Приглашаю вас на прогулку по столице Золотого кольца! Вы изучите знаковые локации центра, услышите правдивые истории из жизни города и узнаете об изменениях в его облике. Как художник-реставратор и иконописец, я расскажу вам, что олицетворяют те или иные здания. И подскажу, с каких точек открывается самый живописный вид на достопримечательности.

Описание экскурсии

Ярославль глазами художника

Я покажу вам город, который знаю и люблю. Познакомлю с «открыточными» местами. Мы рассмотрим их не только с точки зрения истории, но и по цвету, форме и композиции. Вы увидите, как вековая архитектура гармонично соседствует с современностью. И как всё это складывается в уникальный ансамбль.

Маршрут, который влюбляет в город

Неспешно пройдём от площади Волкова до Спасо-Преображенского монастыря через памятники, парки, скверы и Волжскую набережную. В нашей программе:

Площадь Волкова и первый в России театр, построенный в стиле неоклассицизма

и первый в России театр, построенный в стиле неоклассицизма Улица Кирова. Главная пешеходная улица Ярославля с купеческими особняками и храмом Сретения, построенном в русском стиле

Главная пешеходная улица Ярославля с купеческими особняками и храмом Сретения, построенном в русском стиле Церковь Илии Пророка — украшенная росписями и барочным иконостасом

— украшенная росписями и барочным иконостасом Губернаторский дом и губернаторский сад. Памятник архитектуры и произведение ландшафтного искусства на набережной Волги

Памятник архитектуры и произведение ландшафтного искусства на набережной Волги Демидовский сквер. Живописный парк, ведущий к Вечному огню

Живописный парк, ведущий к Вечному огню Успенский кафедральный собор, построенный к тысячелетию Ярославля, —самый большой действующий храм города

построенный к тысячелетию Ярославля, —самый большой действующий храм города Митрополичьи палаты — образец русского зодчества

— образец русского зодчества Парк на Стрелке — слияние Которосли и Волги. Здесь вы увидите поющие фонтаны и памятник тысячелетию

— слияние Которосли и Волги. Здесь вы увидите поющие фонтаны и памятник тысячелетию Набережная Которосли с церквями Николы Рубленого, Спаса на Городу и Михаила Архангела

с церквями Николы Рубленого, Спаса на Городу и Михаила Архангела Спасо-Преображенский монастырь — оплот народного ополчения Минина и Пожарского, со звонницей и великолепным видом на исторический центр города

И многое другое!

Организационные детали