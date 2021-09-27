Преимущества этого путешествия:
Трансфер в аэропорт.
Вылет в г. Курильск.
Прибытие на о. Итуруп.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, размещение, Сheck-inn в 14:00.
Выезд на маршрут на машинах, в пути 20 км.
Посещение фумарольного поля (осмотр фумарол и грязевых «вулканчиков»), кипящих маленьких озер «Голубые глазки», дающих начало сернокислотной речке «Кипящей».
Термальные источники вулкана Баранского – потрясающе красивое райское место, оазис среди вулканов и тайги.
В джакузи с температурой воды 42° и под горячим водопадом поистине перерождаешься.
Купание.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе
Поездка на плато Янкито, Курильский залив – застывшая вулканическая лава в виде нагромождения скал на берегу моря.
Инопланетные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты.
Далее едем на Белые скалы – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая лава.
Обед на маршруте.
На обратном пути посещение термального комплекса «Жаркие воды».
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут на джипах или вахтовке (зависит от кол-ва чел в группе) 60 км в южном направлении на Тихоокеанское побережье.
По пути Японское кладбище (на месте японского поселения).
Осмотр «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Именно отсюда, из залива Касатка, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на маршруте.
Отдых.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу (ночь не входит в стоимость).
В туре предусмотрено двухместное проживание в гостинице в г. Курильск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
|Даты
|Двухместное
|Одноместное
|с 13.06 по 28.10.2022
|71 000
|79 100
Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании, в стоимость не входят)
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий. При организованном посещении маршрутов в составе группы, Турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
Белые скалы. Мягкая структура скал, осыпающаяся порода
Вулкан Баранского, Фумарольное поле, озера Голубые глазки. Кипящая вода, выбросы горячей грязи и пара.
Залив Касатка. Осторожный проход по туннелю в скале, скользкие камни, бушующий океан.
Морские прогулки на катере. Аккуратно перемещаться по катеру во время движения, не вывешиваться через борт
катера.
Вулкан Атсонупури. Сложный подъем – шлак, осыпи, курумник.
Опасные объекты:
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.