неорусского стиля. Обсудим, как часовня связана с императорской семьёй и разгадаем тайны ярославских изразцов.

Главная площадь города с церковью Ильи Пророка — шедевром золотого века Ярославля. Вы узнаете историю возведения храма и увидите, какой план получила застройка города при Екатерине II.

Дом-дворец ярославских губернаторов. Расскажу о том, как проходили ярославские дворянские балы и как дамы и кавалеры общались, используя два тайных языка.

Митрополичьи палаты — самый старый каменный дом Ярославля. Он знает много интересных историй: в 18 веке здесь произошёл забавный спор о бороде, а императрица Екатерина II написала пять пьес для театра.

Ярославская стрелка — место слияния Волги и Которосли, откуда начинается история города. Здесь вы услышите легенду об основании Ярославля и сможете сделать красивые фото.

Парк с фонтанами и колонна Тысячелетия. Мы полюбуемся цветомузыкальными каскадами воды и «полистаем» страницы истории, рассматривая барельефы на колонне.

Организационные детали

Все здания мы осматриваем снаружи.