Откройте для себя очарование Ярославля через прогулки по историческим местам, где каждый уголок расскажет свою историю. Вдохновляйтесь архитектурой и культурой
Экскурсия «Радости Ярославля» предлагает погружение в богатую историю города.
Участники смогут прогуляться по Первомайскому бульвару, узнать о часовне Александра Невского и восхититься церковью Ильи Пророка. Дом-дворец ярославских губернаторов расскажет о дворянских читать дальше
балах и тайных языках общения. В Митрополичьих палатах откроются интересные факты о споре о бороде и пьесах Екатерины II.
Ярославская стрелка подарит легенды об основании города, а парк с фонтанами и колонна Тысячелетия - красочные впечатления
Описание экскурсии
Первомайский бульвар, украшенный цветами. Раньше ярославцы и ярославны устраивали здесь гуляния-променады и демонстрировали наряды.
Часовня Александра Невского — яркий пример неорусского стиля. Обсудим, как часовня связана с императорской семьёй и разгадаем тайны ярославских изразцов.
Главная площадь города с церковью Ильи Пророка — шедевром золотого века Ярославля. Вы узнаете историю возведения храма и увидите, какой план получила застройка города при Екатерине II.
Дом-дворец ярославских губернаторов. Расскажу о том, как проходили ярославские дворянские балы и как дамы и кавалеры общались, используя два тайных языка.
Митрополичьи палаты — самый старый каменный дом Ярославля. Он знает много интересных историй: в 18 веке здесь произошёл забавный спор о бороде, а императрица Екатерина II написала пять пьес для театра.
Ярославская стрелка — место слияния Волги и Которосли, откуда начинается история города. Здесь вы услышите легенду об основании Ярославля и сможете сделать красивые фото.
Парк с фонтанами и колонна Тысячелетия. Мы полюбуемся цветомузыкальными каскадами воды и «полистаем» страницы истории, рассматривая барельефы на колонне.
Организационные детали
Все здания мы осматриваем снаружи.
в среду в 10:30, 14:00 и 17:00, в пятницу в 17:00, в воскресенье в 10:30 и 14:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2000 ₽
Дети до 18 лет
1000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Первомайском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:30, 14:00 и 17:00, в пятницу в 17:00, в воскресенье в 10:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 2697 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!