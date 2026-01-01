Туры на фабрики и заводы в Южно-Сахалинске

Найдено 3 тура в категории «Фабрики и заводы» в Южно-Сахалинске, цены от 96 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Пешая
Джиппинг
На лодке
Джип-туры
Велотуры
8 дней
3 отзыва
Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода»
4 сен в 10:00
30 сен в 10:00
от 189 900 ₽ за человека
Зима на Сахалине и Итурупе
Джиппинг
На снегоходах
9 дней
3 отзыва
Зима на Сахалине и Итурупе
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«завод СПГ по производству сжиженного газа (без посещения внутри)»
29 дек в 10:00
от 157 800 ₽ за билет
Сказочный Итуруп
Джиппинг
Джип-туры
Велотуры
4 дня
Сказочный Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Сейчас сюда ведет дорога, которая начинается у Курильского рыборазводного завода»
1 окт в 10:00
от 96 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Фабрики и заводы»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Путешествие на остров Сахалин и остров Итуруп;
  2. Зима на Сахалине и Итурупе;
  3. Сказочный Итуруп.
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Вулканы;
  2. Набережная;
  3. Белые скалы;
  4. Краеведческий музей;
  5. Морской порт;
  6. Красная площадь;
  7. Фонтаны;
  8. Кафедральный собор;
  9. Рыбный Рынок;
  10. Бараний лоб.
Сколько стоит тур в Южно-Сахалинске в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Фабрики и заводы" можно забронировать 3 тура от 96 900 до 189 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Южно-Сахалинске на 2026 год по теме «Фабрики и заводы», 6 ⭐ отзывов, цены от 96900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь