Гастрономический тур по Сахалину

Сахалин и Курильские острова изобилуют огромным количеством морских продуктов и деликатесов

5
3 отзыва
Сахалин и Курильские острова изобилуют огромным количеством морских продуктов и деликатесов.

Краб, сахалинские устрицы, которые потрясают своим размером и вкусом, гребешок, морской ёж, красная икра, перечислять можно очень долго. История приготовления и поедания рыбы длится на Сахалине не одно столетие.

Еще во времена, когда на Сахалине жили коренные народы – Нивхи, Айны, Эвенки и Нанайцы – рыба была основным источником промысла и пропитания.
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Гастрономический тур по Сахалину
Ближайшие даты:
01
авг
22
авг

Что вас ожидает 🤩

Мастер-классы по японской и корейской кухне
Мастер-классы по японской и корейской кухне
Научимся готовить блюда японской и корейской кухни
Сбор устриц
Сбор устриц
Отправимся на озеро Буссе, чтобы собрать и попробовать настоящие сахалинские устрицы
Икра «пятиминутка»
Икра «пятиминутка»
Научимся готовить икру за 5 минут
Красная рыба
Красная рыба
Отведаем деликатесы из красной рыбы
Останец «Лягушка»
Останец «Лягушка»
Взойдем на останец «Лягушка» и прогуляемся по экологической тропе
Морская рыбалка
Морская рыбалка
Отправимся на увлекательную морскую рыбалку и отведаем блюда из пойманной рыбы

Описание

У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время познания нашего уникального региона. Исторические, культурные и природные достопримечательности соединятся с гастрономическим приключением.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городу

Прибытие гостей в аэропорт Южно-Сахалинска.

Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу.

Заселение в гостиницу. 

Свободное время. 

Отдых.

14:00 Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску.

16:00 Мастер-класс корейской кухни.

Ужин из приготовленных блюд.

19:00 Трансфер в гостиницу.

Блюда на мастер-классе:

  • Закуска чесночные стрелки с мясом по-корейски;
  • Суп Хемультан.

Каждому из нас периодически хочется остренького, корейская кухня к вашим услугам.

Вас ждет мастер-класс с шеф-поваром корейской кухни.

Под его чутким руководством вы приготовите традиционный корейский суп из морепродуктов, приправленный специями – "Хемультан".

Помимо этого, вы узнаете из чего состоит настоящий корейский обед.

Прибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городу
2 день
Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбой

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан.

Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге.

По пути остановки: набережная с. Охотское, смотровые площадки на лесной дороге.

12:15 Прибытие на место стоянки.

Пешая прогулка и осмотр мысов.

13:45 Мастер-класс по приготовлению икры-пятиминутки и дегустация блюд из красной рыбы.

Блюда на мастер-классе:

  • Уха Сахалинская;
  • Икра «пятиминутка»;
  • Рыба слабосолёная.

Какая ассоциация возникает у вас в голове, когда вы слышите Сахалин?

Мы уверены, одним из первых всплывает рыба и икра.

Сегодня речь пойдёт о красной рыбе.

Сима, или как называют её японцы – вишнёвый лосось, или горбуша.

Мы расскажем вам лучший рецепт ухи, приготовленной на природе, и конечно же, приготовим икру "пятиминутка".

15:30 Сбор.

Отправление в Южно-Сахалинск.

18:30 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбойЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбойЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбойЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбойЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбойЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбойЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбойЭкскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбой
3 день
Экскурсия по экологической тропе «место силы Весточка» и «останец Лягушка» и знакомство с японской кухней

Завтрак в гостинице

09:00 Отправление на Останец Лягушка.

09:45 Прибытие на место стоянки.

Экскурсия по экологической тропе.

Восхождение на останец «Лягушка».

Осмотр останца.

11:20 Спуск и возвращение к машинам.

Трансфер в ресторан.

12:30 Мастер-класс японской кухни в ресторане.

Блюда на мастер-классе:

  • Роллы;
  • Суши

Японская кухня — это кухня, которая в силу исторических событий, достаточно ярко представлена на Сахалине.

Вы наверняка много слышали о суши, роллах, супах мисо и японских салатах.

А готовили ли вы роллы и сашими из свежих морепродуктов?

В этот день у вас появится возможность сделать любимые вами суши и сашими своими руками.

13:15 Дегустация приготовленных блюд.

14:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время

Экскурсия по экологической тропе «место силы Весточка» и «останец Лягушка» и знакомство с японской кухнейЭкскурсия по экологической тропе «место силы Весточка» и «останец Лягушка» и знакомство с японской кухнейЭкскурсия по экологической тропе «место силы Весточка» и «останец Лягушка» и знакомство с японской кухнейЭкскурсия по экологической тропе «место силы Весточка» и «останец Лягушка» и знакомство с японской кухнейЭкскурсия по экологической тропе «место силы Весточка» и «останец Лягушка» и знакомство с японской кухней
4 день
Экскурсия на о. Буссе, дегустация сахалинской устрицы

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление на озеро Буссе.

По пути остановки: в г. Корсаков, смотровая площадка завода СПГ, санитарные остановки.

12:30 Прибытие на озеро.

Прогулка по побережью озера.

Отправление на устричную банку, сбор устриц и других моллюсков.

14:30 Мастер-класс по открыванию устриц, дегустация устриц.

