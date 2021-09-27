Итуруп - остров белого песка. Авиатур

Испытать умиротворение в горячих водопадах, восхититься архитектурой белых скал, побродить по таинственным черным

5
3 отзыва
Испытать умиротворение в горячих водопадах, восхититься архитектурой белых скал, побродить по таинственным черным берегам и встретить новый день у океана, слившись с природой. Все это возможно в путешествии на остров Итуруп.
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Итуруп - остров белого песка. Авиатур
Ближайшие даты:
25
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • побываем на диких пляжах с застывшей вулканической лавой;
  • увидим инопланетные пейзажи;
  • искупаемся в термальных источниках и под горячим водопадом;
  • порыбачим;
  • пообедаем на берегу Тихого океана;
  • побываем на экскурсиях об истории острова.

Программа тура по дням

1 день
Прибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского

Трансфер в аэропорт.

Вылет в г. Курильск.

Прибытие на о. Итуруп.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, размещение, Сheck-inn в 14:00.

Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км.

Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».

Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги. 

В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.

Купание. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

Прибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана БаранскогоПрибытие на о.Итуруп, фумарольное поле и термальные источники вулкана Баранского
2 день
Плато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море

Завтрак в кафе

Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря. 

Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.

Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. 

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава. 

Обед на маршруте.

На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

Плато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское мореПлато Янкито. Белые скалы, Черные скалы, залив Простор, Охотское море
3 день
Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляж

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе) 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье. 

По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).

Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. 

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях. 

Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор. 

Обед на маршруте. 

Отдых. 

Вечером возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

Бухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляжБухта Касатка, скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан, Зеркальный пляж
4 день
Вылет в Южно-Сахалинск. Отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу (ночь не входит в стоимость).

Вылет в Южно-Сахалинск. ОтъездВылет в Южно-Сахалинск. ОтъездВылет в Южно-Сахалинск. ОтъездВылет в Южно-Сахалинск. ОтъездВылет в Южно-Сахалинск. ОтъездВылет в Южно-Сахалинск. Отъезд

Проживание

В туре предусмотрено двухместное проживание в гостинице в г. Курильск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

ДатыДвухместное Одноместное
с 13.06 по 28.10.202271 00079 100

Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании, в стоимость не входят)

  • г-ца «Гагарин» 3* – 6 400 руб./чел./ночь DBL; 5 200 руб./чел./ночь SNGL;
  • г-ца «Мега-Палас» 4* – 8 300 р/чел/ночь DBL; 7 200 р/чел/ночь SNGL.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер гостиница – аэропорт – гостиница в Южно-Сахалинск
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт в Курильске
  • Проживание в гостинице «Остров»/»Итуруп» в г. Курильск
  • Питание на Итурупе 3-х разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гидом на всех маршрутах
  • Входные билеты на термальные комплексы «Источники вулкана Баранского» и «Жаркие воды»
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиаперелет Южно-Сахалинск – Курильск – Южно-Сахалинск – 13 000 руб. /чел.
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • носки теплые толстые;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:
Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Морские прогулки на катере. Аккуратно перемещаться по катеру во время движения, не вывешиваться через борт
катера.
Вулкан Атсонупури. Сложный подъем – шлак, осыпи, курумник.

Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 сен 2021
Туром на Итуруп очень доволен. Спасибо Вам и Вашим соисполнителям Лере и Тане!
Удачно сложилось и с погодой (20 - 24 град., практически без дождей днями). Вежливый, доброжелательный персонал в гостиницах. Хотя я не принадлежу к почитателям рыбной кухни, она была разнообразной и вкусной, тоже понравилось.
Ещё раз - СПАСИБО!
В
14 сен 2020
Практически всё, что можно увидеть на острове, вы увидете. Тур стоит своих денег.
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊

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