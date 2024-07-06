Приглашаю вас на прогулку по столице Золотого кольца! Вы изучите знаковые локации центра, услышите правдивые истории из жизни города и узнаете об изменениях в его облике. Как художник-реставратор и иконописец, я расскажу вам, что олицетворяют те или иные здания. И подскажу, с каких точек открывается самый живописный вид на достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Ярославль глазами художника
Я покажу вам город, который знаю и люблю. Познакомлю с «открыточными» местами. Мы рассмотрим их не только с точки зрения истории, но и по цвету, форме и композиции. Вы увидите, как вековая архитектура гармонично соседствует с современностью. И как всё это складывается в уникальный ансамбль.
Маршрут, который влюбляет в город
Неспешно пройдём от площади Волкова до Спасо-Преображенского монастыря через памятники, парки, скверы и Волжскую набережную. В нашей программе:
- Площадь Волкова и первый в России театр, построенный в стиле неоклассицизма
- Улица Кирова. Главная пешеходная улица Ярославля с купеческими особняками и храмом Сретения, построенном в русском стиле
- Церковь Илии Пророка — украшенная росписями и барочным иконостасом
- Губернаторский дом и губернаторский сад. Памятник архитектуры и произведение ландшафтного искусства на набережной Волги
- Демидовский сквер. Живописный парк, ведущий к Вечному огню
- Успенский кафедральный собор, построенный к тысячелетию Ярославля, —самый большой действующий храм города
- Митрополичьи палаты — образец русского зодчества
- Парк на Стрелке — слияние Которосли и Волги. Здесь вы увидите поющие фонтаны и памятник тысячелетию
- Набережная Которосли с церквями Николы Рубленого, Спаса на Городу и Михаила Архангела
- Спасо-Преображенский монастырь — оплот народного ополчения Минина и Пожарского, со звонницей и великолепным видом на исторический центр города
И многое другое!
Организационные детали
- По запросу можем сделать небольшую фотосессию на мой телефон или на профессиональную камеру. После экскурсии вы получите около 20 снимков. Снимки на телефон в тот же день без обработки, стоимость — 1000 руб. На камеру в течение недели в лёгкой обработке — 2000 руб.
- По желанию зайдём в любые храмы по маршруту
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
- В пути будут санитарные остановки, паузы на кофе и покупку сувениров
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Ярославле
Ярославль — мой родной город, и я его знаю, в том числе и с непривычных простому горожанину сторон. Я закончила факультет культурологии, несколько лет работала реставратором, потом иконописцем. Для меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 июля 2024
Очень интересная, лёгкая, не занудная экскурсия по центру Ярославля. Гиду Екатерине 5 с большим +.
Входит в следующие категории Ярославля
ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыХрам Ильи ПророкаПопулярные местаГубернаторский домПарк СтрелкаНабережнаяПаркиПрирода и пейзажиУспенский СоборМитрополичьи палатыЦерковь Михаила АрхангелаСпасо-Преображенский мужской монастырьДля студентовСамое главное
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