Блюда на мастер-классе:

  • Свежие моллюски;
  • Моллюски на гриле в разных вариациях

Слышали про нашу устрицу?

А ходили ли вы когда-нибудь по озеру, усыпанному устрицами?

То, что вы увидите, поразит вас.

Этот день будет ознаменован для нас моллюсками.

Устрицы, гребешок, трубач, мидии.

Наш повар откроет для вас новые грани гастрономического наслаждения.

Многие и слышать не хотят о готовке вышеперечисленного, ведь это можно есть сырым, но мы раскроем всё вкусовое богатство этих потрясающих деликатесов.

15:00 Обед с устрицами.

16:00 Отправление в гостиницу.

18:30 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на о. Буссе, дегустация сахалинской устрицыЭкскурсия на о. Буссе, дегустация сахалинской устрицыЭкскурсия на о. Буссе, дегустация сахалинской устрицыЭкскурсия на о. Буссе, дегустация сахалинской устрицыЭкскурсия на о. Буссе, дегустация сахалинской устрицы
5 день
Рыбалка

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление из гостиницы.

10:30 Посадка на катер. 

Отправление на рыбалку.

14:00 Возвращение на базу. 

Блюда на мастер-классе:

  • Блюда из пойманной рыбы.

Обед из пойманной рыбы.

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск

17:00 Прибытие в гостиницу. 

Отдых.

Ужин самостоятельно.

РыбалкаРыбалкаРыбалкаРыбалка
6 день
Экскурсия в бухту Тихая и Crab Party

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление в п. Стародубское.

Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря.

Отправление в п. Взморье.

Прибытие в п. Взморье.

Остановка, осмотр ворот Тории бывшего синтоистского храма.

12:30 Прибытие в бухту Тихую.

Экскурсия – знакомство с бухтой.

Горячий обед и дегустация камчатского краба.

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Прибытие в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

В этот день мы с вами попробуем камчатского краба, узнаем, как правильно его разделывать и с чем его едят на Сахалине.

И. Ф. Крузенштерн — знаменитый русский мореплаватель — назвал бухту Тихой неспроста.

Она находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко.

Это поистине райское местечко.

Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок.

У него широкое основание и плоская вершина.

Подхода к островку нет.

Однако он очень сильно выделяется и заметен даже издали, именно поэтому он получил столь красноречивое название — Заметный.

Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь  естественную тишину.

По дороге в Бухту мы делаем остановку на побережье для сбора янтаря и посещаем знаменитые ворота Тории с п. Взморье, которые в период Карафуто претворяли дорогу в синтоистский храм.

Экскурсия в бухту Тихая и Crab PartyЭкскурсия в бухту Тихая и Crab PartyЭкскурсия в бухту Тихая и Crab PartyЭкскурсия в бухту Тихая и Crab PartyЭкскурсия в бухту Тихая и Crab PartyЭкскурсия в бухту Тихая и Crab Party
7 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице Гагарин 3* (номер TWIN – две односпальные кровати).

Доплата за одноместное размещение составляет 14 850 руб./чел. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Мастер-классы по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Двухместное размещение в гостинице Гагарин 3* звезды (номер TWIN – две односпальные кровати)
  • Страхование от несчастного случая на 1000000 рублей
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не входящее в программу
  • Доплата за одноместное размещение – 14 850 руб
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
  • спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
  • ветровка;
  • сменная одежда и обувь;
  • ветрозащитный костюм;
  • фотоаппарат;
  • средство от укусов комаров и клещей.
Каковы особенности региона, в котором будет проходить тур?

В мире туризма Сахалинский регион известен многим. Это единственный в России регион, который полностью расположен на островах, регион на котором в ХIX – ХХ веке обосновалась каторга, где отбывали наказание осужденные в Российской Империи.

В ХХ веке Сахалин был поделён с Японией, а в следствии их деятельности на островах, было завезено большое количество Корейцев, которые использовались в качестве рабочей силы. После окончания II Мировой войны, многие корейцы и часть японцев остались на Сахалине.

Все эти обстоятельства наложили отпечаток на гастрономическом облике Сахалина. Японская и корейская кухни распространены на Сахалине не меньше чем традиционная Русская.

Сахалин и Курильские острова изобилуют огромный количеством морских продуктов и деликатесов. Краб, сахалинские устрицы, которые потрясают своим размером и вкусом, гребешок, морской ёж, красная икра, перечислять можно очень долго.

История приготовления и поедания рыбы длится на Сахалине не одно столетие. Еще во времена, когда на Сахалине жили коренный народы – Нивхи, Айны, Эвенки и Нанайцы, рыба была основным источником промысла и пропитания.

У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время познания нашего уникального региона.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли трансфер в случае более раннего прибытия или более позднего убытия?

В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
18 окт 2021
Всё организовано замечательно. Всегда знали кто нас где встретит, куда отвезут, где покормят, кто проводит на самолёт, во сколько, на какой машине.
С
13 авг 2021
Организация отлична, все четко, вовремя. Очень внимательные менеджеры и превосходные гиды!
И
15 июля 2021
Большая страна ответственно подходит в подбору партнеров. Быстро реагирует на нестандартные ситуации, гибко подходит к работе с клиентом.
Буду рассматривать их как возможность быстрого поиска тура в различных регионах.

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