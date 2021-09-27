Прибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км.

Трансфер в гостиницу, размещение, Сheck-inn в 14:00.

Прибытие на о. Итуруп.

Вылет в г. Курильск.

Завтрак в кафе

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.

Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.

Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава.

Обед на маршруте.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.