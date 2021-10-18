Сахалин и Курильские острова изобилуют огромным количеством морских продуктов и деликатесов. Краб, сахалинские устрицы, которые потрясают своим размером и вкусом, гребешок, морской ёж, красная икра, перечислять можно очень долго. История приготовления и поедания рыбы длится на Сахалине не одно столетие. Еще во времена, когда на Сахалине жили коренные народы – Нивхи, Айны, Эвенки и Нанайцы – рыба была основным источником промысла и пропитания.

Отправимся на увлекательную морскую рыбалку и отведаем блюда из пойманной рыбы

Взойдем на останец «Лягушка» и прогуляемся по экологической тропе

Отправимся на озеро Буссе, чтобы собрать и попробовать настоящие сахалинские устрицы

Мастер-классы по японской и корейской кухне

У вас есть уникальная возможность получить истинное гастрономическое наслаждение во время познания нашего уникального региона. Исторические, культурные и природные достопримечательности соединятся с гастрономическим приключением.

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Южно-Сахалинск. Мастер-класс по корейской кухне. Вечерняя экскурсия по городу

Прибытие гостей в аэропорт Южно-Сахалинска. Встреча с гидом. Трансфер в гостиницу. Заселение в гостиницу. Свободное время. Отдых. 14:00 Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. 16:00 Мастер-класс корейской кухни. Ужин из приготовленных блюд. 19:00 Трансфер в гостиницу. Блюда на мастер-классе: Закуска чесночные стрелки с мясом по-корейски;

Суп Хемультан. Каждому из нас периодически хочется остренького, корейская кухня к вашим услугам. Вас ждет мастер-класс с шеф-поваром корейской кухни. Под его чутким руководством вы приготовите традиционный корейский суп из морепродуктов, приправленный специями – "Хемультан". Помимо этого, вы узнаете из чего состоит настоящий корейский обед.

2 день Экскурсия на мыс Великан и мыс Птичий, мастер-класс с красной рыбой

Завтрак в гостинице. 9:00 Отправление на мыс Птичий и мыс Великан. Дорога по побережью Охотского моря и далее по лесной дороге. По пути остановки: набережная с. Охотское, смотровые площадки на лесной дороге. 12:15 Прибытие на место стоянки. Пешая прогулка и осмотр мысов. 13:45 Мастер-класс по приготовлению икры-пятиминутки и дегустация блюд из красной рыбы. Блюда на мастер-классе: Уха Сахалинская;

Икра «пятиминутка»;

Рыба слабосолёная. Какая ассоциация возникает у вас в голове, когда вы слышите Сахалин? Мы уверены, одним из первых всплывает рыба и икра. Сегодня речь пойдёт о красной рыбе. Сима, или как называют её японцы – вишнёвый лосось, или горбуша. Мы расскажем вам лучший рецепт ухи, приготовленной на природе, и конечно же, приготовим икру "пятиминутка". 15:30 Сбор. Отправление в Южно-Сахалинск. 18:30 Прибытие в гостиницу. Ужин самостоятельно.

3 день Экскурсия по экологической тропе «место силы Весточка» и «останец Лягушка» и знакомство с японской кухней

Завтрак в гостинице 09:00 Отправление на Останец Лягушка. 09:45 Прибытие на место стоянки. Экскурсия по экологической тропе. Восхождение на останец «Лягушка». Осмотр останца. 11:20 Спуск и возвращение к машинам. Трансфер в ресторан. 12:30 Мастер-класс японской кухни в ресторане. Блюда на мастер-классе: Роллы;

Суши Японская кухня — это кухня, которая в силу исторических событий, достаточно ярко представлена на Сахалине. Вы наверняка много слышали о суши, роллах, супах мисо и японских салатах. А готовили ли вы роллы и сашими из свежих морепродуктов? В этот день у вас появится возможность сделать любимые вами суши и сашими своими руками. 13:15 Дегустация приготовленных блюд. 14:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время

4 день Экскурсия на о. Буссе, дегустация сахалинской устрицы

Завтрак в гостинице. 09:00 Отправление на озеро Буссе. По пути остановки: в г. Корсаков, смотровая площадка завода СПГ, санитарные остановки. 12:30 Прибытие на озеро. Прогулка по побережью озера. Отправление на устричную банку, сбор устриц и других моллюсков. 14:30 Мастер-класс по открыванию устриц, дегустация устриц. Блюда на мастер-классе: Свежие моллюски;

Моллюски на гриле в разных вариациях Слышали про нашу устрицу? А ходили ли вы когда-нибудь по озеру, усыпанному устрицами? То, что вы увидите, поразит вас. Этот день будет ознаменован для нас моллюсками. Устрицы, гребешок, трубач, мидии. Наш повар откроет для вас новые грани гастрономического наслаждения. Многие и слышать не хотят о готовке вышеперечисленного, ведь это можно есть сырым, но мы раскроем всё вкусовое богатство этих потрясающих деликатесов. 15:00 Обед с устрицами. 16:00 Отправление в гостиницу. 18:30 Прибытие в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно.

5 день Рыбалка

Завтрак в гостинице. 9:00 Отправление из гостиницы. 10:30 Посадка на катер. Отправление на рыбалку. 14:00 Возвращение на базу. Блюда на мастер-классе: Блюда из пойманной рыбы. Обед из пойманной рыбы. 15:30 Отправление в Южно-Сахалинск 17:00 Прибытие в гостиницу. Отдых. Ужин самостоятельно.

6 день Экскурсия в бухту Тихая и Crab Party

Завтрак в гостинице. 9:00 Отправление в п. Стародубское. Прибытие в п. Стародубское, остановка на Охотском побережье, сбор янтаря. Отправление в п. Взморье. Прибытие в п. Взморье. Остановка, осмотр ворот Тории бывшего синтоистского храма. 12:30 Прибытие в бухту Тихую. Экскурсия – знакомство с бухтой. Горячий обед и дегустация камчатского краба. 15:30 Отправление в Южно-Сахалинск. 18:00 Прибытие в гостиницу. Ужин самостоятельно. В этот день мы с вами попробуем камчатского краба, узнаем, как правильно его разделывать и с чем его едят на Сахалине. И. Ф. Крузенштерн — знаменитый русский мореплаватель — назвал бухту Тихой неспроста. Она находится на востоке Сахалина, а с запада ее прикрывает хребет Жданко. Это поистине райское местечко. Достопримечательностью этого места можно назвать отдельно стоящий скальный островок. У него широкое основание и плоская вершина. Подхода к островку нет. Однако он очень сильно выделяется и заметен даже издали, именно поэтому он получил столь красноречивое название — Заметный. Это место облюбовали шумные чайки, но кроме них никто и ничто не нарушает здесь естественную тишину. По дороге в Бухту мы делаем остановку на побережье для сбора янтаря и посещаем знаменитые ворота Тории с п. Взморье, которые в период Карафуто претворяли дорогу в синтоистский храм.

7 день Отъезд