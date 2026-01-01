Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«завод СПГ по производству сжиженного газа (без посещения внутри)»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Фабрики и заводы»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 тура от 96 900 до 189 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Фабрики и заводы», 6 ⭐ отзывов, цены от 96900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь